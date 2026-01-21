【2025年調査まとめ】手作り指輪が選ばれる理由は「体験×デザイン」。価格よりも「妥協のない品質」を求める本質志向が鮮明に。｜東京代官山で創る、大人の手作り結婚指輪・婚約指輪 icci 代官山

株式会社icci

株式会社icci（本社：東京都渋谷区、運営責任者：坂田佑香）が運営する代官山にある手作り結婚指輪・婚約指輪専門店「icci 代官山」（所在地：東京都渋谷区）は、2025年に来店されたお客様の調査レポートをまとめましたのでお知らせいたします。

気になる【婚約指輪】のテイスト

データ概要：

シンプルで清楚：30%

普段遣いできる：19%

結婚指輪と重ね付けしやすい：14%

他と被らないオリジナルデザイン：9%

ダイヤの輝き・品質重視：8%

高級感がある：6%

流行りすたりのない定番タイプ：5%

年間を通じて「シンプルで清楚（30.0%）」が首位となり、次いで「普段使いできる（19.0%）」がランクインしました。かつての「婚約指輪＝特別な時だけ」という常識は覆され、「結婚指輪との重ね付け（14.0%）」を前提とした日常に馴染むデザインが2025年のスタンダードとなりました。下半期にはダイヤの質を重視する層も増え、「シンプルながらも本質は贅沢に」というこだわりが鮮明になっています。

気になる【結婚指輪】のテイスト

データ概要：

シンプルで清楚：35%

着け心地が良い：21%

他と被らないオリジナルデザイン：11%

流行りすたりのない定番タイプ：10%

高級感がある：6%

ダイヤがついている：6%

「シンプルで清楚（35.0%）」と「着け心地が良い（21.0%）」が2大巨頭となり、全体の56%を占めました。毎日24時間身に着けるものだからこそ、装飾よりも「指への馴染みやすさ」や「飽きのこなさ」が重要視されています。一方で「他と被らない（11.0%）」ニーズも根強く、シンプルな中にも手作りならではの「自分たちだけの証」を刻もうとする傾向が定着しました。

ご希望の指輪の素材

データ概要：

プラチナ：48%

シャンパンゴールド：15%

イエローゴールド：9%

未定：27%

王道の「プラチナ（47.5%）」が半数近い支持を集める一方、「未定（27.5%）」が約3割に達したのが2025年の大きな特徴です。SNSで情報は得つつも、「最終的には自分の肌の色に合うものを店頭で見極めたい」という体験重視の姿勢がうかがえます。また、肌馴染みの良い「シャンパンゴールド（15.5%）」がゴールド系の中で確固たる地位を築いた1年でした。

icci 代官山に来店した理由

データ概要：

手作りできる：43%

おしゃれなイメージ：21%

デザインが良い：9%

デザインの種類が豊富：5%

品質が良い：4%

オーダー・セミオーダー：4%

「手作りできる（43.5%）」という体験への期待が最大の来店動機ですが、特筆すべきは「おしゃれなイメージ（21.0%）」が2位にランクインしている点です。単なるDIY工房ではなく、「センスの良い指輪ができる場所」としてのブランド認知が強まり、制作過程の楽しさと仕上がりの美しさの両方を求める層に強く支持されました。

指輪制作でお店を選ぶポイント

データ概要：

手作り：38%

似合うものを提案してくれる：17%

お店の雰囲気：17%

ゆっくり選べる：10%

納品が早い：8%

オーダーメイド：5%

「手作り（37.5%）」が前提となった上で、2025年後半に急浮上したのが「似合うものを提案してくれる（16.5%）」というニーズです。自分たちのこだわりを形にするだけでなく、「プロの客観的な視点」を交えて納得感を高めたいという心理が強まっており、接客におけるコンサルティング能力が選ばれる店としての重要な鍵となりました。

指輪を選ぶ時に重視するポイント

データ概要：

デザイン：23%

着け心地：19%

指輪の素材：11%

頑丈さ・強度：11%

アフターサービス：10%

値段：10%

保証内容：5%

「デザイン（23.5%）」と「着け心地（19.0%）」が最優先され、「値段（10.0%）」の優先順位は相対的に低い結果となりました。安さよりも、「気に入ったものを長く、安心して着け続けられるか」という本質的なクオリティが重視されています。これは、「頑丈さ・強度（11.0%）」や「アフターサービス（10.5%）」への安定した関心の高さにも表れています。

指輪を選ぶ上で意識していること

データ概要：

自分（ふたり）らしさ：32%

思い出に残ること：26%

特別感を感じられるもの：20%

品質と価格のバランス：9%

妥協がないか：7%

結婚指輪に相応しいもの：2%

2025年のカップルのマインドを象徴するのは「自分らしさ（32.0%）」と「思い出（26.5%）」、そして「特別感（20.5%）」です。これら感情的価値が約8割を占め、「ブランドの名前」よりも「自分たちがどう感じ、どう関わったか」というストーリー性が、一生ものの指輪を決める最大の決定打となっています。

【調査概要】

調査対象：2025年に結婚指輪・婚約指輪を制作されたお客様

調査実施者：株式会社ｉｃｃｉ

調査方法：自社アンケート

対象人数：214名

