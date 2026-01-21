ペットシッターの利用理由は「旅行・お出かけ」が最多｜利用経験者の約9割が「また利用したい」と回答【コノコトトモニ】

株式会社ゆずず

人間の食品と同レベルの国内工場で製造しているドッグフードやサプリメントなどを取り扱う『コノコトトモニ』（https://konokototomoni.com/）を運営する株式会社ゆずず（本社：福岡県福岡市、代表取締役：中島由華）は、ペットシッターを利用したことがある成人男女150人を対象に、「ペットシッターの利用実態」に関するアンケート調査を実施しました。

本調査では「ペットシッター」をテーマに

- 利用のきっかけ- 利用料金（1時間あたり）- 再利用意向

について設問を設定し、回答結果を集計しています。

本リリースでは、各設問の選択結果の傾向を中心に調査結果を公開します。

あわせて、図表素材は報道・記事制作時の引用素材としてもご活用いただけます。

1.ペットシッターを利用した「きっかけ」は「旅行・お出かけ」が最多

ペットシッターを利用したきっかけを尋ねたところ、1位は「旅行・お出かけ」85人でした。続いて「仕事・出張」29人、「冠婚葬祭」15人、「飼い主の病気や怪我」13人となりました。

【内訳（人数）】

- 1位 旅行・お出かけ：85人- 2位 仕事・出張：29人- 3位 冠婚葬祭：15人- 4位 飼い主の病気や怪我：13人- 5位 その他：8人

2.ペットシッターの料金は「1時間あたり3,000～4,000円未満」が最多

1時間あたりの料金を尋ねたところ、「3,000円～4,000円未満」が71人で最多となりました。次いで「3,000円未満」31人、「5,000円以上」25人、「4,000円～5,000円未満」23人という結果でした。

【内訳（人数）】（1時間あたり）

- 3,000円未満：31人- 3,000円～4,000円未満：71人- 4,000円～5,000円未満：23人- 5,000円以上：25人

3.利用経験者の約9割が「また利用したい」と回答

ペットシッターの利用経験者150人に、「ペットシッターをまた利用したいと思いますか？」と尋ねたところ、「はい」130人、「いいえ」20人となり、利用経験者の約9割が再利用意向を示しました。

3-1.再利用したいと回答した人の声（原文）

再利用を希望した人からは、以下のような声が寄せられました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73890/table/76_1_ed1b986af9bb0cedee5357e7420c8c4a.jpg?v=202601211051 ]

これらの回答から、自宅で過ごせることによるペットのストレス軽減や、写真・レポートによる報告体制が、再利用意向につながっていることがうかがえます。

3-2.再利用を希望しなかった人の声（原文）

一方で、再利用を希望しなかった人からは、以下のような意見が挙げられました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73890/table/76_2_46de5922c7d0946000a20c673210cde7.jpg?v=202601211051 ]

再利用を希望しなかった理由としては、自宅の鍵を預けることへの不安や、料金面での負担感を挙げる声が見られました。

調査結果まとめ

本調査では、ペットシッターの利用実態として、

- 利用のきっかけは「旅行・お出かけ」が最多（85人）- 料金は「1時間3,000～4,000円未満」が最多（71人）- 再利用意向は「はい」130人、「いいえ」20人

であることが確認されました。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の関連ページ（特設ページ）にて公開しております。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：ペットシッターを利用したことがある成人男性・成人女性

アンケート母数：男女150名

実施日：2025年12月9日

調査実施主体：株式会社ゆずず「コノコトトモニ」（https://konokototomoni.com/）

関連ページ：https://konokototomoni.com/category-walk/pet-sitter-survey/

