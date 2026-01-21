【著名人コメントあり】あの感動を永遠に──。アカデミー賞(R)堂々5部門に輝く、ミュージカル映画の最高峰が待望の初4K化！「サウンド・オブ・ミュージック 製作60周年記念版」本日2026年1月21日発売！

株式会社ハピネット

1965年に公開され、アカデミー賞(R)5部門を受賞したミュージカル映画の最高峰『サウンド・オブ・ミュージック』が2025年で製作60周年を迎えたことを記念し、本日2026年1月21日（水）に『サウンド・オブ・ミュージック 製作60周年記念版 ４Ｋ ＵＨＤ ＋ ブルーレイ セット』を発売いたします！

『サウンド・オブ・ミュージック』は、モーツァルト生誕の地、世界的に名高い音楽祭の開催地としても知られる美しいアルプスの街オーストリア・ザルツブルクを舞台に、歌を愛する修道女見習いのマリアが、歌うことを禁じられたトラップ一家の子供たちの家庭教師となり、歌を通して家族の絆を深めていく物語。この度発売するのは、ディズニーの修復チームが総力を挙げて挑んだ史上最高の映像とサウンドが収録された＜製作60周年記念版＞で、マリアが歌い継ぐ「ドレミの歌」、「私のお気に入り」、「エーデルワイス」などの永遠の名曲を、迫力のドルビーアトモスで楽しむことができます。さらに、オリジナル版に加え、日本語吹替版３種の＜シング・アロング＞も収めた永久保存版です！数々の傑作ミュージカルを生んだ天才作詞・作曲家コンビ、リチャード・ロジャース&オスカー・ハマースタインの記念すべき最後の作品でもあり、世代を問わず何度でも観て歌って楽しめる、まさに永遠の名作が最高のクオリティで登場します！

美しいオーストリア・アルプスの大自然に楽しい歌声がこだまするミュージカル映画の最高峰が、製作60周年を記念して、4K Ultra HDで甦る『サウンド・オブ・ミュージック 製作60周年記念版 ４Ｋ ＵＨＤ ＋ ブルーレイ セット』を、この機会にぜひお楽しみください！

11月21日（金）から2週間限定で行われた60周年記念特別上映は大盛況となり、「サウンド・オブ・ミュージック」にゆかりのある著名人の皆様から、初4Kリマスター化を祝福するコメントが寄せられました。（配給：カルチャヴィル合同会社）

俳優・大地真央さん

映画『サウンド・オブ・ミュージック』は、名曲と美しい映像が魅力で、ジュリー・アンドリュースの歌声は天使のよう。冒頭から世界観に引き込まれます。舞台版で300回以上マリア役を演じた私にとって、思い入れの深い大切な作品です。新たに４Kリマスターされる映像をスクリーンでお楽しみください。

シンガーソングライター・平原綾香さん

大好きな映画を映画館で鑑賞できること程、幸せなことはありません。世界中の人と世代を超えて分かち合える名作であり全曲がヒットソング、唯一無二の作品「サウンド・オブ・ミュージック」が4K＆最高音質にリマスターされ、なんと映画館で鑑賞できる日が来るとは！私は10年前にジュリー・アンドリュース演じるマリア役のセリフと歌を担当し、今回その吹き替え版も再びリリースされるとのことで、永久保存版にしたいと思います。

俳優・石丸幹二さん

この作品は、心の光。

100年経っても、いや、200年先だって、

色あせることなく、

隣人を愛し、国を愛する素晴らしさを

人々に伝えていくはずだ。

ミュージカル俳優・井上芳雄さん

ミュージカル映画のお手本のような作品です。

次々出てくる名曲の数々。心を惹きつけて離さない物語。今回さらに美しくなった映像。

このタイミングで、初めて見る新しい世代もきっといるはず。なんて素晴らしいことでしょう。

そして何よりも、私たちが忘れてはならない大切なことを『サウンド・オブ・ミュージック』は、何度でも教えてくれます。

その調べに乗せて...

■STORY

1938年オーストリア、ザルツブルク。歌を愛する修道女見習いのマリアは、トラップ家の７人の子供たちの家庭教師となる。軍隊式の規律で守られた厳格な家庭に戸惑うマリア。だが持ち前の明るさと歌で、子供たちの心を開いていく。再び明るい笑顔が戻ったトラップ一家。だが、ナチス台頭に揺れる時代の波が一家にも襲いかかる――。

■STAFF&CAST

＜スタッフ＞

監督・製作：ロバート・ワイズ

脚色：アーネスト・レーマン

作曲：リチャード・ロジャース

作詞：オスカー・ハマースタインII世

＜キャスト＞( )内は日本版声優

( 50周年記念版・40周年記念版・VHS/DVD版 )

マリア：ジュリー・アンドリュース（平原綾香・島田歌穂・武藤礼子）

フォン・トラップ大佐：クリストファー・プラマー（石丸幹二・布施明・金内吉男）

リーズル：シャーミアン・カー（日笠陽子・華原朋美・玉川砂記子）

マックス：リチャード・ヘイドン（坂部文昭・坂部文昭・永井一郎）

■商品データ ＜発売日：2026年1月21日（水）＞※データは変更になる場合がございます。

