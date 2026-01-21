セルフフォトブランド「Photomatic」がBOSS E・ZO FUKUOKAで『ダイヤのA』とのコラボフレームを1月24日より期間限定で発売

ピックハイブ株式会社

キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 兼 COO：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、2026年1月24日（土）より、BOSS E・ZO FUKUOKAで開催される「大『ダイヤのA actII』原画展」と連動し、週刊少年マガジンで連載された大人気漫画『ダイヤのA』シリーズの『ダイヤのＡ actII』のコラボレーションフレームをPhotomatic BOSS E・ZO FUKUOKAで限定発売いたします。

人気キャラクターとツーショット撮影ができるコラボフレームが登場

本企画は、BOSS E・ZO FUKUOKA 6階にて開催される「大『ダイヤのA actII』原画展」に合わせて実施する特別なコラボレーションです。

コラボフレームは、『ダイヤのA』シリーズのメインキャラクターである沢村栄純、御幸一也、降谷暁と一緒に写真に収まることができる「ツーショット風」のデザインとなっております。作品の世界観を感じながら、特別な撮影体験をお楽しみいただけます。 ぜひ原画展で作品の情熱に触れた感動を、思い出の1枚としてお持ち帰りください。

『ダイヤのA』コラボフレーム 詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/151_1_4790a1aba234747d556be4a816495f4d.jpg?v=202601211051 ]「大『ダイヤのＡ actII』原画展」について

週刊少年マガジン（講談社）で連載され、コミックスの累計発行部数は4,500万部を超える『ダイヤのA（エース）』シリーズ（『ダイヤのA』『ダイヤのＡ actII』）が、シリーズ連載20周年を記念し「大『ダイヤのA actII』原画展」を2026年1月24日（土）～3月14日（土）BOSS E・ZO FUKUOKA 6Fイベントホールにて開催。

展示詳細：https://e-zofukuoka.com/special/dai_diaaceact2_gengaten/

Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

ホームページ https://www.photomatic.jp

Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/

TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan

X https://twitter.com/photomatic_jp

LINE https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：ピックハイブ株式会社

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役：大迫 由典

事業内容：セルフ写真館「PICmii」、セルフフォトブース「Photomatic」の企画・運営

フォトスタジオサービス事業の企画

HP：https://pichive.com/