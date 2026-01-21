富士フイルムビジネスイノベーションジャパンと、販売代理店契約を締結し企業の情報活用DXを支援

株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン

株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三村 博明、以下 VPJ）は、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社（本社：東京都江東区、取締役社長：旗生 泰一）と、販売代理店契約を締結し、企業が保有するマーケティングコンテンツや商品情報の活用を最適化するとともに、あらゆる企業に向けた情報活用DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進するために協業を開始しました。

本協業では、富士フイルムビジネスイノベーションジャパンの全国規模の営業ネットワークや専門SEチームによる技術提案力、さらにプリントからデジタルへとつなぐマルチチャネル支援の実績と、VPJが開発・提供する統合型DAM｜PIMソリューション「CIERTO」と組み合わせることで、企業の情報活用力を高める統合コンテンツマネジメント支援を実現し、コンテンツ制作から管理・配信に至る業務の最適化を推進してまいります。

協業の背景と目的

近年、企業活動における情報発信は印刷物からWebサイト、SNS、EC、動画まで多様化し、扱うコンテンツの種類と量は急速に増加しています。これに伴い、素材の分散管理や重複制作、表記揺れやブランド統制の不徹底、さらに法規制やコンプライアンスへの対応といった課題が顕在化しています。情報を正しく、効率的に活用できる体制を整えることは、多くの企業にとって急務となっています。

こうした状況に対し、富士フイルムビジネスイノベーションジャパンは長年にわたり、全国を網羅する営業ネットワークを基盤に幅広い業界の顧客を支援し、顧客課題に即した提案を実現しています。また、複合機やプロダクションプリンターを起点とし、紙媒体とデジタルメディアをシームレスにつなぐハイブリッドな情報活用支援を数多く手がけてきた実績があります。

一方、VPJは、デジタルアセット管理(DAM)と商品情報管理（PIM）を統合したDXソリューション「CIERTO」を中核に、画像・動画・商品情報・販促物といった多様なコンテンツを一元管理し、マルチチャネル展開を効率化する仕組みを提供してきました。さらに、生成AIや外部サービスとの連携によるコンテンツワークフローの最適化に取り組んでおり、マーケティング部門や制作会社、印刷会社、流通業界などで豊富な導入実績を重ねています。

今回の協業は、富士フイルムビジネスイノベーションジャパンが持つ現場に根差した全国的な営業・技術支援体制と、VPJが提供する高度なコンテンツマネジメントプラットフォームを融合させることで、企業の情報活用力を高める統合コンテンツマネジメント支援を本格的に展開するものです。両社の強みをかけ合わせることにより、コンテンツ制作から管理・配信に至る業務を最適化し、あらゆる企業において持続可能な情報活用DXを実現してまいります。

協業内容

今回の販売代理店契約を通じて、富士フイルムビジネスイノベーションジャパンとVPJの強みを掛け合わせ、以下の取り組みを中心に推進してまいります。

1. 統合コンテンツマネジメント支援

CIERTOを基盤に、画像・動画・商品情報・販促物を一元的に管理し、マルチチャネル展開を効率化します。富士フイルムビジネスイノベーションジャパンの営業・SE体制と連携し、導入から定着まで伴走することで、企業の情報活用力を最大化します。

2. 業務プロセス改善の設計と運用支援

複合機やプロダクションプリンターを起点とした紙とデジタルを横断する富士フイルムビジネスイノベーションジャパンの支援力と、VPJのワークフロー設計ノウハウを組み合わせ、制作・承認・配信といったプロセスを最適化します。属人化や非効率を排除し、持続可能な業務改善を実現します。

3. 共同セミナーの開催やイベント出展

両社の知見を広く発信するため、共同セミナーや業界イベントへの出展を積極的に行い、最新事例や活用ノウハウを紹介し、市場における認知拡大と顧客への理解促進を図ります。

今後の展望

VPJは、富士フイルムビジネスイノベーションジャパンとの協業を通じて企業の情報活用に新たな基盤を提供し、統合コンテンツマネジメントによるDXを加速させてまいります。今後は、共同セミナーやイベント開催を通じた啓発活動を展開し、より多くの企業の課題解決を支援します。さらに、生成AIやクラウドサービスとの連携による新たなワークフローの実装、セキュリティやコンプライアンス対応の強化など、次世代を見据えた取り組みを積極的に進め、持続的な価値提供モデルを構築してまいります。

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社について

会社名： 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

代表者： 取締役社長 旗生 泰一

所在地： 東京都江東区豊洲2丁目2番1号

URL ：https://www.fujifilm.com/fb/company/fbj?lnk=flyout

株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパンについて

代表者： 代表取締役社長 三村 博明

所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-7 恵比寿ガーデンプレイスセンタープラザB1

URL ：https://www.vpj.co.jp/

設立 ：1994年1月6日

事業内容：DAM（デジタル資産管理）を中核に、企業の事業活動における媒体（WEB、EC、SNS、カタログ、映像、出版）そしてコンテンツの制作・管理・配信を支援するDXソリューション事業

関連情報：CIERTO（シェルト）について

「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチメディアとマルチチャネル配信よる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。「CIERTO」は日本国内における実績と先進性を評価され、総務省が支援する「ASPICクラウドアワード」において2019年に総合グランプリ、2024年には「CIERTO PIM」が準グランプリを受賞しています。現在「CIERTO」は、業種や業界を問わず、事業活動において媒体・コンテンツを活用する多くの企業のDX推進を支援する革新的なソリューションとして、幅広く導入されています。画像認識・自然言語処理などを活用した最先端AI機能をはじめ、クラウドストレージ連携、オンラインコミュニケーションなど最新技術をいち早く取り入れ、進化し続けるDXソリューションです。



製品サイト：https://www.vpj.co.jp/product/cierto/