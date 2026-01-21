生成AIサービス「Stella AI for Biz」の議事録生成機能（β版）を大幅アップデート

株式会社SUPERNOVA

生成AIサービス開発を手掛ける株式会社SUPERNOVA（本社：東京都港区 代表取締役社長 木本 東賢 以下、当社）は、当社の生成AIサービス「Stella AI for Biz」において、議事録生成機能（β版）の機能を強化し、ブラウザでのリアルタイム録音、テンプレート・用語登録のカスタマイズ機能を2026年1月21日（水）より追加します。

2025年11月に提供を開始した議事録生成機能（β版）は、高精細な文字起こしと話者分離により、多くの企業にご利用いただいております。会議資料や会議の参加者、方言などの設定により精度を向上する機能や、モバイルアプリでのリアルタイム録音※1を提供してきました。

文字起こしの正確性を示すCER※2（Character Error Rate：文字誤り率）は0.7％、文レベルの誤り率を示すSER※3（Sentence Error Rate：文単位の誤り率）でも、2.7％を達成し、主要な文字起こしツールとの比較で最も高い精度を実現しています。

議事録作成業務において、文字起こし後の「整形」と「用語の正確性」は、実務で使える議事録にするための重要な要素です。特に、業種や職種ごとに求められる議事録の形式は異なり、また社内独自の用語や製品名の誤認識は修正の手間を生み、要約精度の劣化にもつながっていました。

当社はこの課題に対し、生成AIの柔軟性を活かした「テンプレート機能」と、会社独自の用語を登録できる「用語登録機能」を追加することで、議事録作成の”最後のひと手間”を解消します。また、その場で議事録を録音できるリアルタイム録音機能について、ブラウザでも対応し、より利便性を向上させます。

■ 機能の詳細

ブラウザ（PC）でのリアルタイム録音機能

オフラインの会議において、その場で「リアルタイム録音」をクリックすることで、パソコンのマイクから拾った音声で議事録を作成することが可能です。

また、モバイルアプリ版とは異なり、ブラウザの「リアルタイム録音」の場合はGoogle ChromeやMicrosoft Edgeで開いているタブを指定することで、指定したタブの音声を録音できます。従来は会議の録画・録音ファイルのアップロード※4※5が必要でしたが、オンライン会議もリアルタイムで録音できるようになり、ファイルアップロードの手間がなくなります。※6

テンプレート機能

文字起こしされた内容を、業務や職種に応じた任意の形式に自動加工できる機能です。一度作成したテンプレートはいつでも呼び出せるようになり、反復した作業の効率化が図れます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/138218/table/58_1_fe5f91a86073d26a77ccfe505f80e0df.jpg?v=202601211051 ]

用語登録機能

社内用語、製品名、専門用語などを事前に登録することで、文字起こし時の誤認識を抑制し、より正確な議事録を生成できます。固有名詞（製品名・サービス名・部署名）、業界専門用語、略語、社内独自の表現を登録することで、音声認識の精度が向上し、修正作業の大幅削減が見込まれます。

＊既に提供済みの「参考ファイル・参加者名・方言の事前入力による精度向上機能」と組み合わせることで、さらに高精度な議事録作成が可能です。

生成AI技術は日々進化を遂げ、新たなサービスが次々と生まれています。私たちは最新の技術を最大限に活用し、お客さまにとって使いやすく、高品質なサービスを提供することで、技術と人をつなぐ架け橋として、誰一人取り残さない社会の実現に貢献していきます。

■ 会社概要

社名：株式会社SUPERNOVA

本社所在地：東京都港区虎ノ門2 丁目2 番1 号住友不動産虎ノ門タワー19F

代表取締役：木本 東賢

事業内容： 生成AIを活用したサービスの開発・提供

設立： 2024年1月11日

HP：https://supernova-inc.com

Stella AI：https://lp.stella-ai.net/

Stella AI for Biz LP：https://lp.stella-ai.net/biz/

お問い合わせ先（法人の方）：https://stella-ai.tayori.com/f/stella-ai-for-biz-inquiry

ISO/IEC 27001取得（認証登録番号：SCC/INT/2505SN/11304）

IT導入補助金2025認定事業者

※1 モバイルアプリでは、マイクで集音できる音声のみが対象となり、アプリのシステム音声は録音できません。

※2 CER（Character Error Rate：文字誤り率） 正規化後のテキスト間のLevenshtein Distance（編集距離）による文字単位の誤り率。 改行を除く。

※3 SER（Sentence Error Rate：文単位の誤り率） 文末記号で区切った文単位での不一致率。改行を除く。

※4 音声または動画データは、1ファイルあたり1GBまでもしくは90分のファイルサイズまで対応しています。

※5 アップロード可能な拡張子は、「.mp3」「.mp4」「.webm」「.mov」「.m4a」です。

※6 オンライン会議の録画を実施する場合は、Google ChromeもしくはMicrosoft Edge上で会議に参加する必要があります。会議に参加しているタブを選択することで、システム音を録音できます。録音の際には、お客様自身で参加者の了解を得てください。

＊ 「Stella AI」は、株式会社SUPERNOVAの登録商標です。

＊ その他、本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

＊ 録音する際は、参加者から事前の同意を得てください。