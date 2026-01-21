【木村屋總本店】＜新商品＞３色豆をのせた「桜香る３色豆のむしぱん」、３つのあんを食べ比べできる「３色あんのぱん」、「屋久島たんかんあんぱん」が登場！全3種類を2月1日より関東近郊のスーパーにて販売

株式会社木村屋總本店

株式会社木村屋總本店（本社所在地：東京都江東区、代表取締役社長：木村 光伯、以下：木村屋）より、2026年2月1日から関東近郊のスーパー・小売店で販売する“逸品シリーズ”新商品3種類をお知らせいたします。

■逸品：https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/collections/ippin(https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/collections/ippin)

新商品ラインナップ

■桜香る３色豆のむしぱん

桜風味の生地に、３色の豆をトッピングした彩り豊かなむしぱんです。（うぐいす豆、金時豆、手亡豆使用）

価格：172円(税込)

■３色あんのぱん

もち米入りの桜あんとほろ苦い抹茶あんとつぶあんを、ふんわり生地でそれぞれ包みました。３つの異なるあんによる食べ比べをお楽しみください。

価格：291円(税込)

■屋久島たんかんあんぱん

爽やかな香りと甘酸っぱい味わいのたんかんあんをこだわりの酒種配合生地で包み、たんかんジャムをトッピングしました。（あんに屋久島産たんかんのジュースとペースト使用）

価格：255円(税込)

発売概要

発売日：2026年2月1日(日)

販売店舗：関東近郊のスーパー・小売店

※品名、価格、販売時期は変更になる場合があります

「逸品 -IPPIN-」とは

▮ブランドコンセプト：日本の魅力をシンプルに味わう、ちょっと贅沢なパン

『創業から受け継がれてきたこだわり、人々に長く愛されてきた味』

昔から日本人に馴染み深いパンの中には木村屋總本店が考案したパンもあります。

それらは日本人にとってパンが一般的ではなかった時代に、「日本人好みのパンを作ろう」という思いから作られました。木村屋発祥のあんぱんは明治天皇に献上され、その美味しさから「引き続き納めるように」とお言葉を頂くほど…

その思いを受け継ぎ、お客様の幸福のために、新しい商品をお客様へお届けします。

木村屋總本店について

木村屋總本店は、明治2年創業から「安心かつ安全でどこよりも思いを込めた製品・サービスをご提供し、お客様の味覚の楽しみと健康に貢献する」という思いを受け継ぎ、時代に合わせて進化を続ける“パンのパイオニア”企業です。歴史を尊重し、深く研鑽努力を重ねていくことでさらなる進歩が生まれると信じ、新しい味覚の楽しみをご提供し、食生活文化の発展とお客様の笑顔に貢献できるように努めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社 木村屋總本店

本社所在地：東京都江東区有明1-6-18

代表取締役：木村光伯

事業内容：各種パン、和菓子、洋菓子の製造および販売

設立：明治2年（1869年）

