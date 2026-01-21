SPACECOOL、革新的な省エネルギー・脱炭素技術の総合展「ENEX2026」に出展

SPACECOOL株式会社

宇宙に熱を逃がしゼロエネルギーの冷却を実現する放射冷却素材「SPACECOOL（スペースクール）」を研究開発・販売するSPACECOOL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：末光 真大以下「当社」）は、2026年1月28日（水）～30日（金）に東京ビッグサイトで開催される、革新的な省エネルギー・脱炭素技術の総合展「ENEX2026」に出展いたします。

本素材は、熱を赤外線に変換して宇宙に放射することで、外部電力を一切使わずゼロエネルギーの冷却を可能とする新素材です。建物や屋外インフラに導入することで、内部の温度上昇を抑制し、空調エネルギー消費やCO2排出量の削減に貢献する、新たなカーボンニュートラル技術として評価されています。

この省エネ性能が評価され、本素材は2025年度省エネ大賞を受賞しており、同会場内で実施される省エネ大賞表彰式およびアワードコーナー内に設置される受賞者ブースにも参加いたします。

省エネ大賞受賞に関する詳細はこちら(https://spacecool.jp/news/20251215/)をご覧ください。

会場へお越しの際は、当社ブースへ是非お立ち寄りください。

展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78861/table/172_1_7fe6494016e027b62ee2d89e4ba15786.jpg?v=202601211051 ]

※ご来場には事前登録（無料）が必要です。

来場登録はこちら(https://nanotech2026registration.jcdbizmatch.jp/jp/Registration?_gl=1*6l9k3l*_gcl_au*MTcyOTU3NzQ5My4xNzY2MzY5MDY2)

当社は今後も、建物や空調室外機をはじめとする屋外アセットにおける空調エネルギー消費およびCO2排出量の削減に貢献すべく、さらなるSPACECOOLの社会実装の拡大に取り組んでまいります。

※「SPACECOOL」は登録商標です。