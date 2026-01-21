¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¡¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡ÉSHADOWS ON COURT¡ÉÅÐ¾ì
¡¼¥Ü¡¼¥é¡¼¤Îµï¾ì½ê¤Ç¤¢¤êÀ®Ä¹¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¡£Æü¡¹Îý½¬¤ËÎå¤àÃæ¡¢±Æ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥È¤ÎÉ÷·Ê¤òÉ½¸½¡¼
¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥³¥é¥Ç¥£¥Ë¡¢°Ê²¼¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤è¤ê¡¢2026Spring/Summer¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡É ¡ÈSHADOWS ON COURT¡Ê¥·¥ã¥É¥¦¥º ¥ª¥ó ¥³¡¼¥È¡Ë¡È¤¬¡¢T¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¤è¤êÂè1ÃÆ¡¢3·î¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤òÁ´¹ñ¤Î¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ½ç¼¡ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îµï¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢À®Ä¹¤ÎµòÅÀ¡£º£²ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹Îý½¬¤ËÎå¤à¥³¡¼¥È¤ÎÍ¼Êë¤ì¤È¶¦¤Ë±Æ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯É÷·Ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¼ïÎà¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¡¼¥ó¤òÍî¤È¤·¤¿¥â¡¼¥Ö¥°¥ì¡¼¤ä¥À¥¹¥Æ¥£¥ß¥ó¥È¤ò¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ËºÎÍÑ¡£¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÁ´ÌÌ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¿¼¤¤¥ì¥Ã¥É¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢ÉÛÖçÀ¸ÃÏ¤È¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Î°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úµ¡Ç½ÁÇºà¤ÎºÎÍÑ¡Û
¢£µÛ¿åÂ®´¥µ¡Ç½¡¡´À¤Ê¤É¤Î°áÉþÆâ¤Î¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤·¡¢³°¤Ø¤ÈÊü½Ð¤·¤Æ¡¢È©ÌÌ¤ò¥É¥é¥¤¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹
¢£UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¡¡È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¡ÊUPF50 ¡Ü¡Ë¤òÅëºÜ
¢£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¡¡¸¶ºàÎÁ¤Î40¡ó¤Ë¥¨¥³¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ
T-SHIRT SHADOWS ON COURT BACK¡¡T¥·¥ã¥Ä ¥·¥ã¥É¥¦¥º ¥ª¥ó ¥³¡¼¥È ¥Ð¥Ã¥¯
±Æ¤¬Íî¤Á¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤ÎÉ÷·Ê¤òÀÚ¤êÈ´¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä
º¸¶»¤Î¡ÈBUILT FOR THE HARDWOOD, BORN FOR THE NET¡É¥Õ¥ì¡¼¥º¥×¥ê¥ó¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
ÉÊÈÖ¡§SMT26007 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
SIZE¡§S-3XL
MATERIAL¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
COLOR¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥â¡¼¥Ö¥°¥ì¡¼
PRICE¡§¡ï5,500 ¡ÊËÜÂÎ ¡ï5,000)¡¡
¢¨2026Ç¯1·î23Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
WOVEN PANTS SHADOWS ON COURT¡¡ÉÛÖç¥Ñ¥ó¥Ä ¥·¥ã¥É¥¦¥º ¥ª¥ó ¥³¡¼¥È
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÁ´ÌÌ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀÉÛÖçÀ¸ÃÏ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¡¡
¸Ô²¼15Ñ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤òºÎÍÑ
ÉÊÈÖ¡§SMP26008 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
SIZE¡§S-3XL
MATERIAL¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
COLOR¡§¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥°¥ì¡¼
PRICE¡§¡ï6,930 ¡ÊËÜÂÎ ¡ï6,300)¡¡
¢¨2026Ç¯1·î23Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
T-SHIRT SHADOWS ON COURT POCKET PRINT¡¡T¥·¥ã¥Ä ¥·¥ã¥É¥¦¥º ¥ª¥ó ¥³¡¼¥È ¥Ý¥±¥Ã¥È ¥×¥ê¥ó¥È
±Æ¤¬Íî¤Á¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¡¢SPALDING¥í¥´¤òÀÚÈ´¤¡¢¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉ÷¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä
¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÈMADE FOR THE GAME¡É¥×¥ê¥ó¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
ÉÊÈÖ¡§SMT26009 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
SIZE¡§S-3XL
MATERIAL¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
COLOR¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥ß¥ó¥È
PRICE¡§¡ï5,500 ¡ÊËÜÂÎ ¡ï5,000)¡¡
¢¨2026Ç¯3·îÈ¯ÇäÍ½Äê
MESH PANTS SHADOWS ON COURT¡¡¥á¥Ã¥·¥å¥Ñ¥ó¥Ä ¥·¥ã¥É¥¦¥º ¥ª¥ó ¥³¡¼¥È
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÁ´ÌÌ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥á¥Ã¥·¥å¥Ñ¥ó¥Ä¡¡¡¡
Æ°¤¤ä¤¹¤¯¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë12.5Ñ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤òºÎÍÑ
ÉÊÈÖ¡§SMP26010¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
SIZE¡§S-3XL
MATERIAL¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
COLOR¡§¥ì¥Ã¥É¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥°¥ì¡¼
PRICE¡§¡ï6,930 ¡ÊËÜÂÎ ¡ï6,300)
