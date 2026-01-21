＼ アスラファファン集結!! ／世界的人気を誇る大ヒットミステリー「アストリッドとラファエル　文書係の事件録」最新シーズン6 日本最速試写会の開催が決定！

ＡＸＮ株式会社

日本唯一（*1）のミステリードラマ専門チャンネル ミステリーチャンネル（AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島亮司）は、世界的大ヒットのフランスミステリー「アストリッドとラファエル 文書係の事件録」最新シーズン6の独占日本初放送（*2）を記念し、第1話の日本最速試写会を2月16日（月）に開催することを決定いたしました。

2019年にフランスで放送開始した本作は、論理派のアストリッドと猪突猛進型のラファエルという正反対の性格の女性二人が、お互いにないものを補いながら難事件を解決していくミステリードラマです。日本では2021年にミステリーチャンネルが初放送して以来、海外ドラマファンの枠を超え、幅広い層から絶大な支持を集めてきました。また、本作は世界140の国と地域で販売され、第22回ユニフランス（*3） TV輸出アワード フィクション部門を受賞。フランスのテレビ輸出収益はフィクション作品を中心に近年顕著に伸びてきており、「アストリッドとラファエル」が大きく牽引しています。論理派と直感派の正反対の二人の友情というテーマは、性別、世代、国民性を超えて世界中で共感を呼んでいます。

シーズン5のラストは、アストリッドとテツオの結婚式でラファエルが毒殺されそうになるという衝撃的なクリフハンガーで幕を閉じました。新シーズンでは、この未曾有の出来事がアストリッドとラファエルの関係にどのような影響を及ぼすのか？そして、彼女たちの前に立ちはだかる新たな難事件とは…？ファンの皆様が待ち焦がれたシーズン6の幕開けを、日本最速でお届けいたします。本試写会に、どうぞ奮ってご応募ください。

*1 自社調べ（2026年1月1日）。日本国内における放送サービスとして。

*2 他の日本の放送局・動画配信サービス・DVD/Blu-rayに先駆けて、ミステリーチャンネルが日本で最も早く放送すること。

*3 フランスのコンテンツ輸出振興機関

＜開催概要＞

「アストリッドとラファエル 文書係の事件録」日本最速！最新シーズン6 第1話試写会

◆日時： 2/16（月）18:30開場 19:00開映

◆会場： IMAGICA 第１試写室

◆住所： 東京都港区海岸1-14-2

◆募集人数：100名様

◆応募条件：ミステリーチャンネル倶楽部会員のご登録

（既存・新規対象 ＊登録無料）

◆応募受付期間：1/21（水）～2/3（火）

◆主催：ミステリーチャンネル

◆応募先：https://livepocket.jp/e/mysterych20260216(https://livepocket.jp/e/mysterych20260216)

※LivePocketでのご応募となります。

■ミステリーチャンネル放送情報

アストリッドとラファエル 文書係の事件録（シーズン6・全8話）

字幕版：2/23（月・祝）夕方4:00 一挙放送

★新シーズン放送前に、シーズン1～5も一挙放送！ 字幕版：2/21（土）朝6:00～

几帳面で論理的なアストリッドと、思いついたら猪突猛進のちょっとガサツだけど大らかなラファエル。正反対の二人がお互いの足りない部分を補い合い協力し合うことで事件を解決していくフランス発ミステリー！最新シーズン6では、超常現象、アフリカの呪物、数学理論、謎に満ちた悪魔の儀式に関連する事件など、これまで以上に謎めいた新たな事件に挑んでいく。また二人の私生活にも新たな局面が訪れる。シーズン5のラストで、アストリッドとテツオの結婚式で毒殺されそうになったラファエル。この未曾有の出来事がアストリッドとラファエルの関係にどのような影響を及ぼすのか？さらに、アストリッドはテツオの隠された秘密に直面する。

番組サイト： https://www.mystery.co.jp/programs/astrid_et_raphaelle/

＜ミステリーチャンネルについて＞

https://mystery.co.jp/(https://mystery.co.jp/)

世界各国の上質なドラマをお届けする日本唯一のミステリー専門チャンネル。「名探偵ポワロ」「アガサ・クリスティー ミス・マープル」「シャーロック・ホームズの冒険」「ヴェラ～信念の女警部～」など英国の本格ミステリーをはじめ、「アストリッドとラファエル 文書係の事件録」といったヨーロッパの話題作、そして人気小説が原作の日本のミステリーまで、選りすぐりのミステリードラマが集結！ミステリーチャンネルだけでしか見られない日本独占初放送の最新作から、時代を超えて愛される不朽の名作まで、幅広いラインナップを放送！

