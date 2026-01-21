¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÇîÅ¸¡¢ÅÔ»Ô·¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖTOKYO PROTOTYPE¡×¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»²²è¡¢²ñ¾ì¤ÎÁ´ÂÎÀß·×¤òÃ´Åö¡£
¡¼¥½¥Ë¡¼¤È¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×ºîÉÊ¡¢ÅÁÅýµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿»ñÀ¸Æ²¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ºîÉÊ¤Ê¤É½ÐÅ¸¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÇîÅ¸¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼¡¢ÇîÅ¸¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤ª¤è¤ÓTOKYO NODE¤òÉñÂæ¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅÔ»Ô·¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖTOKYO PROTOTYPE¡×¡Ê¼çºÅ¡§¿¹¥Ó¥ë³ô¼°²ñ¼Ò TOKYO NODE LAB¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÀß·×¤«¤é¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢»Ü¹©¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤È¤¤¤¦ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡Ö¼Â¸³¾ì¡×¤È¤·¤Æ¤Ò¤é¤¡¢¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤¬³¹¤ÈÀÜÂ³¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÁ´ÂÎ¹½Â¤¤òÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖTOKYO PROTOTYPE¡×¤È¤Ï
¡ÖTOKYO PROTOTYPE¡×¤Ï¡¢¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤Î³¹¤Ê¤«¤ª¤è¤ÓTOKYO NODE¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦´ë¶È¤¬ÎÎ°è¤ò±Û¤¨¤Æ½¸¤¤¡¢AI¡¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Â¸³Åª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥¢¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¡Ö¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡×¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÅÔ»Ô·¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ä¥ß¥é¥Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¢¥¢¥ë¥¹¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥«¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉñÂæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢GOOGLE HARDWARE DESIGN STUDIO ¤ä ZOZO NEXT¤È¤¤¤Ã¤¿´ë¶È¤«¤é¡¢ÅìµþÂç³Ø¤ä·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ê¤É¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Þ¤Ç¡¢ÎÎ°è¤ò±Û¤¨¤¿·×26ÁÈ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTOKYO PROTOTYPE¡×WEB¥µ¥¤¥È¡§https://tokyoprototype.jp
ÇîÅ¸¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ´ÂÎÀß·×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤È¤·¤Æ¤â»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¡¡¾Î¡§TOKYO PROTOTYPE
²ñ¡¡´ü¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á 1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00-21:00
²ñ¡¡¾ì¡§¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º³¹¤Ê¤«³Æ½ê¤ª¤è¤ÓTOKYO NODE
ÎÁ¡¡¶â¡§ÌµÎÁ
¼ç¡¡ºÅ¡§¿¹¥Ó¥ë³ô¼°²ñ¼Ò TOKYO NODE LAB¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨¡¡ÎÏ¡§Ê¸²½Ä£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¹¥¥å¡¼¥ë¡¢GOO CHOKI PAR¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇîÅ¸¡¢¥ï¥¦³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°HP¡§https://tokyoprototype.jp
ÇîÅ¸¤Î½ÐÅ¸ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÇîÅ¸¤Ï¡¢¡Ø¡Ö100+ prototypes¡×¨¡¨¡ Ì¤´°À®¤ÎÃÇÊÒ¤«¤é¡¢¼¡¤ÎÁÏÂ¤¤Ø¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤½¤Î¤â¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤³¤«¤é´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂÁõ¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Î¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÇîÅ¸ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î²ÎÂå¸ç¤¬Ã´Åö¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¡¡Ö100+ prototypes¡×¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»îºî¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö
¡Ö100+ prototypes¡×¤È¤Ï¡¢ÇîÅ¸¤Î¼«¼ç¸¦µæ³èÆ°¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»îºî¡Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ë¤ò¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤·¡¢´°À®¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÇÊÒ¤â´Þ¤á¤ÆÃßÀÑ¡¦¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÏÂ¤¤Î½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£´°À®¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÇÊÒ¤Ë¤â¡¢»î¹Ôºø¸í¤ÎÀ×¤ä¤Ò¤é¤á¤¤Î¼ï¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò¼Î¤Æ¤º¤ËÃßÀÑ¡¦¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤Î¿·¤¿¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Âè2²ó¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¤Ë¤Æ¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¢¡ÖPersonal Forest¡×ÇîÅ¸¡ß»ñÀ¸Æ²¡§ÛØÈéÉø¡Ê¤Ò¤ï¤À¤Ö¤¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦ºîÉÊ
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤È¸½Âå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤É½¸½¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥¢¡¼¥È¡£
»ñÀ¸Æ²¤¬ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡ÖËüÊª»ñÀ¸¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤ò¤«¤«¤²¡¢¡ÖËüÊª¤È¶¦¤Ë»ä¤¿¤Á»ñÀ¸Æ²¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÁÛ¤¤¤ò½ä¤é¤»Ì¤Íè¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ß¤Ä¤á¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£
