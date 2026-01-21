「第5回JRECOフロン対策格付け」にて4年連続Aランク評価を取得

マクセル株式会社

マクセル株式会社(以下、マクセル)は、フロンの適正な管理を経済産業省・環境省とともに啓発・推進する一般財団法人日本冷媒・環境保全機構(以下、JRECO)によるフロン排出抑制法への取り組み評価「第5回JRECOフロン対策格付け」において、Aランクを取得しました。

マクセルグループでは、2015年のフロン排出抑制法施行に先立ち、各工場において体制を整え、使用機器のフロン漏えい量の算定や簡易点検、定期点検を法令にしたがって実施してきました。JRECOは、今回東京証券取引所プライム市場上場1,613社を対象にフロン排出抑制法への意識・理解度と取り組みを統合報告書やサステナビリティレポートを基に独自評価をおこなっており、Aランク取得企業は108社でした。

マクセルグループは、今後も法令を遵守し、環境保全の取り組みを継続していきます。

※文中のフロンはフロン類(特定フロン・代替フロン)のことを示します。

JRECO「特定フロンと代替フロン」 https://jreco-rams.jp/2023ranking/pdf/freon.pdf

＜評価ランクについて＞

A：点検・算定漏えい量を含む適切な記載がある 108社

B：法令遵守の記載はあるが情報が一部不足 36社

C：法令名の記載や遵守の言及のみで具体性に欠ける 170社

D：法令の誤解や趣旨と異なる記載が見られる 1社

E：フロン排出抑制法に関連する記載が全くない 1,281社

以上 合計 1,596社 ：有効対象社数

■JRECO「第5回JRECOフロン対策格付け」について

https://www.jreco.or.jp/data/2025_Kakuduke_Ranking_0107.pdf

