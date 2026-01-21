【プロポーズ後の新潮流】なぜ「入籍日未定」で指輪を作るのか？20代前半が倍増した12月、30代カップルと共鳴する「信頼と体験」の価値｜手作り結婚指輪の工房Smith札幌本店

株式会社 一宝

株式会社一宝（所在地：北海道札幌市）が運営する、北海道の手作り結婚指輪・婚約指輪専門店「工房Smith札幌本店」は、2025年12月も多くのカップル様をお迎えしました。そこで、実際にお客様が選んだデザインや、「なぜ手作りにしたのか」というリアルな声を「人気ランキング形式」でご紹介します。これから指輪選びをスタートするおふたりに、ぜひ参考にしていただきたい内容です。

結婚指輪のご予算

結果：

10～15万円未満：45.5%

15～20万円未満：21.2%

20～25万円未満：12.1%

25～30万円未満：9.1%

30万円以上：12.1%

12月も引き続き「口コミや評判の良さ」（21%）がご来店の最大の理由となりました。一方で、今月注目すべきは「特別なデザインや素材の取り扱い」や「店内の設備、内装が綺麗だから」といった項目が大きく数値を伸ばし、同率3位にランクインした点です。

これは、12月のクリスマスシーズンという特別な時期に、「自分たちだけのこだわりを実現したい」というデザインへの探究心に加え、「指輪を作る空間や時間そのものを美しく思い出に残したい」という体験価値を重視するお客様が増えた結果であると分析いたします。単なる「購入」ではなく、「特別な場所で、特別なものを作る」という工房ならではの魅力が、より多くのお客様に届いた月となりました。

婚約指輪のご予算

結果：

10～20万円未満：66.7%

20～30万円未満：22.2％

30万円以上：11.1％

最も多くの票を集めたのは「10～15万円未満」で45.5%となり、前月の37.3%からさらに割合を伸ばす結果となりました。「15～20万円未満」の層を合わせると、全体の66.7%と約3分の2のお客様が10万円台の予算を検討されています。 今回の結果からは、年末という時期もあり、新生活やその他の行事への出費を考慮しながら、結婚指輪という大切な記念品を賢く、かつ納得のいく品質で手に入れたいというニーズが一段と強まっていることが伺えます。一方で、「30万円以上」の層も12.1%いらっしゃり、予算を抑えるボリューム層と、特定のこだわりを追求する層との二極化傾向が、12月はより鮮明に表れたと言えます。

年代別割合

結果：

20～24歳：20％

25～29歳：32％

30～34歳：38%

35～39歳：4%

40歳以上：6%

12月の大きな特徴は、これまで最多だった20代後半を抜き、「30～34歳」のお客様が38%で最も多い層となったことです。落ち着いて自分たちのこだわりを形にしたいという、大人のカップルの皆様に多く選ばれた月となりました。 また、「20～24歳」のお客様が前月の約10%から20%へと倍増している点も注目すべきポイントです。12月というクリスマスや年末の節目において、若い世代の方が「手作り」という体験価値を重視し、指輪選びをスタートさせたことが伺えます。20代前半から30代前半まで、幅広い層のお客様が、それぞれの価値観で指輪づくりを楽しまれています。

工房Smith札幌本店へ来店した理由

結果：

口コミや評判の良さ：21%

セミオーダーやオーダーメイドの対応：14%

特別なデザインや素材の取り扱い：12%

店内の設備、内装が綺麗だから：12%

価格と品質のバランス：12%

入籍日は決まっているか

結果：

はい：66.7%

いいえ：33.3%

「入籍日は決まっているか」という質問に対し、「いいえ」と回答された方が33.3%となり、前月の約8%から大幅に増加いたしました。依然として「はい」と答えた準備万端な層が多数派（66.7%）ではあるものの、12月特有の動きが見て取れます。

この変化は、クリスマスや12月の記念日にプロポーズを終えたばかり、あるいは結婚の意思を固めてすぐにご来店されたカップルが増えたためと推測されます。「入籍日はまだこれから相談して決めるけれど、まずは大切な指輪から準備を始めたい」という、指輪選びを結婚準備のスタート地点として楽しまれているお客様が増えていることは、非常に喜ばしい傾向です。

挙式の予定はあるか

結果：

はい：24.2%

いいえ：75.8%

挙式の予定について「いいえ（予定なし・未定）」と回答された方が75.8%に達しました。前月と比較しても「挙式をしない」という選択をされるカップルの割合が増加しており、現代の結婚スタイルがより自由で簡素なものへとシフトしていることが鮮明に表れています。

挙式という大きなイベントを行わない代わりに、「日常的に身に着ける結婚指輪にこだわりたい」「二人で指輪を手作りする体験を結婚の思い出にしたい」と考えるお客様が増えていると分析いたします。12月という特別な季節に、形式よりも「実質的な絆の証」として指輪を選ばれる方が多かったことが、今回の結果に繋がったと言えるでしょう。

◼︎今後の展望

12月度は、指輪選びのタイミングがこれまで以上に早まっているという、新しい傾向が見て取れました。 20代前半の割合が倍増し、入籍日や挙式予定が未定のままご来店されるカップルが急増した事実は、指輪選びが「式の準備」の一つではなく、「結婚が決まって最初に行う記念のイベント」へと変化していることを示しています。

30代前半の落ち着いた層と、急増した20代前半。世代は違えど、共に「口コミ」という客観的な信頼を重視し、10万円台という賢い予算の中で、納得感のある指輪を求めています。

今後は、このように「まずは指輪から」と動き出したフレッシュなカップルの皆様にとっても、指輪作りが結婚生活の素晴らしい第一歩となるよう、より一層丁寧なご案内が求められることになりそうです。挙式という形式に縛られず、指輪を作る「体験」と「信頼」を大切にするこの流れは、今後も一層加速していくものと考えられます。

工房Smith札幌について

工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。

手作りベビーリングも制作可能

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]

赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。

ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。

＜札幌本店＞

手作り結婚指輪・婚約指輪専門店

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]

住所：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F

営業時間：

10:00～19:00

（レイトコース 19:00～22:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

地下鉄西11丁目駅３番出口より徒歩3分

結婚指輪・婚約指輪ご制作のお客様限定で駐車料金補助有

URL

https://sapporo-smith.jp/

YouTube

https://youtu.be/oDhwYX-sWUo?si=xf8bcuw4ruBTCEHw

TikTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_honten/

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/KoT87WQnMDAuCDBH8

＜京王プラザホテル札幌＞

手作りペアリング専門店

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]

住所：

〒060-0005

北海道札幌市中央区北５条西７丁目２－１ 京王プラザホテル札幌 １F

営業時間：

9:00～19:00（レイトコース 19:00～21:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

JR札幌駅徒歩5分／札幌市営地下鉄さっぽろ駅徒歩7分

京王プラザホテル札幌専用駐車場有

TiKTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo_kpla

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_kpla

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/wPz6tRrQBoUDGWwVA

■会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト

https://ippoo-japan.com/

ジュエリー修理加工・リフォーム専門店

「RITZ GLANDE -リッツグランデ-」

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

「札幌宝石買取.com」

https://sapporo-housekikaitori.com