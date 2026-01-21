VENTUNO×Dr.blue　使うことで海を守る「ブルーカーボンコスメ」共同開発を開始！

株式会社ヴェントゥーノ

株式会社ヴェントゥーノ（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長：中野勇人、以下 ヴェントゥーノ）は26年1月19日より、日本初の水中アクティビティである「ゴミ拾いダイビング」を運営するDr.blue（所在地：沖縄県那覇市、代表：東真七水、以下 Dr.blue）と共同で、ブルーカーボンコスメ開発に向けた協業を開始しました。

ヴェントゥーノが推進する「ブルーカーボン」と日本初の「ゴミ拾いダイビング」専門店であるDr.blueが生み出す“環境価値”を“経済価値”に転化した新たなコンセプト商品「ブルカーボンコスメ」の第一弾として、ダイバー向け化粧品の開発を進めてまいります。

■実施背景

近年、海洋環境問題の深刻さは年々増しています。

なかでも地球温暖化を背景とした、海の砂漠化とも呼ばれる「磯焼け」は、日本各地で顕在化している大きな環境課題の一つです。

一方で、生活者の海の環境に対する意識は、決して高いとは言えないのが現状です。

森林破壊や大気汚染といった「目に見える」環境問題と比べ、海の環境変化は日常生活の中で実感しづらく、関心を持つハードルが高いとされています。

ブルーカーボンをはじめとする海の環境価値は、CO2削減や生態系保全といった高い社会的意義を持ちながらも、生活者一人ひとりの日常行動と十分に結びついているとは言えない状況にあります。

ヴェントゥーノは、糸島および石垣島を拠点に、ブルーカーボンの創出やJブルークレジット認証・活用に取り組む中で、「海の環境価値を、いかに生活者の関心や行動へとつなげていくか」という課題に向き合ってきました。

同様に、Dr.blueは、日本初の「ゴミ拾いダイビング」という取り組みを通じて、環境活動を“特別なもの”ではなく、“楽しい体験として日常に取り入れられるもの”として広げる活動を続けています。

両者は、海の環境価値を社会に分かりやすく伝え、一人ひとりの小さな行動を後押しすることが、持続可能な環境保全につながるという共通の考えのもと、本協業を開始しました。

■使うことで、海の環境価値につながるブルーカーボンコスメとは

ブルーカーボンの創出・保全に取り組む海域や活動と結びつき、使うこと自体が海の環境価値につながる化粧品を指します。

ブルーカーボンは、海藻などの海洋生態系がCO2を吸収・固定することで生まれる環境価値であり、地球温暖化対策として世界的に注目されています。

ヴェントゥーノは、海藻成分フコイダンの研究・商品化を通じて、海藻が健やかに育つ環境そのものを守るブルーカーボンプロジェクトを推進してきました。

本協業では、Dr.blueが「ゴミ拾いダイビング」によって実践してきた「海藻が育つ海の環境づくり」と、ヴェントゥーノの研究・商品開発力を掛け合わせることで、環境保全と日常の消費行動をつなぐ化粧品の開発を目指します。

化粧品という手に取りやすい商品を通じて、生活者が無理なく海の環境に目を向け、関われるきっかけを社会に広げていきます。

■今後の展開

本協業によるブルーカーボンコスメは、第一弾としてダイバー向け化粧品の開発を予定していますが、将来的にはターゲットや用途を拡張し、より多くの生活者が日常的に手に取れる商品展開を視野に入れています。

また、商品開発にとどまらず、

・ゴミ拾いダイビングや街のゴミ拾い活動との連

動

・環境体験イベントや啓発コンテンツの展開

・ブルーカーボンの理解促進につながる情報発信

などを通じて、「選ぶ・使う・参加する」までを

一体化した取り組みとして展開していきます。

ゴミ拾いダイビングの様子

本プロジェクトを通じて、環境活動が経済的にも成立し、継続可能なモデルとなることを示し、海の環境価値を「特別な取り組み」ではなく「日常の選択肢」として社会に実装していくことを目指します。

