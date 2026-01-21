名優イーサン・ホークとスコット・デリクソン監督が放つ、怨心電信サイコスリラー！『ブラックフォン 2』DVD 3/18(水)発売決定！

株式会社ハピネット詳細はこちら :https://lnk.to/blackphone2

真の悪は死をも超越する。

●ホラー映画のあらゆるカテゴリーを超越する予測不能な展開で世界を震撼させたサイコスリラー『ブラック・フォン』(21)の待望の続編！

ジョー・ヒルの短編小説「黒電話」を原作とし、サイコパス、サイキック、スーパーナチュラルといった様々な恐怖と、監督自身が幼少期を過ごした1970年代後半の閉塞的な空気を組み合わせた作劇が高い評価を獲得した前作『ブラック・フォン』(21)は、世界興収1億6千万ドルを突破した(※Box Office mojo調べ 2026年1月5日時点)。そしてこの度、待望の続編がパッケージで登場！

●「死を超越した真の悪」殺人鬼グラバーをイーサン・ホークが再演！

無敵と化したサイコキラーを演じるのは、アカデミー賞(R)に4度ノミネートされたイーサン・ホーク。キャリア史上最も不気味な役グラバーとして再び登場。過去の監禁生活のトラウマと戦うフィニーをメイソン・テムズ（『ヒックとドラゴン』(25)）、芯が強く、辛辣な言葉を発する妹グウェンをマデリーン・マックグロウ（『トイ・ストーリー4』(19)）が演じる。

●監督・脚本は前作に続き『ドクター・ストレンジ』(16)のスコット・デリクソン。

前作に続きスコット・デリクソンが監督・脚本を担当。また共同脚本のＣ・ロバート・カーギル、キャラクター原案・製作総指揮の原作者ジョー・ヒル、製作のジェイソン・ブラムも続投。

『ブラックフォン 2』商品情報

【発売日】

2026年3月18日(水)

【価格】

DVD：4,180円(税込)

『ブラックフォン 2』作品情報

【キャスト（声の出演）】

グラバー：イーサン・ホーク（咲野俊介）

フィニー：メイソン・テムズ（平野潤也）

グウェン：マデリーン・マックグロウ（工藤夕希）

マンド：デミアン・ビチル（村治学）

アーネスト：ミゲル・モーラ（岩中睦樹）

【スタッフ】

監督／脚本／製作：スコット・デリクソン

脚本／製作：Ｃ・ロバート・カーギル

製作：ジェイソン・ブラム

編集：ルイーズ・フォード

美術：パティ・ポデスタ

【ストーリー】

真の悪は死を超越する。黒電話が再び鳴り響き、殺人鬼グラバーは前作で自分を殺した少年フィニーの妹グウェンを狙い死後の世界から魔の手を伸ばす。兄と妹が恐ろしい幻覚に悩まされながら殺人鬼に立ち向かう中、家族の驚くべき秘密が明かされる。

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.