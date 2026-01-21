ヘアセット＆シャンプースパ専門店「uruu」、新予約システム【リクレオンライン】を導入開始

株式会社Lecture

東京・福岡・大分にへアセットやシャンプーブロー・ヘッドスパに特化したハサミを持たない美容室「uruu(ウルー)」を展開する株式会社Lecture（代表取締役 狩生志保）は、新自社予約システムとして【リクレオンライン】の導入を開始しました。

■へアセット/シャンプーブロー＆スパ専門店uruuとは

株式会社Lectureが運営するヘアサロンは、ヘアセット・シャンプーブロー・ヘッドスパに特化したハサミを持たない新感覚の美容室。2026年1月現在、東京に5店舗(恵比寿・自由が丘・銀座・六本木・表参道）福岡に2店舗(天神・博多)大分に姉妹店2店舗の計9店舗を展開。

お出かけ前のお支度やお仕事後のリフレッシュなど、ヘアセットとシャンプー・ヘッドスパをより気軽に日常に取り入れることができる専門サロンとして多くの大人女性に支持をいただいています。

■「今すぐに短時間で髪を整えたい」今すぐ！気軽に！を叶える予約システム

この度導入を開始する自社予約システム【リクレオンライン】は、お客様とサロンを結ぶことはもちろん従来のサロン向け予約システムでは対応できなかったサロン課題を解決し、よりuruuを気軽にご利用いただきやすい仕組みを備えたシステムです。

■お客様にとって“髪を整える時間”をもっと気軽に「プロに任せる」

【リクレオンライン】は単なる予約ツールとしてはなく、お客様にとって忙しい日常の中でも、“髪を整える時間”をもっと気軽にご利用いただけるような仕組みを取り入れています。



（１）“何でもない日”の身だしなみをサロンで整えるという選択を広げる

「美容室に行くほどではないけれど、髪が整っていないと気分が上がらない」

「仕事前やお出かけ前のお支度を短時間でプロに任せたい」

「一般的な美容室でシャンプーのみで予約するのは気を遣う」

「顔を濡らせない術後や怪我をした際にも髪を洗いたいけれど自分では洗えない」

uruuには、そんな“何でもない日”の身だしなみを整えたいというお客様が多く来店されます。

一方で、従来の美容室の予約は

・メニューが複雑

・空き時間が分かりづらい

・「今すぐ」「必要な分だけ」使いたいお客様にとってハードルが高い

・「シャンプーのみ」でもっと気軽に予約を取りたい

などuruuのサービスと不一致な面がありました。

今回展開する自社予約システムでは、

・空き時間が一目で分かるシンプルな設計

・シャンプーブロー・ヘアセット、メイクなど利用したい検索項目ですぐに予約できる設定

・仕事前、外出前、旅行中などライフスタイルに合わせた利用ができるメニュー展開

・美容面だけでなく、術後や怪我などのヘルスケア面でも気軽にシャンプーのみで利用できる

を可能にし、これまで以上に「気軽にプロに任せる」という新しい美容体験を提供します。



（２）「uruuのファン」リピーター様のご意見を参考にしたシステム

uruuをご利用いただいているお客様の半数以上が2回以上ご来店のリピーター様。



シャンプーメニューではサブスクサービスも展開しており、中にはお仕事終わりに毎日のようにサロンに通われる方も。

「もっと簡単に予約を取りたい」

「空き時間がすぐに分かるようにしてほしい」

そんなリピーター様のご意見をもとに生まれたシステムこそが【リクレオンライン】です。



忙しい日常の中でuruuを日常の一部として組み込んでいただけるよう「気軽さ」「利用しやすさ」を第一に考え、いつもuruuを愛してくださるリピーター様に向けたサービスを考えるうえで自社予約システムが誕生しました。

