¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¡ÖWe Entertain! Vol.2 ¡Á¶¦¤ËÁÏ¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼¤ÎÌ¤Íè¡Á¡×¤ò³«ºÅ
WeWork ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄ¬Î®¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÊÑ³×¤ò¸å²¡¤·¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¡õ¥ì¥¸¥ã¡¼ / ¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£ / ´Ä¶ / ¸òÄÌ / ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ / ¼«¼£ÂÎ / ¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î7¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ò¼´¤Ë¶¦ÁÏ¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼ï¤äÀè¿ÊÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÍ¤¹¤ëÂç´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤¬ WeWork ¤Ë½¸·ë¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö²ÝÂê¤Î¶¦Í¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¸ò´¹¡×¡Ö¶¥Áè¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡×¤Î3¤Ä¤ò¥¡¼¤Ë¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹µ¡²ñ¤È¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
ÃíÎÏÊ¬Ìî¤Î°ì¤Ä¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡õ¥ì¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ WeWork ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤òÈ¯Â¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤ò WeWork ¤ÎÆâ³°¤«¤é¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢´ë¶È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤Ç·Ò¤¬¤í¤¦¡ª We Entertain! ¡ÁWeWork ¡ß ¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÌ¤Íè¡Á¡×¡Êhttps://wework.co.jp/contents/report/250723¡Ë¤ò2025Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òµ¡¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä»ö¶ÈÏ¢·È¤ÎÁêÃÌ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÂèÆóÃÆ¤Î³«ºÅ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Á°²óÆÃ¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹Ê¤ê¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼´ØÏ¢´ë¶È5¼Ò¤Ë¤è¤ë¥Ô¥Ã¥Á¡¢¥Ý¥±¥È¡¼¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ºAIÄÌÌõµ¡¤ÎÅ¸¼¨¡¢¶¨»¿´ë¶È4¼Ò¤Ë¤è¤ë¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸¡¢ÅÐÃÅ´ë¶È¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹´ë¶È¤Ë¤è¤ë¸òÎ®²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
We Entertain! Vol.2 ¡Á¶¦¤ËÁÏ¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼¤ÎÌ¤Íè¡Á
Æü»þ¡§10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë18:30-20:30
²ñ¾ì¡§WeWork ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢
¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ð¥¦¥È¥é¥¤¥Õ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Ê¥·¥ª³ô¼°²ñ¼Ò
MC¡§ºê¸« É÷ »á
Twitter @fuh_sakimi¡¿Instagram @fuh_sakimi
¥Ô¥Ã¥ÁÅÐÃÅ´ë¶È¡§
¡³ô¼°²ñ¼Òyue¡¡¢Tricolage³ô¼°²ñ¼Ò¡¡£³ô¼°²ñ¼ÒBLANC¡¡¤Tabist³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¡¼¥éÅòÂô¡¡¡ÊÅÐÃÅ½ç¡Ë
¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸´ë¶È¡§¥Ý¥±¥È¡¼¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
¡ã´ë¶È¥Ô¥Ã¥Á¡¡¡Á¥ì¥¸¥ã¡¼¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¡Á¡ä
¡ ³ô¼°²ñ¼Òyue¡¡¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¼èÄùÌò »°±º à¢ »á
Á¬Åò¤Î»ö¶È·Ñ¾µ¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¿·¤·¤¤²¹Íá»ÜÀß¤òºî¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡£¡ÖËèÆü¤ªÉ÷Ï¤¤ËÄÌ¤¦À¤³¦¡×¤¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¡£Á¬Åò¤ò¸½Âå¤ÎÀ¸³è¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿²¹Íá»ÜÀß¡ÖSENTO¡×¤ò¾Ò²ð¡£Á¬Åò¤Î¥ê¥Î¥Ù¤òÃæ¿´¤ËÅ¹ÊÞ¿ô¤ò³ÈÂç¤·¡¢10Ç¯°ÊÆâ¤Ë400Å¹ÊÞ¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤¹ÀïÎ¬¤ò¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢ Tricolage³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô ·ó COO µÈÅÄ »Ë»Ò »á
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹¹Ô´ë²è¼êÇÛ»ö¶È¤È´Ñ¸÷¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆ±¼Ò¡£Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥È°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤òÈ¾Ê¬°Ê¾å´Þ¤à¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢´Ñ¸÷¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤ÇÃÏ°è³èÀ²½¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
£ ³ô¼°²ñ¼ÒBLANC ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò »³Ãæ ÂóÌé »á
¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ï¥¦¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Á³¶¦À¸·¿¥Û¥Æ¥ë¤Î»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÆ±¼Ò¡£·úÃÛµ¬À©¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë¡¢·úÃÛÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖË×Æþ´¶¡ß²÷Å¬À¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÊÌÁñ¡×ÍøÍÑ¤È¡Ö¼ý±×/ÀáÀÇ¸ú²Ì¡×¤¬³ð¤¦¡¢¿·¤·¤¤¶¦Æ±½êÍ·¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Êç½¸¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤ Tabist³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±ÄÀïÎ¬¡¦»ö¶È´ë²èÉô ÌÚÂ¼ ÎÑËÞ »á
½ÉÇñ»ÜÀß¤Î½¸µÒ¤ÈDX²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÆ±¼Ò¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î½ÉÇñ»Ô¾ì¤ËÆÃ²½¤·¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤äÍ½Ìó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Á¡¢»ÜÀß¤Î¼ý±×¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¡¼¥éÅòÂô ¡¡±Ä¶ÈÀïÎ¬Éô ´ë²è¥°¥ë¡¼¥×¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ Åìµþ±Ä¶È½ê ½êÄ¹ ã·Æ£ Í§Î¤ »á
¾å±Û¿·´´Àþ¤ÇÅìµþ¤«¤éÌó71Ê¬¤ÇÅþÃå¤Ç¤¤ëÀ¤³¦Í£°ì¤Î±ØÄ¾·ë¥¹¥¡¼¾ì¡Ö¥¬¡¼¥éÅòÂô¡×¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¼ê¤Ö¤é¤Ç³Ú¤·¤á¡¢¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É°Ê³°¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Èµ¤¸õÊÑÆ°¤¬ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÄÌÇ¯·¿¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²Æ¤ä½©¤Î±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢´ë¶È¤Î¼Ò°÷Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¿¡¼¥×¥é¥ó¡×¡Ê±Ä¶È½ªÎ»¸å¤Ë¥¹¥¡¼¾ì¤òÂß¤·ÀÚ¤ê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ë¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥Ã¥Á¸å¤Î¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¡ÖÉ¬¤ºÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦ÅÐÃÅ´ë¶È1¼Ò¤òÁª¤Ó¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1¼Ò¤Ë¤Ä¤ÀèÃå4Ì¾¤¬Í¥ÀèÅª¤Ë1ÂÐ1¤ÇÏÃ¤»¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹À©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¡£ÅÐÃÅ´ë¶È¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÅÐÃÅ´ë¶È¤È³Î¼Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢WeWork ¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤è¤ê¡¢LINE¥ª¡¼¥×¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¡Ö¥¨¥ó¥¿¥áÂç¹¥¤¶æ³ÚÉô¡×¤ò¾Ò²ð¡£¸½ºßÌó130Ì¾¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë WeWorkÆþµï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤¦¡Ö¥¨¥ó¥¿¥áÂç¹¥¤¶æ³ÚÉô¡×¤Ï¡¢AR/VRÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ªÆÀ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¾ì¡£°ú¤Â³¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¢¨WeWorkÆþµï¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÂÄê)
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÃÅ´ë¶È
¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·É¬Í×¤Ê¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡Ö¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¥á¡¼¥ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶¦ÁÏ¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡×
¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¡Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó´ë¶È¡Ë
¡Ö¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¼Â¾ð¤òÍý²ò¤·Ä¾ÀÜ»ö¶È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÐÃÅ¼Ô¤È³Î¼Â¤ËÏÃ¤»¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤é¤·¤¤È¯ÁÛ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡õ¥ì¥¸¥ã¡¼¡×¤Ï¡ÖFun¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Á¡¢¿ô»ú¤äÀ®²Ì¤À¤±¤Ç¤Ï¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¿Í¤Î´¶¾ð¤ä¶¦´¶¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë¿¿¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÊ¬Ìî¤À¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
WeWork Japan ¤Ïº£¸å¤â¡¢³Ú¤·¤¤Í×ÁÇ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡õ¥ì¥¸¥ã¡¼¡×¤ò¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÊÐ¤é¤º¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¶¦¤Ë³Ú¤·¤ß¡¢Ì¤Íè¤ò¸ì¤ê¡¢¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢¶¦ÁÏ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò·Ò¤¤¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖWe Entertain! Vol.2 ¡Á¶¦¤ËÁÏ¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼¤ÎÌ¤Íè¡Á¡×¤ò³«ºÅ