■二者コメント

ヴェントゥーノ 広報・ブルーカーボン推進担当 中村優希

当社は福岡県糸島と石垣島の2拠点で、ブルーカーボンプロジェクトを進めています。

ワカメやモズクの環境再生型養殖を通じたブルーカーボン創出により、海藻の生育環境を整えることで藻場の保全・造成を促し、それが磯焼け対策や海洋環境保全に繋がるモデルケースの確立を目指しています。

また、ブルーカーボンは環境価値だけではなく、経済価値を両立させるブルーエコノミーの重要なファクターだと考えております。糸島では未利用だったメカブを継続的に全量購入することで漁業者の収入向上・安定化、未利用メカブをアップサイクルした新スキンケアブランドが糸島市のふるさと納税返礼品に採用されるなど、スモールスケールながらブルーエコノミーの創出に繋がっております。

当社が進める「石垣島ブルーカーボンプロジェクト」が昨年12月に取得したJブルークレジットによるカーボンクレジット市場の拡大などの外部環境の変化も相まって、今後ブルーエコノミーの領域はより一層拡大することが予想されます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000081049.html

今回の協業では、海藻が育つ環境を守る、本質的な活動をされている「ゴミ拾いダイビング」専門店Dr.blueとのブルーカーボンコスメ開発を通じ、環境価値と経済価値の両軸に貢献する新ジャンルの商品開発を目指していきます。

Dr.blue代表 東真七水

環境活動を一過性の取り組みで終わらせず、社会に根付かせていくためには、環境価値を経済価値へと転換する仕組みが不可欠だと考えています。その実装の一つとして、ブルーカーボンの取り組みを先進的に進めてきたヴェントゥーノと協業し、ブルーカーボンを軸にした化粧品の共同開発を開始しました。

これまで水中ゴミ拾いや街のゴミ拾いを通じて、「海藻が育つ環境を守ること」「海の生態系を回復させること」の重要性を現場で実感してきました。そうした海の環境保全の価値を化粧品という日常的に使われる商品を通じて届けることで、生活者が無理なく環境アクションに参加できる形を目指しています。

この共同開発は、単なるコラボ商品ではなく、環境活動が経済的にも成立することを示すモデルケース「選ぶこと」が環境貢献につながる新しい消費体験を社会に提示する挑戦でもあります。

Dr.blue広げてきた“参加の入口”と、ヴェントゥーノの商品開発力・ブルーカーボンの取り組みを掛け合わせることで、海の環境価値を「特別な取り組み」ではなく「日常の選択肢」として実装していくことを目指しています。

■Dr.blueとは

2022年5月30日（ゴミゼロの日）にDr.blueを開業しました。

「一人の百歩より百人の一歩」をモットーに掲げ、日本初の水中アクティビティー“ゴミ拾いダイビング”や水中ゴミをアップサイクルした雑貨作り、イベント・メディア登壇などの情報発信を通して日本中が「ゴミ拾い」を自分事化できる社会を目指しています。

HP：https://www.dr-blue.okinawa/

SNS：https://www.instagram.com/diver_manami_okinawa?igsh=MTNlcGl0ZW40OGI4OQ==

■ヴェントゥーノとは

当社の社名である「ヴェントゥーノ」は、イタリア語で「21」という由来があり、21世紀を見つめ、1990年に創業しました。創業以来、もずくやメカブなどの海藻のヌメリ成分「フコイダン」に着目し、九州大学や医療機関などと共同研究を進めながら商品開発を行ってきました。「海藻と科学の力で、人と海がともに健やかで、美しい未来をつくる。」をパーパスに掲げ、海藻成分フコイダンをはじめとした「海藻」の可能性を信じ、今後も美と健康のサポート、そして社会課題の解決を目指した事業展開をしていきます。

■会社概要

株式会社ヴェントゥーノ 代表取締役社長：中野勇人

所在地 ：福岡市中央区大宮2-1-1

設立 ：1990年1月

資本金 ：2,000万円

事業内容 ：健康食品・化粧品の卸売および

通販

HP ：https://ventuno.com/

EC ：https://www.ventuno.jp/

ブルーカーボン：https://ventuno.com/bluecarbon/