1ID月額99円で全社員をIT人材へ ― 株式会社SAMURAI「侍テラコヤ 法人向けエントリープラン」を提供開始

プログラミング学習プラットフォームを運営する株式会社SAMURAI（本社：東京都港区、代表取締役：羽田 吾立）は、企業のDX推進の第一歩として、低コストかつ低リスクで全社員にIT学習環境を提供できる「侍テラコヤ 法人向けエントリープラン」の提供を開始いたします。

■侍テラコヤ「法人向けエントリープラン」の特徴

詳細を見る

DX推進において、一部のエンジニアだけでなく、営業、経理、総務などの非IT部門を含めた全社員のデジタルリテラシー底上げは不可欠です。当社は「99円 IT学び放題」というコンセプトのもと、これまでコスト面で断念していた「全社員への学習機会提供」を可能にすることで、社内の共通言語化とITリテラシーの底上げを支援します。

◎ 圧倒的な低価格！1IDにつき月額99円（税込）

1IDあたり月額99円という圧倒的な低コストを実現し、全社員への学習環境構築のハードルを極限まで下げました。

◎ 豊富なコンテンツ！200本以上のオリジナル教材とQ&Aが閲覧し放題

「オンラインのIT図書館」として、プログラミングから最新の生成AI、ITパスポート対策まで幅広い教材を揃えています。また、過去の学習者が現役エンジニアに質問したQ&A掲示板も無制限に閲覧でき、非IT部門の社員でも自走して学習を進められます。

◎ 全社的なITリテラシーの底上げと人材発掘

全社員に対し学習機会を提供することで、ITに対するモチベーションの高い社員や、DX推進のコアとなる人材の発掘を可能にします。

■サービス概要・ご契約条件

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47683/table/224_1_52945db2c1a466dddd5ff61d7b69e548.jpg?v=202601211051 ]

※学習可能なスキルや範囲についての詳細はこちらをご確認ください

■こんな企業様におすすめ

◎ 予算を最適化したい企業様

低コストで全社員に等しくアクセスできる学習環境を整備したい

◎ 社員のITリテラシーの向上を図りたい企業様

社員のITに対する意識変革と基礎スキル向上から着手したい

（おすすめの教材：ITパスポートなどのITリテラシー向上を目指す教材）

◎ DX推進のコアになる人材を見つけたい

学習機会を提供することでITに対するモチベーションの高い社員を発掘したい

（おすすめの教材：GoogleAppScriptや生成AI系にまつわる業務改善を目的とした教材 など）

■導入の流れ

1. 無料相談 ：貴社の課題や人数の目安、開始時期を確認させていただきます

2. ご提案・お見積り ：組織規模に合わせた最適なプランをご提示します

3. ご契約 ：年額一括請求にて契約を締結します

4. 利用開始 ：アカウント発行後、すぐに学習を開始していただけます

■お電話でのお問い合わせの場合

お電話で「侍テラコヤ 法人エントリープランに関する問い合わせ」とお申し付けください。

内容を確認後、担当者より折り返しのお電話を差し上げます。

電話番号：03-5790-9039

受付時間：9:00～20:00（土日祝除く）

お問い合わせフォームはこちら

侍エンジニア（SAMURAIENGINEER）について

侍エンジニアは、これまでに法人向けには累計500社以上、個人向けには50,000名以上(※)の指導実績を誇ります。情報通信業をはじめ、製造業、サービス業、公的機関など、規模や業種を問わず多くの企業にご活用いただいております。

※当社提供のレッスン・セミナー・オンラインコースなどのサービスを含む

代表取締役 羽田 吾立

設立年月 2015年3月19日

資本金 110,000千円

所在地 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号

東京虎ノ門グローバルスクエア17階

事業概要 プログラミング学習サービス

法人IT研修

IT人材紹介サービス

公式ページ https://www.sejuku.net/corp/