https://wework.co.jp/contents/report/251215
ÃíÎÏÊ¬Ìî¤Î°ì¤Ä¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡õ¥ì¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ WeWork ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤òÈ¯Â¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤ò WeWork ¤ÎÆâ³°¤«¤é¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢´ë¶È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤Ç·Ò¤¬¤í¤¦¡ª We Entertain! ¡ÁWeWork ¡ß ¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÌ¤Íè¡Á¡×¡Êhttps://wework.co.jp/contents/report/250723¡Ë¤ò2025Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òµ¡¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä»ö¶ÈÏ¢·È¤ÎÁêÃÌ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÂèÆóÃÆ¤Î³«ºÅ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Á°²óÆÃ¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹Ê¤ê¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼´ØÏ¢´ë¶È5¼Ò¤Ë¤è¤ë¥Ô¥Ã¥Á¡¢¥Ý¥±¥È¡¼¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ºAIÄÌÌõµ¡¤ÎÅ¸¼¨¡¢¶¨»¿´ë¶È4¼Ò¤Ë¤è¤ë¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸¡¢ÅÐÃÅ´ë¶È¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹´ë¶È¤Ë¤è¤ë¸òÎ®²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
We Entertain! Vol.2 ¡Á¶¦¤ËÁÏ¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼¤ÎÌ¤Íè¡Á
Æü»þ¡§10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë18:30-20:30
²ñ¾ì¡§WeWork ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢
¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ð¥¦¥È¥é¥¤¥Õ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Ê¥·¥ª³ô¼°²ñ¼Ò
MC¡§ºê¸« É÷ »á
Twitter @fuh_sakimi¡¿Instagram @fuh_sakimi
MC¡§ºê¸« É÷ »á
¥Ô¥Ã¥ÁÅÐÃÅ´ë¶È¡§
¡³ô¼°²ñ¼Òyue¡¡¢Tricolage³ô¼°²ñ¼Ò¡¡£³ô¼°²ñ¼ÒBLANC¡¡¤Tabist³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¡¼¥éÅòÂô¡¡¡ÊÅÐÃÅ½ç¡Ë
¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸´ë¶È¡§¥Ý¥±¥È¡¼¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
¡ã´ë¶È¥Ô¥Ã¥Á¡¡¡Á¥ì¥¸¥ã¡¼¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¡Á¡ä
¡ ³ô¼°²ñ¼Òyue¡¡¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¼èÄùÌò »°±º à¢ »á
Á¬Åò¤Î»ö¶È·Ñ¾µ¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¿·¤·¤¤²¹Íá»ÜÀß¤òºî¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡£¡ÖËèÆü¤ªÉ÷Ï¤¤ËÄÌ¤¦À¤³¦¡×¤¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¡£Á¬Åò¤ò¸½Âå¤ÎÀ¸³è¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿²¹Íá»ÜÀß¡ÖSENTO¡×¤ò¾Ò²ð¡£Á¬Åò¤Î¥ê¥Î¥Ù¤òÃæ¿´¤ËÅ¹ÊÞ¿ô¤ò³ÈÂç¤·¡¢10Ç¯°ÊÆâ¤Ë400Å¹ÊÞ¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤¹ÀïÎ¬¤ò¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Òyue¡¡¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¼èÄùÌò »°±º à¢ »á
¢ Tricolage³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô ·ó COO µÈÅÄ »Ë»Ò »á
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹¹Ô´ë²è¼êÇÛ»ö¶È¤È´Ñ¸÷¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆ±¼Ò¡£Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥È°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤òÈ¾Ê¬°Ê¾å´Þ¤à¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢´Ñ¸÷¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤ÇÃÏ°è³èÀ²½¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Tricolage³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô ·ó COO µÈÅÄ »Ë»Ò »á
£ ³ô¼°²ñ¼ÒBLANC ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò »³Ãæ ÂóÌé »á
¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ï¥¦¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Á³¶¦À¸·¿¥Û¥Æ¥ë¤Î»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÆ±¼Ò¡£·úÃÛµ¬À©¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë¡¢·úÃÛÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖË×Æþ´¶¡ß²÷Å¬À¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÊÌÁñ¡×ÍøÍÑ¤È¡Ö¼ý±×/ÀáÀÇ¸ú²Ì¡×¤¬³ð¤¦¡¢¿·¤·¤¤¶¦Æ±½êÍ·¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Êç½¸¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼ÒBLANC¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò »³Ãæ ÂóÌé »á
¤ Tabist³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±ÄÀïÎ¬¡¦»ö¶È´ë²èÉô ÌÚÂ¼ ÎÑËÞ »á
