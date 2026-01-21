僅か2.2センチの神アイテム！エンジンONでスマホ自動無線接続！MAXWINから超小型CarPlay＆AndroidAutoワイヤレスアダプターが登場！

昌騰有限会社

カー用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、車の乗車時に面倒なディスプレイオーディオの有線CarPlay/AndroidAuto接続が挿すだけ解消できる僅か2.2cmの超小型ボディCarPlay＆AndroidAutoワイヤレスアダプター『DA-AD01-A』『DA-AD01-C』の発売をお知らせします。

販売ショップ

◆DA-AD01-A（入力端子：USB Type-A）

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC5CT2FJ

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ukachi/da-ad01/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/da-ad01.html



◆DA-AD01-C（入力端子：USB Type-C）

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC5C82SZ

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ukachi/da-ad01/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/da-ad01.html

MAXWIN DA-AD01-A/C

2.2センチの超極小ボディをディスプレイオーディオの入力端子に挿すだけで、有線CarPlay&Android Autoのディスプレイモニターをワイヤレス化できます。

プラグ＆プレイ方式で、簡単なステップで設定を完了でき、一度設定が完了すると次回からはエンジンONで自動的に車のCarPlay&Android Auto接続されます。

愛車のディスプレイオーディオ入力端子に合わせて選べるUSB Type-AとUSB Type-Cの2タイプ。

商品詳細

選べる接続ポート

USBタイプA/C 2種類の接続ポートをご用意。

愛車でお使いのディスプレイオーディオの接続ポートに合わせてお選びいただけます。

ディスプレイオーディオをワイヤレス化

有線接続のCarPlay/Android Auto対応ディスプレイオーディオを無線接続で使用できるようになります。

面倒な有線接続を解消でき、一度設定を完了すると次回乗車時から自動的に無線でCarPlay/Android Autoに接続されます。

超小型ボディ

わずか2.2センチの極小ボディ。

直接USBポートに差し込むだけなのでケーブルの折れや断裂、振動などにより起こる接続の不良がありません。

また超小型モデルなので接続時にも邪魔にならず持ち運びにも便利。

カンタン接続+自動接続機能

本機をUSBポートに挿入して、Bluetooth接続してからWiFi接続するだけ！

次回からは自動で接続されます。

初回接続後に設定すると、次回より車を起動するたびに、自動的にCarPlay/AndroidAutoのワイヤレス接続を開始します。

再接続は数秒で完了します。

車両機能を保持

音声操作、タッチスクリーン操作、純正ノブ操作、ハンドル操作をサポートし、スムーズな操作を保証します！

5.2GHz Wi-Fiモジュール・Bluetooth搭載

接続安定性が高く遅延が少ない5.2GHz Wi-FiモジュールとBluetooth4.2を搭載。

CarPlay/AndroidAutoのワイヤレス接続がスムーズです。

多くの車種で対応

有線CarPlayとAndroid Autoに対応するディスプレイオーディオに対応していればご利用になれます。

製品仕様

接続方式：Bluetooth 4.2

サイズ：縦（約）20mm×横（約）20mm×高さ（約）11mm（USB端子を除く）

iPhone 6以上またはiOS 10以上、Android 11以上に対応

※サムスンやGoogleの一部機種はAndroid 10およびAndroid 9にも対応