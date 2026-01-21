【ジバンシイ】 肌のバリア機能に着目した美容オイル「ソワン ノワール ユイル パーフェクトリス」誕生！

LVMHフレグランスブランズ株式会社

肌本来の美しさのために選び抜かれた10種のオイル*1に、漆黒の藻の生命力の秘密が融合

ブラック サップ(TM)︎*2は、夜間の肌をなめらかに整え、健やかな状態を保つ観点からも重要だという事実。

今回ジバンシイ ラボラトリーズが着目したのは、肌のバリア機能の重要性。

バリア機能は、夜間と日中でそれぞれ異なる役割を果たすため、常にサポートをすることが必要という見解に辿りつきました。

バリア機能の維持・強化に不可欠な脂肪酸と、美肌特有の光を宿すヘルシーな肌印象との関係性に着目して開発されたのが「ソワン ノワール ユイル パーフェクトリス」。

漆黒の藻、バイタル アルゲから抽出された共通成分のブラック サップ(TM)︎*2に加えて、独自のスクアルゲ コンプレックス*3を配合しました。

肌にとけこむようになじむオイル テクスチュアが、お手入れ時間に極上の心地よさをもたらします。

＊1 クランベアビシニカ種子油、アルガニアスピノサ核油、ツバキ種子油、メドウフォーム油（いずれも保湿成分）、アマナズナ種子油、クランベリー種子油、サイペラスエスクレンタス根油、ホホバ油、カノラ油、プルーン種子油（いずれも整肌成分） ＊2 スケレトネマコスタツムエキス（整肌成分） ＊3 スクワラン（保湿成分）、ワカメエキス（整肌成分）

詳細を見る :https://www.givenchybeauty.com/jp/p/%E3%82%BD%E3%83%AF%E3%83%B3-%E3%83%8E%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%83%A6%E3%82%A4%E3%83%AB-%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%B9-F30100180.html

- 商品紹介

製品名：ソワン ノワール ユイル パーフェクトリス

容量／価格：30mL／税込38,170円

発売日：2026年2月1日（日）

※お取り扱いについては下部をご参照ください

使用方法：1プッシュ手のひらで温めながら、首、あご、頬、額という順番で、内側から外側に流すように塗布します。同じ順番で、なめらかに波打つような動きでやさしくプレスした後、円を描くようにマッサージします。

- 処方について

漆黒の藻、バイタル アルゲが持つ“サーカディアン リズム”に着目し、2025年9月に誕生した「ソワン ノワール バーム ニュイ」。過酷な環境に生息する漆黒の藻は、夜になると深い暗闇の中、急激な温度や圧力の変化にさらされます。日中には光合成をしてエネルギーを作り出している一方、夜になるとその過酷な変化に適応するため、細胞の同期・分裂・DNA複製などを活性化させ、夜間のリセットサイクルに入ります。夜間に細胞の修復を活性化させるバイタル アルゲの環境適応は、肌のナイトサイクルと同じ。

そして2026年2月、「ソワン ノワール ユイル パーフェクトリス」がシリーズに加わり、その選び抜かれた有用成分が、肌のバリア機能をサポートすることで、「ソワン ノワール バーム ニュイ」のナイトケア効果をサポートします。

1.ブラック サップ(TM)︎*1

加齢で劣化した時計遺伝子に着目 なめらかで健やかな印象の肌へ

2.10種類のオイル ブレンド*2

肌に豊かな潤いを与えてバリア機能を整え、ヘルシーな肌印象へ

3.スクアルゲ コンプレックス*3

脂質成分を含む褐色の海藻から抽出したエキスを、植物性スクワランと組み合わせることで肌に潤いを与え、バリア機能をサポート

＊1 クランベアビシニカ種子油、アルガニアスピノサ核油、ツバキ種子油、メドウフォーム油（いずれも保湿成分）、アマナズナ種子油、クランベリー種子油、サイペラスエスクレンタス根油、ホホバ油、カノラ油、プルーン種子油（いずれも整肌成分） ＊2 スケレトネマコスタツムエキス（整肌成分） ＊3 スクワラン（保湿成分）、ワカメエキス（整肌成分）

- 『ソワン ノワール』シリーズについて

深海の藻がもつ神秘の生命力

ジバンシイ ラボラトリーズが25年を超える研究より辿りついたのは、40億年前の太古の昔からいまなお、地球上の生命の土台となっている深海の珪藻。海水の浸透圧、極度の温度差、強い紫外線、大気汚染、バクテリアによる攻撃など、過酷な環境を生き抜いてきた珪藻の驚異の生命力に着目して誕生した、プレミアム エイジングケア*1シリーズ『ソワン ノワール』。

フランス・ブルターニュ地方の沖合から採取された、類稀な深海の藻は、独自の技術により抽出され、その濃厚なエキスをさらに精製し、5キロからわずか5mＬほど採れる貴重な有用成分ブラック サップ(TM)︎*2として『ソワン ノワール』全シリーズに配合することで、肌本来の機能をサポートし、若々しい肌へと導きます。

そして2021年、このブラック サップ(TM)︎*2とアビスマリン ライフ*3から成るライフ アルゲ Nにより、第3世代“美肌の光”を肌にもたらす『ソワン ノワール N』シリーズが完成しました。

『ソワン ノワール』史上最高の使い心地、そして自然由来成分の使用にこだわり、様々な研究と工夫を重ねて環境にも配慮したラグジュアリーを提供します。

＊1 年齢相応のお手入れのこと ＊2 スケレトネマコスタツムエキス（整肌成分） ＊3 バチルス発酵物（保湿成分）

詳細を見る :https://www.givenchybeauty.com/jp/%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%82%A2/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/%E3%82%BD%E3%83%AF%E3%83%B3-%E3%83%8E%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB/

- キャンペーン情報

『ソワン ノワール シリーズ』から税抜48,000円以上ご購入いただくと、「ソワン ノワール セラム コンサントレ」のミニチュアチューブ（5mL）と「ソワン ノワール ネトワイヤージュ N」のミニチュアチューブ（20mL）をプレゼント。

※レフィルも対象。おひとり様1回限り。

詳細を見る :https://www.givenchybeauty.com/jp/promotions.html

＊キャンペーン開始後に公開予定

＜キット例＞

ソワン ノワール オイルキット

税込53,680円

［セット内容］

ソワン ノワール ユイル パーフェクトリス （美容オイル） 30mL/現品

ソワン ノワール UV フルイド （日焼け止め乳液） 50mL/現品

ソワン ノワール ネトワイヤージュ N （洗顔料） 20mL/ミニサイズ

ソワン ノワール セラム コンサントレ （美容液） 5mL/ミニサイズ

- お取り扱い

「ソワン ノワール ユイル パーフェクトリス」

2026年1月21日（水）先行発売

伊勢丹新宿店 ジバンシイ カウンター、ジバンシイ ビューティー GINZA SIX、ジバンシイ ビューティー公式オンラインショップ

2026年2月1日（日） 全国発売

「ソワン ノワール キャンペーン」

2026年1月21日（水）先行開始

伊勢丹新宿店 ジバンシイ カウンター、ジバンシイ ビューティー GINZA SIX、ジバンシイ ビューティー公式オンラインショップ

2026年2月1日（日） 全国開始

※掲載の情報や価格は配信日時点のもの

パルファム ジバンシイ[LVMHフレグランスブランズ]

〈お客様窓口〉03-3264-3941