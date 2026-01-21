【1月27日よりMakuakeにて先行販売】見えすぎない美しさを持つ透け感、残革粉末×PVCのサステナブル新素材プロダクト【OBRO（オボロ）】

株式会社三洋OBRO Makuakeメイン画像

1947年操業の合成樹脂の加工メーカー 株式会社三洋（所在地：東京都中央区日本橋馬喰町1-13-14、代表取締役社長：堀井 裕之、以下「当社」）は、本来廃棄されてきた革の端材を粉末化し、PVC（ポリ塩化ビニル）に練り込み、さらに革調のエンボス加工を施した新素材【OBRO（オボロ）】（以下「本素材」）を開発しました。本素材を使用したトートバッグ、サコッシュ、キーケースの３アイテムを展開するプロジェクトを、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて2026年1月27日より先行販売いたします。

- プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/obro/(https://www.makuake.com/project/obro/)- 販売期間：2026年1月27日（火）10：00～2026年3月27日（金）まで

OBROプロダクト 左からサコッシュ、ラゲッジタグ付きトートバッグ、キーケースOBROプロダクト 透け感

本素材は、株式会社三洋がグループ会社の株式会社エヌ・コバヤシで革の加工する際に発生する端材をパウダー状にしてPVCに練り込むことで、革の持つ温もりとPVCの機能性をひとつにした新素材です。黒透明のPVCに革パウダーを加えることにより、革パウダーが金箔のようにきらめき、まるで砂子や、焼き物の釉薬のような表情を出すことに成功しました。さらに、レザー調のエンボス加工を施すことで、手にしっとりと馴染む、上質な風合いと透け感を実現しました。

開発背景 “捨てられてきた革”に、新たな価値を。

革の端材の一例革の端材を微粉砕した革パウダー生地試作サンプルの一部

革製品の製造現場では工程の中で、どうしても細かな革の端材（欠片）が発生します。その多くは活用されることなく、廃棄されてきました。PVC製品を長年手がけてきた当社と、グループ会社で革製品製造を担う株式会社エヌ・コバヤシとの協業をきっかけに、「この端材を、素材として再生できないか」という問いから開発は始まりました。

新素材「OBRO」とは “朧（おぼろ）”が生む、日本的な質感

OBRO エンボス加工とロゴOBRO 透け感

本素材は、革の端材をパウダー状に粉砕し、PVCに練り込んだ新素材です。あえて不均一さを出すことで、光の角度によって表情を変える、奥行きのある黒と曖昧な透け感を実現しました。夕暮れ時の霞んだ景色や、春の夜の月明かりのように、輪郭がはっきりしないからこそ心を惹きつける――日本語の「朧」に由来する名の通り、日本的な美意識を宿した素材です。

【OBRO１stモデル ラインナップ】

軽くて丈夫、かつ薄く柔らかい本素材に、熱く重厚感のある本革という相反する素材を組み合わせた１stモデルはトートバッグ、サコッシュ、キーケースをご用意しました。

PVCの軽さ・耐水性・耐久性と、本革の重厚感・経年変化。相反する特性を持つ素材を組み合わせるため、縫製方法や素材比率を細かく検証しました。その結果、日常使いから旅行まで対応する実用性、PVC単体では得られない上質な佇まい、ユニセックスで使えるミニマルなデザインを兼ね備えたプロダクトに仕上がっています。

１. ラゲッジタグ付きトートバッグ

ラゲッジタグ付きトートバッグ

収納力と佇まいのバランスを追求したトートバッグ。内側にはスマートフォンが入るポケットがつい ています。さらにラゲッジタグが付属しているので、ビジネスから旅行まで幅広く活躍します。

- サイズ：W255×H320×D85mm- 重さ：324g- 素材：本体 残革混合PVC（OBRO）／牛革（日本製）、ショルダーベルト 牛革（日本製）、金具 ニッケルラゲッジタグ付きトートバッグ（サイズ）ラゲッジタグ付きトートバッグ（使用）

２.サコッシュ

サコッシュ

身軽に出かけたい日にちょうどいい。財布やスマホをすっきり収め、大きめのスマートフォンも無理

なく収納できる、使いやすさ抜群のサコッシュです。

- サイズ：W122 × H190×D47mm- 重さ：98g- 素材：本体 残革混合PVC（OBRO）／牛革（日本製）、ショルダーベルト PVC／アクリルテープ、金具 ニッケルサコッシュ（サイズ）サコッシュ（使用）

３.キーケース

キーケース

毎日使う鍵をすっきり収納。4本まで取り付け可能で、ポケットやバッグの中でも見つけやすいミニマルデザインです。

- 折りたたみサイズ：W105×H55×D15mm- 展開サイズ：W105×H152×D15mm- 重さ：44g- 素材：本体 残革混合PVC（OBRO）／牛革（日本製）、金具 ニッケルキーケース（サイズ）キーケース（使用）

いずれもユニセックスなデザインで、本素材ならではの上質な透け感に加え、本革ならではの風合いを備えています。日常使いはもちろん、旅行やアウトドアなどタフなシーンにも対応します。

【Makuakeプロジェクト概要】

本素材を使用した製品（タグ付きトートバッグ／サコッシュ／キーケース）は、先行してクラウドファンディングサイト「Makuake」にて予約販売プロジェクトを実施いたします。

▶プロジェクト名

「見えすぎない美しさ」残革粉末×PVCのサステナブルプロダクト「OBRO」誕生

▶ MakuakeプロジェクトページURL

https://www.makuake.com/project/obro/(https://www.makuake.com/project/obro/)

▶ プロジェクト実施期間

2026年1月27日（火）10：00～3月27日（金）まで

▶リターン内容

タグ付きトートバッグ／サコッシュ／キーケース（先行・数量限定）

▶お届け予定

2026年5月～6月

▶ Makuake限定の早期特典あり

Makuakeプロジェクト内では、超!早割・早割など、最大20%OFFの先行者限定割引をご用意しています。

Instagram：https://www.instagram.com/obro_leatherpvc/