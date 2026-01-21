ファン急増中のキャラクター「金魚鉢ちゃん」の書籍、『金魚鉢ちゃん ずっといっしょのまいにち』が2026年1月21日（水）ついに発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年1月21日（水）に書籍『金魚鉢ちゃん ずっといっしょのまいにち』（著者：わるるぎ）を発売しました。

金魚鉢ちゃんは「金魚がくるのを楽しみに待つ金魚鉢」というユニークな設定がXでバズり、SNSを中心に反響を呼んでいるキャラクター。著者のわるるぎ氏がXで投稿している漫画や、カプセルトイなどのグッズでますます人気を集めています。

あらすじ

一人ぼっちの金魚鉢ちゃんのもとへ待ちに待った金魚くんがやってきた！

はじめてできた大切な大切なお友達とずーっといっしょの日常がはじまります。すぐに転んで泣いちゃうけれど、金魚くんのためにがんばれ金魚鉢ちゃん！

＜Point＞

- 泣き虫で苦手なことばかりだけれど、大切な金魚くんのために頑張る金魚鉢ちゃんの健気な姿にほっこり。ときには涙が出てしまうほど愛おしいエピソード満載のフルカラーコミックです。- SNSでは見られない描き下ろし長編エピソードも収録。お家に水槽がやってきて2人の関係はどうなる――!?- コラムでは金魚鉢ちゃんたちが暮らすお家MAPもご紹介！他にも書籍でしか楽しめないおまけ要素たっぷりの一冊です。

特典情報

【早期購入特典】Amazon.co.jp限定：オリジナルスマホ壁紙 データ配信（4種セット）

https://www.amazon.co.jp/dp/4046855878

Amazonで2026年2月24日（火）23時59分までに紙書籍を購入いただいた皆様を対象に、オリジナルスマホ壁紙4種をダウンロードできるキャンペーンを実施中！

詳細はAmazonの作品ページをご確認ください。

※ダウンロード期限は2026年5月25日（月）23時59分となります。

著者紹介

わるるぎ

ゆるいキャラクターのイラストや粘土作品をSNSで投稿して人気を集める。

X：@warurugi(https://x.com/warurugi)

書誌情報

『金魚鉢ちゃん ずっといっしょのまいにち』

著者：わるるぎ

発売日：2026年1月21日（水）

定価：1,430円（本体1,300円＋税）

判型：A5判

ページ数：144ページ

ISBN：978-4-04-685587-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000978/)