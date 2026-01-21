髪をいたわりながらするんと巻ける！忙しい朝でもすぐに使えるスムースカールヘアアイロンを新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年1月下旬から一部ニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した、「スムースカール ヘアアイロン 32mm(HB7594)」をご紹介します。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400061958s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400061958s/)

「毎朝のスタイリングで髪が傷んでしまう」「カールがうまく決まらない」「自分の髪質や仕上がりに合った温度で使いたい」「旅行や出張先でも使えるアイロンが欲しい」――そんなお悩みを感じたことはありませんか？

ニトリは、お求めやすい価格でありながら、なめらかプレートを搭載した「スムースカールヘアアイロン32mm」を新発売いたします。

約60秒で使用可能な温度に達する時短設計。幅広いスタイリングが可能な太さ32mm、温度5段階設定、海外対応など、毎日の使いやすさにもこだわった1台です。

安全性にも配慮しており30分以上操作しない状態が続くと、自動的に電源が切れるオートパワーOFF機能を搭載しています。

11月中旬より販売を開始した「スムースストレートヘアアイロン（LN508）(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054936s/)」と同様、価格は3,990円(税込)。お手頃ながらも、なめらかなプレートで使い心地の良さを追求しました。

■商品特徴

１. なめらかプレートとマイナスイオンで髪をいたわりながらスタイリング。

するんと巻ける「なめらかプレート」とマイナスイオン機能搭載で髪をいたわりながらスタイリングが可能です。

２. 忙しい朝に嬉しい時短＆お知らせ機能

電源ONから約60秒で120℃に到達し、設定温度に達すると音でお知らせしてくれます。セーフティースタンド付きなので温度が上がるのを待つ間にアイロンを持ち続ける必要が無く、毎朝の忙しい時間を無駄にしません。

３. 5段階の温度設定で髪質や仕上がりに合わせて調整可能

設定可能な温度は120℃・140℃・160℃・180℃・200℃の5段階。髪の太さやクセ、スタイリングの好みに合わせて設定できるので、ダメージを抑えながら理想のスタイリングが可能です。

４. 海外でも使用可能

AC100V-240V対応なので海外でも使用可能（※1）。海外旅行や出張にもお気に入りの1台を持って出かけませんか？

※1 海外でご使用の際は、国や地域によっては変換プラグが必要となる場合があります。

ニトリの「スムースカールヘアアイロン」で毎日のスタイリングをスムーズにしてみませんか？

ニトリグループは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】スムースカール ヘアアイロン 32mm(HB7594)

【価格】3,990円

【カラー】ホワイト

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400061958s/

【定格電圧】AC 100V-240V 50/60Hz

【定格消費電力】63-65W

【ヒートプレート温度】5段階 120、140、160、180、200℃

【外形寸法（約）】幅342mm×奥行67mm×高さ43mm

【質量（約）】377g

【コードの長さ（約）】1.7m

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。