¢¨2026Ç¯3·îÈ¯ÇäÍ½Äê
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê»³ÅÄ¡¦ÌÚÂ¼¡Ë¡¡¡Ãä 03-6408-0451 | ✉natsushi.yamada@spalding.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.spalding.co.jp
¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥³¥é¥Ç¥£¥Ë¡¢°Ê²¼¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤è¤ê¡¢2026Spring/Summer¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡É ¡ÈSHADOWS ON COURT¡Ê¥·¥ã¥É¥¦¥º ¥ª¥ó ¥³¡¼¥È¡Ë¡È¤¬¡¢T¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¤è¤êÂè1ÃÆ¡¢3·î¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤òÁ´¹ñ¤Î¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ½ç¼¡ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îµï¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢À®Ä¹¤ÎµòÅÀ¡£º£²ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹Îý½¬¤ËÎå¤à¥³¡¼¥È¤ÎÍ¼Êë¤ì¤È¶¦¤Ë±Æ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯É÷·Ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¼ïÎà¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¡¼¥ó¤òÍî¤È¤·¤¿¥â¡¼¥Ö¥°¥ì¡¼¤ä¥À¥¹¥Æ¥£¥ß¥ó¥È¤ò¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ËºÎÍÑ¡£¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÁ´ÌÌ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¿¼¤¤¥ì¥Ã¥É¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢ÉÛÖçÀ¸ÃÏ¤È¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Î°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úµ¡Ç½ÁÇºà¤ÎºÎÍÑ¡Û
¢£µÛ¿åÂ®´¥µ¡Ç½¡¡´À¤Ê¤É¤Î°áÉþÆâ¤Î¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤·¡¢³°¤Ø¤ÈÊü½Ð¤·¤Æ¡¢È©ÌÌ¤ò¥É¥é¥¤¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹
¢£UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¡¡È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¡ÊUPF50 ¡Ü¡Ë¤òÅëºÜ
¢£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¡¡¸¶ºàÎÁ¤Î40¡ó¤Ë¥¨¥³¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ
T-SHIRT SHADOWS ON COURT BACK¡¡T¥·¥ã¥Ä ¥·¥ã¥É¥¦¥º ¥ª¥ó ¥³¡¼¥È ¥Ð¥Ã¥¯
±Æ¤¬Íî¤Á¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤ÎÉ÷·Ê¤òÀÚ¤êÈ´¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä
º¸¶»¤Î¡ÈBUILT FOR THE HARDWOOD, BORN FOR THE NET¡É¥Õ¥ì¡¼¥º¥×¥ê¥ó¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
ÉÊÈÖ¡§SMT26007 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
SIZE¡§S-3XL
MATERIAL¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
COLOR¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥â¡¼¥Ö¥°¥ì¡¼
PRICE¡§¡ï5,500 ¡ÊËÜÂÎ ¡ï5,000)¡¡
¢¨2026Ç¯1·î23Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
WOVEN PANTS SHADOWS ON COURT¡¡ÉÛÖç¥Ñ¥ó¥Ä ¥·¥ã¥É¥¦¥º ¥ª¥ó ¥³¡¼¥È
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÁ´ÌÌ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀÉÛÖçÀ¸ÃÏ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¡¡
¸Ô²¼15Ñ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤òºÎÍÑ
ÉÊÈÖ¡§SMP26008 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
SIZE¡§S-3XL
MATERIAL¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
COLOR¡§¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥°¥ì¡¼
PRICE¡§¡ï6,930 ¡ÊËÜÂÎ ¡ï6,300)¡¡
¢¨2026Ç¯1·î23Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
T-SHIRT SHADOWS ON COURT POCKET PRINT¡¡T¥·¥ã¥Ä ¥·¥ã¥É¥¦¥º ¥ª¥ó ¥³¡¼¥È ¥Ý¥±¥Ã¥È ¥×¥ê¥ó¥È
±Æ¤¬Íî¤Á¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¡¢SPALDING¥í¥´¤òÀÚÈ´¤¡¢¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉ÷¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä
¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÈMADE FOR THE GAME¡É¥×¥ê¥ó¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
ÉÊÈÖ¡§SMT26009 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
SIZE¡§S-3XL
MATERIAL¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
COLOR¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥ß¥ó¥È
PRICE¡§¡ï5,500 ¡ÊËÜÂÎ ¡ï5,000)¡¡
¢¨2026Ç¯3·îÈ¯ÇäÍ½Äê
MESH PANTS SHADOWS ON COURT¡¡¥á¥Ã¥·¥å¥Ñ¥ó¥Ä ¥·¥ã¥É¥¦¥º ¥ª¥ó ¥³¡¼¥È
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÁ´ÌÌ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥á¥Ã¥·¥å¥Ñ¥ó¥Ä¡¡¡¡
Æ°¤¤ä¤¹¤¯¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë12.5Ñ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤òºÎÍÑ
ÉÊÈÖ¡§SMP26010¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
SIZE¡§S-3XL
MATERIAL¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
COLOR¡§¥ì¥Ã¥É¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥°¥ì¡¼
PRICE¡§¡ï6,930 ¡ÊËÜÂÎ ¡ï6,300)
¢¨2026Ç¯3·îÈ¯ÇäÍ½Äê
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê»³ÅÄ¡¦ÌÚÂ¼¡Ë¡¡¡Ãä 03-6408-0451 | ✉natsushi.yamada@spalding.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.spalding.co.jp