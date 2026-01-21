NTTドコモビジネスX、博士号（経営学）を持つシニアコンサルタントによる「ゼロからのマーケティング戦略」（共著）が出版されました

NTTドコモビジネスX株式会社

NTTドコモビジネスX株式会社（旧：NTTコム オンライン、本社：東京都品川区、代表取締役社長：稲葉 秀司、以下NTTドコモビジネスX）に所属するシニアコンサルタント 剣持 真（博士／経営学）が執筆を担当した書籍『ゼロからのマーケティング戦略』が三恵社より出版されました。

ゼロからのマーケティング戦略（三恵社）

■出版の背景と特徴

DX（デジタルトランスフォーメーション）が進む現代において、分析ツールやデータ活用にあたり、その土台となる「マーケティング戦略」や「顧客ロイヤルティ」の本質的な理解が改めて問われています。本書は、マーケティングの初学者（大学生・新社会人）から、改めて基礎を体系的に学び直したいビジネスパーソンを対象に、経営戦略におけるマーケティングの位置づけや、NPSや顧客ロイヤルティを高めるための重要概念をわかりやすく解説した入門書です。

■執筆者（共著）

剣持 真（けんもつ まこと）

NTTドコモビジネスX マーケティング・アナリティクス部

シニアコンサルタント、博士（経営学）

NPS(R)調査の設計・分析およびCX向上に向けたコンサルタント支援に従事。実務の傍ら大学講師も務め、アカデミックな理論とビジネス現場の双方において活動している。

■当社シニアコンサルタントの執筆担当箇所

以下の章を担当し、学術的な裏付けと、数多くのクライアント支援で培った実務的視点を融合させて解説しています。

- 第2章：事業戦略の策定と環境分析- 第3章：事業戦略策定におけるSTPと4P- 第12章：顧客満足とロイヤルティ

【書籍情報】

書籍名： ゼロからのマーケティング戦略

発行元： 三恵社

編 著： 三浦卓己

著 ： 剣持真、渋瀬雅彦、河原達也、榎澤祐一、朱洪双

発売日： 2025/12/25

URL ： https://www.sankeisha.com/book-search/detail/20251210183924

＜NTTドコモビジネスXについて＞

「データ活用とテクノロジーで、企業の進化を支え抜く。」をミッションとして、データ活用と最適なテクノロジーの導入による “DX” と、それらを通じたより良い顧客体験 “CX” の実現をご支援することで、お客様のビジネスの可能性を拓く信頼の伴走者として、進化し続ける企業のデジタライゼーションに貢献します。

NTTドコモビジネスＸは、2026年1月にNTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社から社名変更いたしました。

名 称： NTTドコモビジネスX株式会社

所在地： 〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目5番1号 大崎センタービル

代表者： 代表取締役社長 稲葉 秀司

URL： https://www.nttcoms.com/

＜NPS(R)ソリューションについて＞

NTTドコモビジネスXでは、NPS(R)を活用した顧客ロイヤルティ向上のためのトータルソリューション（NPS(R)ソリューション）を提供しています。

NPS(R)有資格者によるコンサルティングや、グローバルトップクラスの顧客体験プラットフォーム「クアルトリクスXM」の導入・調査設計から分析のご支援の他、業界内での自社のポジショニング把握に有効な「NPS(R)リサーチ」を取り揃えています。

NPS(R)ソリューションについてはこちらからご覧ください：

NPSソリューションについて :https://www.nttcoms.com/service/nps/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=260121%E2%80%97NPS_release

※Net Promoter(R)およびNPS(R)は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズ(現NICE Systems,Inc)の登録商標です。

【お問い合わせ先】

NTTドコモビジネスX株式会社

マーケティング・アナリティクス部

nps-solution@nttcoms.com

https://www.nttcoms.com/service/nps/