暮らしを整えれば、毎日はずっとラクになる― 「整える」をキーワードに、11人の暮らしのアイデアがぎゅっと詰まった、別冊天然生活『暮らしのまんなか』最新号が発売
株式会社扶桑社
『暮らしのまんなか Vol.42』表紙
◆SPECIAL INTERVIEW
新居のために買った家具は少しだけ。暮らしをつくるとは、経験を再構築するということ／佐藤友子さん
◆第１章「暮らしを整える」
ごはんは鍋で炊かず炊飯器で。こだわりを手放して、自分を笑顔に／浅川あやさん
仕事と暮らしの境目をなくしたら、新しい景色が見えてきました／大脇千加子さん
整えるとは『何が必要か』を選び取ること／柳瀬菜摘さん
◆第２章「家を整える」
取り準備と家事動線の確保で「使える」家に／田中ナオミさん
目に映る風景を心地よく整えて自然と片づけやすい家に／柳原慶子さん
手づくりでサポートしながら子育ての日々を楽しむ家づくり／川地あや香さん
心から好きなものだけを所有することで日々の家事を楽しく、スムーズに／宮川ひかるさん
心と体をゆるめる料理／ウー・ウェンさん
医師に聞く、健康寿命をのばすお風呂の入り方／早坂信哉さん
◆第３章「心と体を整える」
小さな子どもと暮らしながら「私」らしくいられる工夫を／土谷未央さん
家族と食事をし、話をする、何気ない日常の時間を大切にする／館下直子さん
自然の光や風を感じて、いつでも自分の「心地いい」に還る／今井ゆうりさん
11人の「整える」が登場！家事や暮らし、部屋づくりのアイデアが満載
家族、仕事、自分時間など、暮らしのまんなかにある大切にしているものをお聞きするため、
みなさんのご自宅におじゃました。
今回登場してくださったのは、「北欧、暮らしの道具店」の佐藤友子さん、「日用美」の
浅川あやさん、金工作家の川地あや香さん、建築家の田中ナオミさんをはじめとする11人。
「整える」を軸に、日々の工夫とアイデアを伺いしました。
第1章は「暮らしを整える」、第２章は「家を整える」、第3章は「心と体を整える」です。
料理は、ウー・ウェンさんの「心と体をゆるめる料理」。
読み物は、健康寿命をのばすお風呂の入り方です。
今号から、文筆家・一田憲子さんのエッセイ連載がスタートします。
〈コンテンツ〉
【書誌情報】
タイトル：『暮らしのまんなか vol.42』
定価：1540円（税込）
発行：扶桑社
判型：A4変形
発売日：2026年1月21日（水）
ISBN：978-4594624514
■Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4594624510
■楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/18449940/
◆記事化など本書に関するお問い合わせ
株式会社扶桑社 宣伝PR宛
senden@fusosha.co.jp