½ÉÇñ»ÜÀß¤Î½¸µÒ¤ÈDX²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÆ±¼Ò¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î½ÉÇñ»Ô¾ì¤ËÆÃ²½¤·¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤äÍ½Ìó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Á¡¢»ÜÀß¤Î¼ý±×¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Tabist³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±ÄÀïÎ¬¡¦»ö¶È´ë²èÉô ÌÚÂ¼ ÎÑËÞ »á
¥ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¡¼¥éÅòÂô ¡¡±Ä¶ÈÀïÎ¬Éô ´ë²è¥°¥ë¡¼¥×¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ Åìµþ±Ä¶È½ê ½êÄ¹ ã·Æ£ Í§Î¤ »á
¾å±Û¿·´´Àþ¤ÇÅìµþ¤«¤éÌó71Ê¬¤ÇÅþÃå¤Ç¤¤ëÀ¤³¦Í£°ì¤Î±ØÄ¾·ë¥¹¥¡¼¾ì¡Ö¥¬¡¼¥éÅòÂô¡×¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¼ê¤Ö¤é¤Ç³Ú¤·¤á¡¢¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É°Ê³°¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Èµ¤¸õÊÑÆ°¤¬ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÄÌÇ¯·¿¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²Æ¤ä½©¤Î±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢´ë¶È¤Î¼Ò°÷Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¿¡¼¥×¥é¥ó¡×¡Ê±Ä¶È½ªÎ»¸å¤Ë¥¹¥¡¼¾ì¤òÂß¤·ÀÚ¤ê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ë¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¡¼¥éÅòÂô¡¡±Ä¶ÈÀïÎ¬Éô ´ë²è¥°¥ë¡¼¥×¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ Åìµþ±Ä¶È½ê ½êÄ¹ ã·Æ£ Í§Î¤ »á
¥Ô¥Ã¥Á¸å¤Î¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¡ÖÉ¬¤ºÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦ÅÐÃÅ´ë¶È1¼Ò¤òÁª¤Ó¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1¼Ò¤Ë¤Ä¤ÀèÃå4Ì¾¤¬Í¥ÀèÅª¤Ë1ÂÐ1¤ÇÏÃ¤»¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹À©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¡£ÅÐÃÅ´ë¶È¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÅÐÃÅ´ë¶È¤È³Î¼Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹À©ÅÙ¤Ë¤è¤ë¸òÎ®²ñ¤ÎÍÍ»Ò
¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹À©ÅÙ¤Ë¤è¤ë¸òÎ®²ñ¤ÎÍÍ»Ò
¤Þ¤¿¡¢WeWork ¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤è¤ê¡¢LINE¥ª¡¼¥×¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¡Ö¥¨¥ó¥¿¥áÂç¹¥¤¶æ³ÚÉô¡×¤ò¾Ò²ð¡£¸½ºßÌó130Ì¾¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë WeWorkÆþµï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤¦¡Ö¥¨¥ó¥¿¥áÂç¹¥¤¶æ³ÚÉô¡×¤Ï¡¢AR/VRÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ªÆÀ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¾ì¡£°ú¤Â³¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¢¨WeWorkÆþµï¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÂÄê)
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÃÅ´ë¶È
¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·É¬Í×¤Ê¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡Ö¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¥á¡¼¥ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶¦ÁÏ¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡×
¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¡Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó´ë¶È¡Ë
¡Ö¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¼Â¾ð¤òÍý²ò¤·Ä¾ÀÜ»ö¶È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÐÃÅ¼Ô¤È³Î¼Â¤ËÏÃ¤»¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤é¤·¤¤È¯ÁÛ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×
¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸¤ÎÍÍ»Ò
¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸¤ÎÍÍ»Ò
¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡õ¥ì¥¸¥ã¡¼¡×¤Ï¡ÖFun¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Á¡¢¿ô»ú¤äÀ®²Ì¤À¤±¤Ç¤Ï¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¿Í¤Î´¶¾ð¤ä¶¦´¶¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë¿¿¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÊ¬Ìî¤À¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
WeWork Japan ¤Ïº£¸å¤â¡¢³Ú¤·¤¤Í×ÁÇ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡õ¥ì¥¸¥ã¡¼¡×¤ò¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÊÐ¤é¤º¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¶¦¤Ë³Ú¤·¤ß¡¢Ì¤Íè¤ò¸ì¤ê¡¢¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢¶¦ÁÏ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò·Ò¤¤¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖWe Entertain! Vol.2 ¡Á¶¦¤ËÁÏ¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼¤ÎÌ¤Íè¡Á¡×¤ò³«ºÅ
https://wework.co.jp/contents/report/251215