佐賀の農園とタッグ。樹上完熟みかんを五感で楽しむ体験型POP UPを開催!

株式会社和多屋別荘（佐賀県嬉野市、代表取締役：小原嘉元、以下「和多屋別荘」）は、2026年2月4日（水）から2月28日（土）まで、佐賀県鹿島市・太良町エリアで育てられた樹上完熟みかんを体験型で楽しめる「樹上完熟みかんPOP UPイベント」を開催します。

本イベントは、県内のみかん農家と、耕作放棄地の再生に取り組むかしま自然農園株式会社（佐賀県鹿島市、代表取締役：奥正好）との連携により実現しました。旅館を起点に、地域農業の価値を再編集し、新たな地域の魅力発信につなげる取り組みです。

和多屋別荘ではこれまで、地域の文化や産業を拠点（ハブ）として、旅の価値を広げる取り組みを行ってきました。本POP UPでは、みかんを「食べる」だけにとどまらない体験型コンテンツとして、その背景にある地域や生産の魅力を伝えます。

有明海を一望できる鹿島七浦地区の風景農家から直接旅館へ届ける、体験型のみかん企画

現在、市場に流通する多くのみかんは、収穫時期や流通工程の都合により、樹上で完熟を迎えた状態のまま届けられるケースは限られています。

本企画では、産地の自然環境と向き合いながら、土づくりから収穫のタイミングまで丁寧に手をかけて育てられたみかんを、体験として届けることを目指しました。

お届けするのは、選果場を通さず農家から直接届ける「無回転みかん」。完熟するまで木にならせた、流通量の少ないみかんを体験型コンテンツとして提供します。

近代的こたつ空間が登場、自分だけの一杯を味わう

かつて足湯として親しまれていた空間が、この冬、幻想的なこたつ空間へと姿を変えます。空間を彩るのは、役割を終えたみかんの枯れ木を再利用したオブジェ。

木のぬくもりに包まれながら、搾りたてのジュースを手に、ゆったりとお過ごしいただけます。

※みかん購入者および体験利用者のみ利用可能です。

※利用時間制限がございます。

自分だけの一杯を作る「みかんジュース体験」

ジュースに最適な品種「はるか」をその場で搾る「みかんジュース体験（1回500円・税込）」を実施します 。「はるか」ならではの甘みや酸味を、自分だけの一杯として味わうことができる、本企画ならではの体験コンテンツです 。（内容は予告なく変更になる場合があります。）

POP UPエリアに隣接するデリカテッセン「季設」にてご購入いただき、特設の「こたつ空間」で、搾りたてならではのフレッシュな味わいをゆったりとお楽しみください 。

※みかんについて

●樹上完熟みかんと限定加工品の販売

一番おいしい状態を見極めて収穫した樹上完熟みかんを、品種ごとに販売します。

販売品種：今村みかん（温州みかん）／不知火／はるか／みはや紅みかん／ぽんかん

●和多屋別荘の料理人や県内店舗とのコラボレーションにより、みかんフルーツサンド、みかんフィナンシェ、みかんご飯など、本POP UPでしか味わえない限定品も販売予定です。

●和多屋別荘館内の「Tea Salon TSUBAKI」では、特製みかんジュース（1,100円・税込）の提供を開始いたします。

今村みかん

不知火

はるか

みはや紅みかん

ぽんかん

みかん農家について

多良岳山系の豊富な水、有明海からの潮風、温暖な気候という恵まれた自然環境の中で、それぞれの農家が土づくりから収穫時期の見極めまで丁寧に向き合い、品質を追求しています。

今回は「味」を最優先し、完熟するまで樹上で育てたみかんのみを厳選。生産者の顔や想いが見える形で届けることで、みかんの価値を“農産物”から“体験”として提供いたします。

代表取締役：奥 正好かしま自然農園について

かしま自然農園について2020年に奥 正好さんが佐賀県鹿島市飯田七曲地区へ移住し、農業を通じた地域再生を目指して設立した農園です。耕作放棄地の再生や農業の6次産業化に取り組み、農業を軸とした地域づくりを行っています。

本イベントでは、佐賀県事業「むしろこれから鹿島・太良プロジェクト」の一環として、奥さんが取り組まれている「みかんオーナー制度」を紹介します。1本の木から年間約40～60kgの収穫が見込まれ、自分の名前が付いた木の成長を見守り、収穫を楽しむ体験を通じて、生産者と消費者をつなぐ取り組みです。

《POP UP概要》

◇ 樹上完熟みかんPOP UP

◇ 開催日程：2026年2月4日（水）～2月28日（土）

◇ 時間：9:00～20:00

◇ 場所：和多屋別荘 POP UP STORE（ロビーエリア）

◇ 内容：

・樹上完熟みかん（5品種）の販売

・みかんフルーツサンド、みかんフィナンシェ、みかんご飯など限定加工品の提供

・フレッシュジュース体験

・「こたつ空間」でのみかん体験

・「みかんオーナー制度」の紹介

本イベント開催の背景

本イベントは、和多屋別荘での旅館オフィス化事業を共同ですすめる株式会社イノベーションパートナーズが佐賀県事業に携わる中で、奥さんとのつながりが生まれたことをきっかけに実現しました。

【会社概要】

■株式会社和多屋別荘

代表取締役：小原 嘉元

所在地：佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙 738

公式サイト：https://wataya.co.jp/

■株式会社イノベーションパートナーズ（OIC 共同運営）

代表取締役社長：本田 晋一郎

所在地：東京都港区南麻布 1-6-30

公式サイト：https://innovation-partners.jp/