【スイスホテル南海大阪】 新ホテル支配人就任のお知らせ

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

日本、大阪 - スイスにルーツを持つスイスホテル南海大阪（所在地：大阪市中央区、総支配人：シェーン・エドワーズ）は、2026年1月6日付けで、竹株枝里（たけかぶ えり）がホテル支配人に就任したことをお知らせいたします。

竹株は、アジアを中心とした国内外のホテルにおいて約20年にわたる経験を有しています。浦東 シャングリ・ラ 上海でのゲストリレーションズを起点にホスピタリティ業界でのキャリアをスタートさせ、中国・香港・東南アジアの国際的なホテルにおいて、営業、事業開発、さらにはホテル全体を担う立場へと、段階的にキャリアを重ねてまいりました。

2015年に拠点を日本へ移し、Tマークシティホテル札幌にて総支配人に就任。以降、日本国内において複数のホテルに携わり、組織マネジメントやサービス品質の向上、収益性の改善などを推進してきました。直近では、2023年よりメルキュール横須賀の総支配人として、グローバルホテルで培った視点と日本市場における実務経験を融合させ、現場に根ざした運営と持続的なホテル価値の向上に尽力いたしました。

＜竹株枝里のコメント＞

このたび、スイスホテル南海大阪のホテル支配人に就任するにあたり、生まれ育った地元・大阪で再びホテル運営に携われることを、大変うれしく思っております。南海なんば駅直結という国内外からのお客様にとって非常に利便性の高い立地を最大限に生かし、ビジネス・観光のいずれの目的においても、安心してご利用いただけるホテルづくりを進めてまいります。

また、スイスホテルブランドならではの質の高いホスピタリティに加え、多彩で魅力あふれる「食」の提供を通じて、お客様一人ひとりの満足度をさらに高めていくことに注力してまいります。同時に、ホテルの価値は「人」によって支えられているという信念のもと、スタッフが誇りとやりがいを持って働ける、働きやすく風通しの良い職場環境の整備にも力を入れてまいります。

女性の支配人として、多様性を尊重しながらチームとともに成長し、ホテル業界全体の発展にも貢献していきたいと考えております。

スイスホテル南海大阪では、ホテル支配人 竹株枝里とともに、今後もお客様に快適にお過ごしいただける空間とサービスの提供を目指してまいります。

スイスホテル南海大阪 概要

◎施設名称：スイスホテル南海大阪

◎所在地：大阪府大阪市中央区難波5-1-60

◎アクセス：南海電鉄「なんば」駅直結／大阪メトロ各線なんば駅4番出口よりすぐ

◎客室数：計546室

◎館内施設：「テーブル36」、中国料理「エンプレスルーム」、

日本料理「花暦」、鉄板焼「みなみ」（以上レストラン）ウイスキー＆ワイン「シュン」、レトロバー「ナンバー10」、「バー36」（以上バー）、「ザ・ラウンジ」（カフェ・ラウンジ）、スイスグルメ（テイクアウトショップ）、「ピュロヴェル スパ＆スポーツ」（フィットネス・スパ）、宴会場、チャペル、神前式神殿、写真室、衣裳室「LUCE」

スイスホテル南海大阪 外観公式サイト :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/

スイスホテル南海大阪について

スイスホテル南海大阪はスイスホテル ホテル&リゾート グループ傘下のホテルです。ビジネス、文化、ショッピング、グルメ、ファッション、娯楽の中心地、大阪で最も活気にあふれた「ミナミ」にあり、他に類のない利便性をご提供します。贅沢なアーバン・ゲートウェイとして、関西国際空港と鉄道に直結した大阪唯一のホテルです。大阪の交通ハブ、なんば駅の真上にそびえ、歴史が薫る京都、世界遺産の古都、奈良、コスモポリタンな港街、神戸へのアクセスも良好。8つのレストランやバー・ラウンジ、フィットネス&スパなど、様々なアメニティ施設を完備しております。ホテルは「TripAdvisor Certificate of Excellence」、「World Luxury Hotel Award」、「World Travel Awards」など各種のアワード、米国のワイン専門誌「Wine Spectator」のワインリスト賞を受賞しています。ご予約、ご質問はお電話 06-6646-1111、またはウェブサイト（www.swissotelnankaiosaka.com/ja）をご参照いただくか、お近くの旅行代理店までご相談ください。

スイスホテルについて

世界的に有名なスイスブランド、スイスホテル ホテル＆リゾートは、スイスのホスピタリティの伝統に基づき、アルプスの爽やかで活力にあふれた気分を感じていただけるホテルです。現代的でインテリジェントなデザイン、優れた職人技、持続可能性への対応を高く評価されています。人生の真の喜びを発見して「live it well」を実感していただけるよう、世界を旅するお客様に心休まるひとときをお届けします。1980年に設立されたスイスホテル ブランドは、今では世界中に30軒を超えるホテルを有しています。その中には、Swissôtel The Bosphorus, Istanbul（スイスホテル ザ ボスポラス、イスタンブール）、Swissôtel The Stamford, Singapore（スイスホテル ザ スタンフォード、シンガポール）、Swissôtel Krasnye Holmy, Moscow（スイスホテル クラースニエ ホールミ、モスクワ）といった旗艦ホテルも含まれています。スイスホテルは、世界を牽引するトラベル&ライフスタイルグループ、アコーホテルズに加盟しており、世界110か国で5700を超えるホテルやリゾート、レジデンスを通じておもてなしの心をご提供しています。

swissotel.com | all.accor.com | group.accor.com