■今後の事業展開も視野に入れた自社システム導入

（１）店舗展開するうえで見えてきた予約システムの課題を解決

自社システムは、当サロンが店舗展開を行ううえで直面してきた課題を解決するための役割も兼ねています。

【従来の予約管理システムの問題点】

・固定費の高さ

・店舗拡大時の運営負荷

・全店舗で確認共有できるカルテデータがない

・15分間隔での予約枠数確保

・回数券やサブスクのオンライン管理

これらの課題を解決することにより、今後の店舗展開後もより良いサービスを提供していくことを目的としています。

（２）姉妹店tyttoのサービスや店舗運営との親和性

これまでの問題点を解決するとともに、既存美容室での間借りとしての出店するuruuの姉妹ブランド「tytto」(表参道)の運営モデルとも高い親和性を持っています。

【自社システムと弊社運営方針の親和性】

・少人数でも回る店舗運営

・高回転、短時間メニューの最適化

・顧客データを活用したサービス改善

・あえて店舗責任者(店長)をおかない運営

■「リクレオンライン」会員登録方法

下記のURLから新規会員登録を行うことでリクレオンラインをご利用いただけます。

https://lecture.co.jp/member/verify-email/before-register

新規会員特典として、会員登録のうえで実際にリクレオンラインからご予約・ご来店いただくとシャンプーまたはヘッドスパメニューでご利用いただける「マイクロバブル1回無料とオプションチケット5回分」のプレゼント付き。

なくなり次第終了のキャンペーンとなっておりますので、この機会にぜひご利用ください。

■弊社が見据える「女性の未来」

弊社サロンの顧客ターゲット層は20～30代女性。

同じく弊社スタッフも全員が20～30代女性。

そんな20代～30代女性の役割が多岐に渡る昨今、弊社では自分だけで抱え込むのではなく皆で前へ進むことを大切にしてきました。

**お客様にとって隙間時間や利用したい時に気軽に立ち寄れる場所であり、日常の中で心の在りどころになれるようなサービスをスムーズにご提供できること。**

**スタッフが無理なく働き続けることのできるキャリアの選択肢を増やすこと。**

そんな弊社の思いから生まれたこの予約システムは、単なる効率化ではなく「人にやさしい仕組み」であることを目指しています。

サロン運営や企業連携、今後の美容師の新しい働き方まで見据えた実運用発想の予約システムこそが【リクレオンライン】です。



今後は【リクレオンライン】を通して、ホテル・商業施設・法人イベントなどへの導入やフリーランス美容師が活躍できる環境の仕組みづくりなど新たなビジネスモデルの構築も視野に入れ展開していきます。

代表取締役 狩生志保株式会社Lectue(リクレ)／代表取締役 狩生志保

小学生の頃から社長になると志し、起業をめざす。

美容に興味をもち、美容を主体とする事業を展開するため美容学校へ。卒業後は美容サロンに勤務し、美容業のノウハウを学ぶ。

美容師免許、管理美容師免許取得。

現場主義そして美容経営両面から考える成長を目指す。

事業沿革

2015年1月 株式会社Lecture(リクレ)設立

同年4月には大分県内初のヘアセット専門店とシャンプーブロー専門店をオープン。

2017年8月に福岡天神店、2020年5 月に福岡博多店をオープン。

2021年4月に関東初出店となる恵比寿店をオープン。

2023年2月に関東2号店となる自由が丘店をオープン。

2023年8月に関東3号店となる銀座店をオープン。

2024年6月に関東4号店となる六本木店をオープン。

2025年2月に姉妹店となるtytto by uruuを表参道にオープン。

2026年1月に自社予約システム【リクレオンライン】導入開始

創業以来、夫を専業主夫として大分、福岡、東京と移住しながら店舗を展開。また代表自身が3人の子供を育てる母親として、日々仕事と子育ての両立の大変さを知っています。

1人何役も抱える現代女性と共にシャンプーブローサロンが側にある世界を実現します。

代表者自身の取材も大歓迎です！

お気軽にお問い合わせください。