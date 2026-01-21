8K HDRとMini LEDを組み合わせたプロフェッショナル向けモニター「ProArt Display 8K PA32KCX」の受注販売開始

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社（以下 ASUS）は、8K HDR対応のプロフェッショナル向けMini LED ProArtモニター「ProArt Display 8K PA32KCX」を、2026年1月23日（金）より受注販売を順次開始いたします。

ProArt Display 8K PA32KCXは、解像度7680×4320の8Kパネルを採用したプロフェッショナル向けモニターで、Mini LEDバックライトによる4,032分割のローカルディミングに対応しています。

最大1,200ニトのピーク輝度、最大1,000ニトの全画面持続輝度に対応し、映像制作やポストプロダクションなど、高い輝度性能と色精度が求められるクリエイティブ用途を想定した設計となっています。

【製品特徴】

精細な8K表示とMini LEDバックライト

- Mini LEDバックライトを採用し、4,032分割のローカルディミングに対応。最大1,200ニトのピーク輝度、最大1,000ニトの全画面持続輝度を実現しています。- 95％ Adobe RGB、97％ DCI-P3の広色域に対応し、10bitカラー表示およびDelta E＜1の高い色精度を確保。Dolby Vision、HDR10、Hybrid Log-Gamma（HLG）をサポートします。- 電動式カラリメーターを本体に内蔵し、セルフキャリブレーションおよび自動キャリブレーションに対応。ASUS ProArt Calibrationソフトウェアにも対応しています。- Auto KVM機能を搭載し、1組のキーボードとマウスで、接続された2台のノートPCまたはデスクトップPCを簡単に切り替えて操作できます。

約275ppiの高い画素密度を備え、同サイズの4Kモニターと比較して、より広い作業領域と高い視認性を提供します。Mini LEDバックライト技術により、光の制御精度を高め、ハロー効果などの視覚的影響を大幅に抑えた高コントラスト表示を実現しています。

本製品には多数の制御用ICが搭載されており、各バックライトゾーンを個別に制御することで、画面切り替え時のフリッカーを効果的に抑制します。

これにより、最大1200ニトのピーク輝度と、業界最高水準となるフルスクリーン1000ニトの持続輝度を実現し、深みのある黒と鮮烈な白の圧倒的なコントラストを可能にします。

正確で信頼性の高い色再現

95％ Adobe RGB、97％ DCI-P3、99％ sRGB、99％ Rec.709の色域をカバーし、10bit IPSパネルにより約10億7,000万色の表示に対応しています。

すべてのProArtモニターは新しい3段階プロセスによって出荷前に工場でキャリブレーションを実施しており、業界最高水準の色忠実度を保証します。さらに、ASUS独自の高度なグレースケール追従技術を用いた厳格なテストを実施し、滑らかな階調表現、高い均一性、ΔE<1の高精度な色再現を実現しています。

内蔵カラリメーターによるキャリブレーション対応

長期にわたりプロフェッショナルレベルの精度を維持するため、必要に応じて自動で展開する内蔵モーター式カラーメーターを本体に内蔵しています。これにより、OSに依存しないセルフキャリブレーションが可能です。

ASUS ProArt Calibrationテクノロジーは、すべてのキャリブレーションデータはモニター内部に保存され、異なるOSや環境でも設定を変更することなく、色管理を行えます。

さらに、ProArt Color Centerソフトウェアを使用することで、複数モニターのリモート管理やグループキャリブレーションを一元的に実行できます。

内蔵カラリメーターは、CalmanおよびLight Illusion ColourSpace CMSともシームレスに連携します。

多彩なHDRフォーマットに対応

ASUS Smart HDRテクノロジーにより、PA32KCXはDolby Vision、HLG、HDR10といった複数のHDRフォーマットに対応しています。

Dolby Vision：卓越した輝度、コントラスト、色表現により、圧倒的な視聴体験を提供します。

HLG：BBC iPlayer、NHK、DirecTVなどの放送・衛星テレビ向けコンテンツ制作および視聴に対応します。

HDR10：既存のストリーミングサービスや増加するHDR対応ゲームとの高い互換性を確保します。

制作効率を高める接続性と機能

Thunderbolt 4ポートを2基搭載し、最大96Wの給電やデイジーチェーン接続に対応しています。DisplayPort 2.1、HDMI 2.1も備え、さまざまな機器との接続が可能です。

Auto KVM機能により、1組のキーボードとマウスで複数のPCを切り替えて操作できます。

作業環境に配慮したデザイン

チルト、スイーベル、高さ調整、ピボットに対応したスタンドを採用し、使用環境に応じた柔軟な設置が可能です。

周囲の光による映り込みを抑える着脱式フードを同梱し、外光の映り込みを抑えた作業環境をサポートします。

■製品概要

パネルサイズ：32インチ 8K（7680×4320）Mini LED IPSパネル

バックライト：Mini LED、4032ゾーン ローカルディミング

輝度性能：最大1200ニト（ピーク）／1000ニト（フルスクリーン持続）

色再現性：Adobe RGB 95％、DCI-P3 97％、sRGB 99％、Rec.709 99％

色深度／精度：Ture10bitカラー、ΔE＜1（工場出荷時キャリブレーション）

HDR対応：Dolby Vision、HDR10、Hybrid Log-Gamma（HLG）

キャリブレーション：モーター駆動式内蔵カラリメーター搭載（ASUS Self-Calibration／Auto Calibration／ProArt Calibration対応、Calman・Light Illusion ColourSpace CMS対応）

接続端子：Thunderbolt 4 ×2（最大96W給電／デイジーチェーン対応）、DisplayPort 2.1、HDMI 2.1 ×2

KVM機能：Auto KVM内蔵（1組のキーボード・マウスで2台のPCを操作可能）

表示機能：Picture-by-Picture（最大4入力同時表示）、Picture-in-Picture対応

センサー機能：環境光センサー、近接センサー搭載

筐体・設計：チルト／スイベル／ピボット／高さ調整対応スタンド、VESAマウント対応、遮光フード付属

保証：3年間

発売時期：2026年1月23日（金）（※本製品は受注販売のみの対応となります）

製品詳細：https://www.asus.com/jp/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-8k-pa32kcx/(https://www.asus.com/jp/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-8k-pa32kcx/?utm_source=pr&utm_medium=link)

ProArtについて

ProArtは、プロとアートの融合であり、クリエイターによるクリエイターのためのものです。ユーザーの創造性に火をつけ、インスピレーションの火花をとらえ、未踏の世界を創造するための包括的なプロの力です。

ProArt公式サイト：https://www.asus.com/jp/ProArt/

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan