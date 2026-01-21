【初開催】小動物の展示即売会「ぴーず」開催決定！（2026/4/5・藤沢駅すぐ）

株式会社Chronos

ぴーず実行委員会（運営：株式会社Chronos、所在地：神奈川県鎌倉市、代表取締役：稲田富之）は、小動物と人、人と人がやさしくつながる小動物の展示即売会「ぴーず」を、2026年4月5日（日）に藤沢商工会館ミナパークにて初開催いたします。

本イベントは、人気の小鳥イベント「とりっぷ」の兄弟イベントとして誕生。ハムスターやうさぎなど、小動物の展示販売を中心に初心者から経験者までが安心して学び、触れ、出会える場を提供します。

【前売りチケット】Peatixで販売中

前売りチケットご購入の方にぴーずオリジナル缶バッジをプレゼント！(https://peatix.com/event/4796261/view)

■公式サイト（最新情報・出店者情報）：https://peas-animal.com/

【10秒でわかる】ぴーずのポイント

■4/5（日）藤沢駅すぐ：小動物の展示即売会が初開催（11:00-17:00）



■初心者でも安心：獣医師・専門家・NPO・信頼できる出店者が集結し、正しい知識に触れられる



■生体だけじゃない：小動物モチーフの雑貨・アート・クラフト作品も多数。「飼えないけど好き」も大歓迎

【開催概要】

■イベント名称：ぴーず（小動物の展示即売会）

■開催日：2026年4月5日（日）（11:00-17:00）

■会場：藤沢商工会館ミナパーク6階多目的ホール（神奈川県藤沢市藤沢607-1）

■入場料：大人1,000円／高校生・大学生500円／中学生まで無料

■主催：ぴーず実行委員会

【ぴーずが目指すこと】

出店者さま募集中！！

「見たい」から「安心して迎える」へ。

小動物との暮らしに関心はあるものの、「飼う前に知っておくべきことは？」「本当に自分に飼えるのか？」といった不安や疑問を抱える方は少なくありません。

ぴーずでは、そうした声に寄り添うため、獣医師・専門家・NPO・信頼できる出店者が一堂に会し、正しい知識を学び、実際に小動物と触れ合いながら、“はじめの一歩”を安心して踏み出せる展示即売会を目指します。

また会場には、生体販売に加え、小動物をモチーフにしたハンドメイド雑貨やアート、クラフト作品も集結。

すでに小動物と暮らしている方はもちろん、「飼えないけれど小動物が好き」「見たい・知りたい・応援したい」という方にも、小動物の世界を楽しんでいただける構成です。

【ぴーず】３つの楽しみ方

1. 信頼できる出店者による「生体の展示販売」

ハムスター、うさぎ、ハリネズミ、フェレット、デグー、モルモット、シマリス、ミーアキャットなど、多様な小動物が集結。

個体の性格や飼い方を聞きながら新しい家族と出会えます。

2. 人気クラフト作家による「小動物モチーフグッズ」が大集合

小動物を愛する作家たちが手がける、ここでしか手に入らないアクセサリーや雑貨、飼育用品などが会場を彩ります。

3. 初心者の不安を解消する「学びと体験」

「まず触れてみたい」「自分に飼えるのか確かめたい」--そんな方のために、獣医師や専門家、メーカーと連携し、正しい知識に基づいたアドバイスを行います。

よくある質問（FAQ）

Q. 子ども連れでも参加できますか？

A. 参加可能です。入場料は 中学生まで無料 です。

Q. チケットはどこで買えますか？（前売り）

A. Peatixにて前売りチケットを販売しています。https://peatix.com/event/4796261/view

前売りチケットご購入の方にぴーずオリジナル缶バッジをプレゼント！

Q. 会場での注意事項はありますか？

A. 生き物が安心できる環境づくりのため、会場ルールは公式サイトでご確認ください（撮影・触れ合い・混雑時対応など）。

「命の温度」を感じてもらうイベント設計

ぴーずでは、運営・販売・情報発信において「小動物ファースト」を徹底いたします。

近年、ペット関連市場は拡大を続けている一方、誤った情報や安易な飼育開始が原因のトラブルも社会課題になっています。安易な飼育や誤情報を減らし、正しい知識と責任ある出会いを広げることで、健全で持続可能なペット文化の形成を目指します。

代表の稲田富之は、多様な小動物との出会いを通じて、命と向き合う大切さや「命の温度」を来場者一人ひとりに伝えていきたいという想いでこのイベントを立ち上げました。



また、イベント名の「ぴーず（peas＝えんどう豆）」には、豆苗からグリーンピースまで成長段階に応じて楽しめるえんどう豆のように、初心者からベテランまで誰もが成長しながら楽しめる場にしたいという【ぴーず実行委員長】の願いが込められています。『はじめてでも安心して小動物と出会える入り口』として、ぴーずはこれからの小動物文化を彩る存在を目指します。

【同時告知】兄弟イベント「第3回とりっぷ」開催決定！

小鳥と人、人と人がやさしくつながる小鳥の展示即売会「とりっぷ」も、別日に同会場にて開催いたします。

■開催日：2026年５月10日（日）（11:00-17:00）

■会場：藤沢商工会館ミナパーク6階多目的ホール（神奈川県藤沢市藤沢607-1）

■入場料：大人1,000円／高校生・大学生500円／中学生まで無料

■公式サイト：https://torippu.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ぴーず実行委員会（株式会社Chronos内）

メール： info@peas-animal.com

※出店者様からのお問い合わせもこちら

株式会社Chronosについて

株式会社Chronos(https://chronos-design.com/)（クロノス）は、「とりっぷ」「ぴーず」などの体験型イベントの企画・主催をはじめ、WEB・グラフィックデザイン制作、鎌倉小町通りの広告運用、企業・団体のブランディング支援を手がける企画・クリエイティブ会社です。

鎌倉・横浜エリアでの事業展開に強みを持ち、地域特性や地元企業とのネットワークを活かした、実行力のあるプランニングと発信力を特長としています。

【会社概要】

社名：株式会社Chronos（クロノス）

本社所在地：神奈川県鎌倉市小町1-8-19

代表取締役：稲田富之

設立： 2008年（2005年創業）

事業内容：イベントの企画・運営、広告・プロモーションの企画および運営、WEB・グラフィックデザイン制作、ブランディング支援

HP：https://chronos-design.com/