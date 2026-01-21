【CX支援強化】株式会社visumoと株式会社メディックスがパートナー契約。ツール導入からデータ分析・改善まで、Webサイト活用をフルサポート

株式会社メディックス

インターネット黎明期から企業のデジタルマーケティングを支援している株式会社メディックス(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 正則、以下：メディックス)は、UGC（User Generated Content：ユーザ生成コンテンツ）活用SaaS「visumo」を提供する株式会社visumo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井上 純、以下visumo）と、WebサイトのCX（顧客体験）支援強化を目的としたパートナー連携の契約を締結したことをお知らせいたします。

本連携により、メディックスはvisumo社の提供する「visumo」の導入および運用支援を強化し、UGCを最大限に活用したデータドリブンなWebサイトのCX（顧客体験）の最適化をクライアント企業に提供いたします。

■パートナー連携の契約の背景と目的

近年、消費者の情報収集源は企業の公式情報だけではなく、SNSを中心としたリアルなユーザの声（UGC）へと大きくシフトしています。このUGCを、ECサイトやブランドサイトに活用することは、ユーザの共感と信頼を生み出し、Webサイトにおける顧客体験（CX）を向上させる上で不可欠となっています。

メディックスは、これまでデータ分析を基盤としたデジタルマーケティング戦略の立案・実行により、クライアント企業の成果創出を支援してきました。

一方、visumo社は、InstagramなどのUGCを企業のECサイトやブランドサイトに活用し、コンバージョン率（CVR）やエンゲージメントの向上に貢献する「visumo」を提供し、多くの企業を支援しています。

今回、メディックスが持つデータ分析力とWebサイトの運用ノウハウに、visumo社の持つUGC活用ソリューションを組み合わせることで、「UGCの導入効果をデータで可視化し、Webサイト全体のCXの向上」を、より強力に推進することが可能となります。

■今後の展望

メディックスは、visumo社とのパートナーシップを通じて、UGCを単なるコンテンツとして扱うのではなく、「データ」としてとらえ、ユーザ導線に合わせた最適な配置場所や表示タイミングを設計・検証し、CXを最大化する改善支援を強化します。

具体的には、

- 導入・効果測定の支援：「visumo」導入後のUGCごとのインプレッションやクリック率、CV貢献度を詳細に分析し、PDCAサイクルを支援。- CX改善ツールとの連携強化：「visumo」で収集したUGCを、メディックスが運用支援を担うCX改善ツールと連携させることで、ユーザの属性やリアルタイムの行動に合わせた「出し分け」を実現。1人ひとりの興味・関心に合わせたUGCを提示する、高度なOne-to-Oneコミュニケーションを提供。- Webサイト全体との連携：UGCを組み込んだ上で、サイト構造や導線全体を見直し、シームレスでストレスのない購入体験を設計。

これにより、クライアント企業のWebサイトにおけるエンゲージメントの向上と売り上げの最大化に貢献してまいります。

■株式会社visumoについて

株式会社visumoは、Instagramを中心としたUGCを企業のECサイトやブランドサイトに活用し、サイト訪問者の購入意欲を高めるSaaSです。ユーザが実際に利用している画像や動画を掲載することで、商品の信頼性を高め、顧客体験の向上に寄与します。

・代表者： 井上 純

・所在地：東京都渋谷区神宮前6-10-11 原宿ソフィアビル

・企業URL：https://visumo.asia/

・設立：2019年4月

・事業内容：マーケティングプラットフォームの開発、運営

■株式会社メディックスについて

メディックスは、デジタルマーケティングエージェンシーとして、企業のマーケティング活動全般を支援しています。データとテクノロジーを基盤とした「データドリブンマーケティング」を強みとし、戦略立案から広告運用、Webサイト構築、CRMまで、一貫したサービスを提供し、クライアント企業の成果の創出を支援します。

・代表者： 田中 正則

・所在地：東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング19F

・企業URL：https://www.medix-inc.co.jp/

・設立：1984年3月

・事業内容：デジタルマーケティングの総合コンサルティング

■本件お問い合わせ先

株式会社メディックス

部署：マーケティングデザインユニット

TEL：03-5280-9471

メールアドレス：md_info@medix-inc.co.jp