Personal forest¤È¤Ï¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÃæ¤Ç¤ß¤Ä¤±¤¿¡È¿Í¤¬1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê»ÀÁÇÎÌ¡áÌó8ËÜ¤ÎÌÚ¤¬ºî¤ë»ÀÁÇÎÌ¡É¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤«¤éÆÈ¼«¤Ë¹Í°Æ¤·¤¿¡¢¿Í¤È¿¹¤Î´Ø·¸À¤ÎÃ±°Ì¤Ç¤¹¡£¿Í¤È¼«Á³¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë²Í¶õ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¶õ´Ö¤ò¡¢À¶¿å»û¤ä½Ð±ÀÂç¼Ò¤Î²°º¬¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÛØÈéÉø¿¦¿Í¡ÖÍ§°æ¼Ò»û¡×¤µ¤ó¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Çºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ö100+ prototypes¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯9·î¡Á11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åìµþ¶äºÂ»ñÀ¸Æ²¥Ó¥ë¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.hakuten.co.jp/tex/blog/shisido_personal-forest
ºîÉÊ£¡Ö¥¦¥µ¥®¤Î½»¤ß²È¡×ÇîÅ¸¡ß¥½¥Ë¡¼¡§¡Ö¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¶õ´Ö¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿ÂÎ¸³Àß·×
¥½¥Ë¡¼¤Î¶õ´ÖºÆ¸½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊELF-SR2¡Ë¤È»ëÀþÇ§¼±·¿¥é¥¤¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤Î¶³¦¤òºÆ¹Í¤¹¤ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁõÃå¤»¤º¤È¤âÍç´ã¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÎ©ÂÎ»ë¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥½¥Ë¡¼¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¡¢ÇîÅ¸¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÊªÍýÅª¤ÊÂ¤ºî¤òÍÑ¤¤¤¿ÂÎ¸³¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤±ÇÁüÂÎ¸³¤Î²ÄÇ½À¤òÃµµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤¬Áê¸ß¤Ë´³¾Ä¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¶ÌÜ¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤ÎÄó¼¨¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ Hakuten Open Studio¤Ç¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÅ¸¼¨¡¦¸ø³«¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿ÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡äÁ°²ó¤ÎHOS¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é
https://xyn.sony.net/ja/news/20251226
¡äELF-SR2¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.sony.jp/spatial-reality-display/products/ELF-SR2/?srsltid=AfmBOopLWZmeICpzahciZk-MPn1O0P5Fiie5sgAMU2DZpMGy9jeaaWO4
ÇîÅ¸¤ÎÅ¸¼¨¤Î¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ²ÎÂå ¸ç ¥³¥á¥ó¥È
PROTOTYPE¤Ë¤Ï¡¢ÎÌ¤È¼Á¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¼ºÇÔ¤ÈÀ®¸ù¤ÎÎÌ¤ÎÃßÀÑ¤¬¼Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
PROTOTYPE¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ëËÜÅ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¼Â¸³¤Îº¯À×¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¯ÇîÅ¸ÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö100+¡¡prototypes¡×¤Î°ìÉô¤È¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òµ¯ÅÀ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ÅÁÅýµ»½Ñ¤«¤éºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤È¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
²ÎÂå ¸ç¡Ê¤¦¤¿¤·¤í¡¦¤µ¤È¤ë¡Ë
2008Ç¯ÇîÅ¸Æþ¼Ò¡£¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼Åù¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆBtoB´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂÎ¸³Àß·×¤ò¹Ô¤¦¡£
¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò¡§GOOD DESIGN AWARD / Shachihata New Product Design Competision ¥°¥é¥ó¥×¥ê / Åìµþ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥É ºÇÍ¥½¨¾Þ / iF DESIGN AWARD ¤Ê¤É
¢£TOKYO NODE ¤È¤Ï
¡Ö¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼¡×¤ÎºÇ¾åÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®µòÅÀ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ê¤É¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¡¢Ìó 10,000 Ö¤ÎÊ£¹çÈ¯¿®»ÜÀß¤Ç¤¹¡£ »ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÇÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¸¦µæ³«È¯¥Á¡¼¥à¡ÖTOKYO NODE LAB¡×¤Î³èÆ°µòÅÀ¤â¡£NODE¡á·ëÀáÅÀ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢¥¢¡¼¥È¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÎÎ°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯ÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£TOKYO NODE LAB¤È¤Ï
¡ÖTOKYO NODE LAB¡×¤Ï¡¢¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤Î¾ðÊóÈ¯¿®µòÅÀ¡ÖTOKYO NODE¡×¤Î¸¦µæ³«È¯¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Î´ë¶È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥¢¡¼¥È¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Î´ûÂ¸¤ÎÎÎ°è¤ËÂª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡Ö¿·¤·¤¤ÅÔ»ÔÂÎ¸³¡×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ¿¿ô¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇîÅ¸¤Ï¡¢¡ÖTOKYO NODE LAB¡×¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤«¤é¡¢¥é¥Ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÇîÅ¸
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²ñÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡¿ÅÄ¸ý ÆÁµ×¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ COO¡¿¸¶ÅÄ ½ß
½êºßÃÏ¡§¢©104-0031 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶»°ÃúÌÜ£±ÈÖ£±¹æ Åìµþ¥¹¥¯¥¨¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó20F
ÀßÎ©¡§1970Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¡Ö¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥³¥³¥í¤òÄÌ¤ï¤»¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤Î¤â¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¡ÈÂÎ¸³¡É¤òÅý¹çÅª¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¸ø¼°SNS
Instagram¡§@hakuten__¡Êhttps://www.instagram.com/hakuten__¡Ë
X¡§@HakutenCorp ¡Êhttps://x.com/HakutenCorp¡Ë
facebook¡§@hakutencorp¡Êhttps://www.facebook.com/hakutencorp¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò ÇîÅ¸¡¡¹Êó¡¦PRÃ´Åö
E-mail¡§pr@hakuten.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖTOKYO PROTOTYPE¡×¸ø¼°HP
https://tokyoprototype.jp
