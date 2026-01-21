人材DX推進のSTANDARD、DX推進人材の伴走支援をすべてオンライン化へAIコンサルと壁打ちしながら“DX企画策定の実践”を推進する「AIコンサル伴走オンラインワークショップ」をリリース

株式会社STANDARD

大手企業を中心に1,500社以上のデジタルトランスフォーメーション（以下「DX」）の推進と内製化を支援する株式会社STANDARD（本社：東京都港区､代表取締役社長：伊藤海、以下「当社」）は、この度、DX個別教育プラットフォーム『TalentQuest』にて、”DX企画

・推進実践スキルの強化”を目的とした新機能「AIコンサル伴走オンラインワークショップ」をリリースいたしました。

従来型DX人材育成プログラムの大きな壁とAIコンサル伴走の強み

■ 開発の背景： 1,500社の支援現場で見えた「研修の壁」を超えるために

これまで当社が1,500社以上のDXを支援する中で、多くの現場が「研修で知識は得たが、実務に落とし込めない」という課題に直面している姿を目の当たりにしてきました。

１.育成コストの高さと投資対効果の限界 ２.日程や人数制約による展開性の制限 ３.個別伴走の限界。DX推進に取り組む企業の多くが、このような課題を抱えています。

その結果、DX人材育成の効果が出にくく、質と量の両面でアクションが鈍化している状況にあります。 「すべての社員に、プロフェッショナルの伴走を届けたい」。 その想いから、教育コストを抑え、展開性の強化と思考を止めさせず常にAIコンサルと壁打ちしながら検討をし続ける教育プラットフォームとして、2026年1月21日より新機能「AIコンサル伴走オンラインワークショップ」をリリースいたします。

育成後の自走を見据えたAI×コンサルのハイブリッド支援

DX企画立案には、課題発掘から企画化までを通しで創出できることが重要です。オンラインWSでは、このプロセスをオンラインで3か月で習得でき、研修後には業務への接続まで完遂。進捗や精度のばらつきは、AI×当社講師のハイブリッド支援で確実にフォローいたします。

・解説動画

当社プロフェッショナルによる高品質な講義動画により、自分のペースで学習可能。 例：課題設定、施策立案、企画書作成

・実践ワーク

最終的にDX企画を完成するための要素成果物をステップ・バイ・ステップで作成。 例：業務フロー図、施策評価、投資対効果検証、DX企画書策定

・AIコンサルによる即時相談

講義やワークの内容について当社コンサルタントの知見を備えたAIコンサルにいつでも相談可能。AIコンサルは通常の生成AIと比較して説明のわかりやすさやDX企画資料のフィードバックの具体さ、質問から先回りした回答力がDX企画作成・推進領域において強化されています。

・プロフェッショナルによる添削・伴走

当社プロフェッショナルが提出された要素成果物を添削し丁寧なフィードバックを実施。また、AIコンサルとの壁打ちで解決しなかった不明点や迷いは、当社DXコンサルタントと期間中1~2回の伴走ミーティングの実施が可能です。







実際の回答の違い

分かりやすさ・行動のしやすさ

レビューの質と伴走

通常のChatGPTより、当社のDX施策企画・効果創出の知見を学習させ、DX企画教育に特化しているため、回答のわかりやすさや的確さに違いが出ます。

本機能はこれまでの集合型ワークショップと異なり、受講者それぞれのペースにあった学習が可能になります。また、当社のノウハウを蓄積したDX企画検討のためのAIコンサルとの壁打ちにより、従来のワークショップでは打ち合わせまで解消できなかった課題を即時で解消することを実現しています。

平均満足度4.33点。多くの大手企業が導入した「実践型カリキュラム」を完全オンライン化

本機能は、当社がこれまで対面形式で提供し、多くの受講者から高い評価をいただいている実践型ワークショップのカリキュラムをベースに開発されました。実績のある「プロフェッショナル講師の指導」と「成果にコミットするプロセス」はそのままに、AI技術によって時間と場所の制約を取り払っています。

＜これまでの受講者実績＞

これまでの受講者アンケートでは、5点満点中「平均4.33点」という高い満足度を記録しています。特に担当講師の印象は「4.47点」と極めて高く、当社のプロフェッショナルによる伴走支援の質が実証されています。

＜受講者の声（抜粋）＞

・企画書として論理的に進めていくこと、定量的に進めていくことの大事さがわかった。DXに対する知識の浅さを認識したため、学んでいくきっかけとなった。

・最終報告では他グループの報告も聞くことができ、自グループと比較することで自グループの足りなかった視点を再確認することができた。

・現部署だと企画書を作る機会がなかなか無いので、ワークショップにて色々な人が経験し、社内の困りごとを吸い上げて選別しながらより良い仕事内容になると感じた

■ 代表取締役社長 伊藤 海 コメント

DX人材育成は今、知識のインプットから『成果のアウトプット』へシフトすべき転換期にあります。私たちが目指すのは、単なる学習ツールの提供ではなく、『現場の社員が自らDX企画を立ち上げ、会社を変えていく』という体験そのものです。今回実装したAIコンサル伴走型オンラインワークショップは、当社が培ってきた膨大な現場ノウハウを詰め込んだ、いわば『24時間いつでも隣にいるメンター』です。この機能により、場所や予算の制約を超えて、日本中の企業で実効性のあるDX推進が加速することを確信しています。



