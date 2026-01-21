【銀座コージーコーナー】マカロンや苺、バナナのトッピングが贅沢に彩る、濃厚なプレミアムガーナショコラアイスが主役のパフェが登場

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、2026年1月23日（金）から3月15日（日）まで、カフェ・レストラン併設9店舗で「プレミアムガーナショコラアイスのLOVING(ハート)パフェ」を販売します。

濃厚なショコラアイスを心ゆくまで堪能

バレンタイン&ホワイトデー期間限定で、プレミアムガーナショコラアイスを使用した「プレミアムガーナショコラアイスのLOVING(ハート)パフェ」が登場します。

チョコレートの味わいがしっかり感じられる濃厚なショコラアイスをベースに、ホイップクリームやビターチョコソース、チョコスポンジやほろ苦いキャラメルフレーク、クラッシュナッツを重ね、仕上げにチョコレートと相性のよい苺とバナナ、マカロンをトッピング。

ショコラアイスの奥深い味わいをさまざまなトッピングと一緒に、心ゆくまで味わえる贅沢なパフェです。ひと口ごとに食感や味わいの異なる楽しさがパフェの醍醐味。レストラン・カフェのゆったりとした雰囲気の中でぜひご堪能ください。

＜販売店舗＞

銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、イトーヨーカドー大井町店、三鷹コラル店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店

※銀座1丁目本店のみ、他店よりドリンク付はプラス200円、単品はプラス100円になります。

【商品概要】

●プレミアムガーナショコラアイスのLOVING(ハート)パフェ

https://www.cozycorner.co.jp/campaign/restaurants/36066.html(https://www.cozycorner.co.jp/campaign/restaurants/36066.html)

価格：1,255円（税込1,380円） ドリンク付1,600円（税込1,760円）

販売：1月23日（金）～3月15日（日）

特長：チョコレートの味わいがしっかり感じられる濃厚なプレミアムガーナショコラアイスに、深い味わいのチョコスポンジやマカロン、ほろ苦のキャラメルフレークをちりばめた、ゴージャスなパフェ。相性抜群のバナナと小気味よいクラッシュナッツもうれしいアクセント。

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。