「10分でまるごと理解！心理的安全性が低い上司 関係改善の方法とは？」についての資料を無料公開！｜株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「10分でまるごと理解！心理的安全性が低い上司 関係改善の方法とは？」を無料公開しましたので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて、職場の心理的安全性が欠如している、上司と部下の信頼関係を築きたい、若手にもっと伸び伸び働いてもらいたい、というご相談を多数いただいております。

そのような上司との関係性にお悩みの方や、心理的安全性の高い組織づくりを目指す人事・人材育成担当者へ貢献すべく、「10分でまるごと理解！心理的安全性が低い上司 関係改善の方法とは？」を無料公開いたしました。

◆「10分でまるごと理解！心理的安全性が低い上司 関係改善の方法とは？」概要

職場での心理的安全性の欠如、上司との関係における課題を改善するヒントについて詳しく解説した資料です。

＜この資料でわかること＞

- 心理的安全性が低い上司の特徴- 避けるべき3つの態度や行動- コミュニケーション改善の7つの方法

＜こんな方におすすめ＞

- 上司とのコミュニケーションにお悩みの方- チームの心理的安全性を高めたい方- 管理職研修の企画や実施に携わっている方

◆「10分でまるごと理解！心理的安全性が低い上司 関係改善の方法とは？」目次

1章 心理的安全性が低い上司の特徴

2章 上司が心理的安全性の低い環境をつくる理由

3章 避けるべき3つの態度や行動

4章 コミュニケーション改善7つの方法

5章 効果的な意見の伝え方3つの方法

6章 心理的安全性の高い組織づくり3つのポイント

7章 心理的安全性を高めるための研修実施事例

補足：心理的安全性を高めるマイクロラーニングの紹介

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマである心理的安全性は、組織の健全性と創造性を高め、一人一人の自主性や生産性を向上させるために重要な要素です。特に、経営層や職場の管理者（上司）が率先して心理的安全性の高い環境づくりを心掛けることが重要です。

株式会社LDcubeでは心理的安全性について学べるマイクロラーニングコースの提供や、心理的安全性の土台となる個々人のセルフエスティームを高めるための研修プログラムの実施、社内トレーナー養成など幅広くサービスを提供しています。マイクロラーニングコースのデモIDやセルフエスティームプログラムについて無料説明会なども行っています。お気軽にご相談ください。

