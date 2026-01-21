暮らしを整えれば、毎日はずっとラクになる―　「整える」をキーワードに、11人の暮らしのアイデアがぎゅっと詰まった、別冊天然生活『暮らしのまんなか』最新号が発売

11人の「整える」が登場！家事や暮らし、部屋づくりのアイデアが満載

株式会社扶桑社『暮らしのまんなか Vol.42』表紙

家族、仕事、自分時間など、暮らしのまんなかにある大切にしているものをお聞きするため、

みなさんのご自宅におじゃました。

今回登場してくださったのは、「北欧、暮らしの道具店」の佐藤友子さん、「日用美」の

浅川あやさん、金工作家の川地あや香さん、建築家の田中ナオミさんをはじめとする11人。

「整える」を軸に、日々の工夫とアイデアを伺いしました。

第1章は「暮らしを整える」、第２章は「家を整える」、第3章は「心と体を整える」です。

料理は、ウー・ウェンさんの「心と体をゆるめる料理」。

読み物は、健康寿命をのばすお風呂の入り方です。

今号から、文筆家・一田憲子さんのエッセイ連載がスタートします。

〈コンテンツ〉

◆SPECIAL INTERVIEW新居のために買った家具は少しだけ。暮らしをつくるとは、経験を再構築するということ／佐藤友子さん◆第１章「暮らしを整える」ごはんは鍋で炊かず炊飯器で。こだわりを手放して、自分を笑顔に／浅川あやさん仕事と暮らしの境目をなくしたら、新しい景色が見えてきました／大脇千加子さん整えるとは『何が必要か』を選び取ること／柳瀬菜摘さん◆第２章「家を整える」取り準備と家事動線の確保で「使える」家に／田中ナオミさん目に映る風景を心地よく整えて自然と片づけやすい家に／柳原慶子さん手づくりでサポートしながら子育ての日々を楽しむ家づくり／川地あや香さん心から好きなものだけを所有することで日々の家事を楽しく、スムーズに／宮川ひかるさん心と体をゆるめる料理／ウー・ウェンさん医師に聞く、健康寿命をのばすお風呂の入り方／早坂信哉さん◆第３章「心と体を整える」小さな子どもと暮らしながら「私」らしくいられる工夫を／土谷未央さん家族と食事をし、話をする、何気ない日常の時間を大切にする／館下直子さん自然の光や風を感じて、いつでも自分の「心地いい」に還る／今井ゆうりさん

【書誌情報】

タイトル：『暮らしのまんなか vol.42』

定価：1540円（税込）

発行：扶桑社

判型：A4変形

発売日：2026年1月21日（水）

ISBN：978-4594624514

