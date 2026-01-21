社内外に味方がいない状態から始めた改革で、年商約4倍へ──「商店運営」から“心を起点にした企業経営”で変わったモリカワ株式会社

モリカワ株式会社

FAX、手書き伝票、夜間の急な呼び出し。

利益度外視の取引が当たり前だった――。

モリカワ株式会社（当時有限会社モリカワ）は、

昭和の商習慣が色濃く残る会社でした。

大企業を辞め、零細企業を引き継いだ当時、

30歳だった北田拓也の前にあったのは、

社内に改革の味方がいない現実でした。

それでも北田は、

「このままでは会社がもたない」という危機感から、

現場を起点にした改革に踏み出します。

選んだ手段が、

EC事業の立ち上げでした。

特別なノウハウや潤沢な資金はありません。

あったのは、

日々の業務で感じた違和感や、情勢や人の動きなど、

あらゆる事象に「なぜ？」を問い続ける思考です。

ECを通じて全国の顧客と向き合い、

商品の使われ方はもちろん、人々の心の動きを注視し、

仮説と検証を重ねた結果、

年商は4年間で約4倍に成長しました。

しかし北田が重視するのは、

売上の数字そのものではありません。

「人の心を拾う」ことを基軸としたうえで、会社を「商店運営」から

「企業経営」へと変えたことでした。

目先の注文に振り回されない…

理不尽な取引を断る…

社員が考えて動ける余白をつくる…

売上の伸びは、

後からついてきたものであり、ビジネスであるものの

北田が念頭に「お金」を置いていなかった結果です。

これらの実体験をまとめた書籍

『CHANGER DEAL』は、2026年2月2日に刊行予定。

本書では、

・社内外に味方がいない状況での改革

・ECを「魔法」と捉えない考え方

・小さな成功をどう人と組織に波及させたか

・中小企業でも再現可能な意思決定のプロセス

を、現場目線で描いています。

現在、本書の内容をもとにした、代表北田へのあらゆる取材、

経営者向け講演、社内研修、法人向けのご相談を受け付けています。