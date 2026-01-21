ペットシッターの利用理由は「旅行・お出かけ」が最多｜利用経験者の約9割が「また利用したい」と回答【コノコトトモニ】
人間の食品と同レベルの国内工場で製造しているドッグフードやサプリメントなどを取り扱う『コノコトトモニ』（https://konokototomoni.com/）を運営する株式会社ゆずず（本社：福岡県福岡市、代表取締役：中島由華）は、ペットシッターを利用したことがある成人男女150人を対象に、「ペットシッターの利用実態」に関するアンケート調査を実施しました。
本調査では「ペットシッター」をテーマに
- 利用のきっかけ
- 利用料金（1時間あたり）
- 再利用意向
について設問を設定し、回答結果を集計しています。
本リリースでは、各設問の選択結果の傾向を中心に調査結果を公開します。
あわせて、図表素材は報道・記事制作時の引用素材としてもご活用いただけます。
▼調査結果特設ページ
https://konokototomoni.com/category-walk/pet-sitter-survey/
1.ペットシッターを利用した「きっかけ」は「旅行・お出かけ」が最多
ペットシッターを利用したきっかけを尋ねたところ、1位は「旅行・お出かけ」85人でした。続いて「仕事・出張」29人、「冠婚葬祭」15人、「飼い主の病気や怪我」13人となりました。
【内訳（人数）】
- 1位 旅行・お出かけ：85人
- 2位 仕事・出張：29人
- 3位 冠婚葬祭：15人
- 4位 飼い主の病気や怪我：13人
- 5位 その他：8人
2.ペットシッターの料金は「1時間あたり3,000～4,000円未満」が最多
1時間あたりの料金を尋ねたところ、「3,000円～4,000円未満」が71人で最多となりました。次いで「3,000円未満」31人、「5,000円以上」25人、「4,000円～5,000円未満」23人という結果でした。
【内訳（人数）】（1時間あたり）
- 3,000円未満：31人
- 3,000円～4,000円未満：71人
- 4,000円～5,000円未満：23人
- 5,000円以上：25人
3.利用経験者の約9割が「また利用したい」と回答
ペットシッターの利用経験者150人に、「ペットシッターをまた利用したいと思いますか？」と尋ねたところ、「はい」130人、「いいえ」20人となり、利用経験者の約9割が再利用意向を示しました。
3-1.再利用したいと回答した人の声（原文）
再利用を希望した人からは、以下のような声が寄せられました。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73890/table/76_1_ed1b986af9bb0cedee5357e7420c8c4a.jpg?v=202601211051 ]
これらの回答から、自宅で過ごせることによるペットのストレス軽減や、写真・レポートによる報告体制が、再利用意向につながっていることがうかがえます。
3-2.再利用を希望しなかった人の声（原文）
一方で、再利用を希望しなかった人からは、以下のような意見が挙げられました。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73890/table/76_2_46de5922c7d0946000a20c673210cde7.jpg?v=202601211051 ]
再利用を希望しなかった理由としては、自宅の鍵を預けることへの不安や、料金面での負担感を挙げる声が見られました。
調査結果まとめ
本調査では、ペットシッターの利用実態として、
- 利用のきっかけは「旅行・お出かけ」が最多（85人）
- 料金は「1時間3,000～4,000円未満」が最多（71人）
- 再利用意向は「はい」130人、「いいえ」20人
であることが確認されました。
本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の関連ページ（特設ページ）にて公開しております。
報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。
▼調査結果特設ページ
https://konokototomoni.com/category-walk/pet-sitter-survey/
【調査概要】
調査方法：インターネットアンケート
調査対象：ペットシッターを利用したことがある成人男性・成人女性
アンケート母数：男女150名
実施日：2025年12月9日
調査実施主体：株式会社ゆずず「コノコトトモニ」（https://konokototomoni.com/）
関連ページ：https://konokototomoni.com/category-walk/pet-sitter-survey/
【コノコトトモニとは】
〈あなた様とわんちゃんが末長くともに暮らせるように、あなた様と同じ目線でわんちゃんの生活をサポートしたい〉
その想いのもと、わんちゃんの健康にこだわり、安全安心な品質の原材料を使用したドッグフードやサプリメントを取り扱うブランド。
▶︎ 商品一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/
▶︎ ドッグフード一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dogfood/
▶︎ おやつ一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dog-treats/
▶︎ サプリメント一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dog-supplement/
- このこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/knknghn00/
小型犬の健康をサポートする食いつきにこだわったドッグフード
- シニアのためのこのこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/skg00/
シニア犬の健康をサポートする”これから”に寄り添ったドッグフード
- 大型犬のためのこのこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/okg00/
大型犬の健康をサポートするヒューマングレードなドッグフード
- お口げんき このこのふりかけ：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/ogkfhp01/
わんちゃんのお口の健康をサポートするふりかけ
- 関節げんき このこのおやつじゅれ：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/kkojhp01/
わんちゃんの体型維持と健康な関節をサポートするおやつじゅれ
- このこのおかず：https://shop.konokototomoni.com/lp?u=okz_066_pressreleas_nn_001/
わんちゃんの「食いつき」と「健康」にとことんこだわったおかず
2025年2月5日現在、累計21万以上のわんちゃんと飼い主様にご愛用いただいている。
この子（わんちゃん）と 楽しいときも悲しいときもずっと共にいられますように…
その想いを込めて名付けた「コノコトトモニ」。
“この子と共に“過ごす時間を、より豊かで幸せなものにできるようプロジェクトを進行中。
商品だけではなく食事やしつけなどの情報も発信している。
▶︎ オウンドメディア：https://konokototomoni.com/article/
あなた様とあなた様の“この子”が今日も楽しく、幸せに過ごせますように。
運営会社：株式会社ゆずず
コノコトトモニ設立：2018年4月17日
本社所在地：福岡県福岡市
公式HP ：https://konokototomoni.com/
Instagram：https://www.instagram.com/konokototomoni/
Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064126626158#
～取材依頼・お問い合わせ～
弊社ではマスコミの方の取材お申し込みを随時受け付けております。
info@konokototomoni.com（担当：吉川・村田）