足もとを美しく整えながら、落ち着いた華やぎときらめきを添える。 大人のための “ラメ着圧ソックス”　MAEE コンプレッションソックス　グリッターリブ 新発売

株式会社ｅｎｃｙｃｌｏ

株式会社encyclo（代表取締役 水田悠子）が展開する、医療用品から始まったウェルネスブランド「MAEE」は、新商品となる「MAEE コンプレッションソックス グリッターリブ」を、1月21日(水)より発売します。

また、同日よりUNITED ARROWS green label relaxingのECサイトで販売を開始し、順次全国の店舗で展開します。

【開発背景】

MAEEコンプレッションソックスは、2023年の発売以来、上質なソックスでありながら、豊富なカラーバリエーションと、様々なタイプで展開しており、履くだけで気になる脚のむくみを予防・軽減できる着圧ソックスとしてご好評をいただいています。

春は、暮らしのリズムや装いが大きく動き出し、日常の中に式典や会食など、少し特別なシーンが重なる季節。そのようなシーンにも、ファッションを楽しんでいただけるよう、さりげない華やかさと心地よさを両立できる一足を目指し、上品なきらめきを添えたラメ着圧ソックスを開発しました。

今回登場する「MAEEコンプレッションソックス グリッターリブ」は、繊細なリブの凹凸が、ラメをさりげなくきらめかせ、シャープで洗練された表情に。光をやわらかく反射し、派手にならない上品な輝きが、脚もとに自然な立体感と落ち着いた華やぎを添えます。

“極柔”と呼ばれるとてもソフトなラメ糸を使用することで、ラメ特有のチクチク感を抑え、やさしい肌触りを実現しました。見た目の美しさと快適な履き心地を両立した、大人のためのラメソックスです。

今回発売するシルバーとゴールドは、“気持ちを上向かせるアクセントカラー” として、装いに明るさと新鮮さをプラスします。

日常のスタイリングにはもちろん、パーティやセレモニーなど特別なシーンにも取り入れやすい、きらめきが魅力です。ギフトにもおすすめの一足です。

【商品概要】

商品名：MAEE コンプレッションソックス グリッターリブ

カラー：シルバー、ゴールド

価格：税込3,960円

サイズ：23～25cm

素材：ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル

原産国：日本

圧迫圧：足首 15-25hPa（11-19mmHg)

※圧迫力の数値は目安です。素材、編み方によって着圧の感じ方に個人差が生じます。

※ご使用前に、必ずパッケージ裏面の注意事項をご確認ください。

※本製品は一般医療機器ではありません。

＜シルバー＞

繊細なきらめきがコーディネートに華やぎを添えるアクセントになる一足です。

＜ゴールド＞

柔らかいゴールドラメなので特別な装いにも日常にも合わせやすく、足元に新鮮な輝きを演出します。

【発売概要】

発売日：2026年1月21日（水）より、公式オンラインストア、及びUNITED ARROWS green label relaxingのECサイトで販売開始し、順次全国の店舗でも展開いたします。

他、全国のセレクトショップなどMAEE販売店でも展開予定です。

公式オンラインストア：https://maee.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/maee_by_encyclo/

【会社概要】

株式会社encyclo（エンサイクロ） https://www.encyclo.co.jp/

設立：2020年5月7日

代表取締役社長：水田悠子

所在地：東京都中央区銀座1-7-7

事業内容：レッグウェア・インナーウェア等の開発・販売