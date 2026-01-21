【2025年総括】「体験」を「一生モノの品質」で残す。ダイヤモンド選択率5割超、カジュアルからプレミアムへ進化する手作り指輪市場｜東京代官山の手作りペアリングdebut icci 代官山
株式会社icci（本社：東京都渋谷区、運営責任者：坂田佑香）が運営する代官山にある手作りペアリング専門店「Debut icci 代官山」（所在地：東京都渋谷区）は、2025年に来店されたお客様の調査レポートをまとめましたのでお知らせいたします。
お客様のご年齢層
データ概要：
～20歳：7%
21~25歳：34%
26~30歳：34%
31~35歳：15%
36~40歳：7%
40歳～：6%
2025年を通じて、20代（21～30歳）が約68%と全体の約7割を占める結果となりました。上半期は20代前半の学生や新社会人のカップルが目立ちましたが、下半期にかけては26～30歳の層が逆転し、年間平均でも34.1%で最多となりました。結婚を意識し始める世代において、「既製品を買う」だけでなく「二人で一緒に作る過程」を大切にする体験型の価値観が定着していることが伺えます。
お客様の居住地
データ概要：
都内23区：42%
23区以外：35%
一都三県（関東圏）：12%
一都三県以外：11%
居住地別では、「都内23区（41.5%）」と「一都三県（34.9%）」を合わせ、約76%のお客様が関東圏から来店されています。特に下半期は都内23区内からの利用がさらに伸び、代官山というトレンド発信地において、日常の延長線上で楽しめる「特別なワークショップ」としての認知が広がりました。また、一都三県以外からも年間を通して約11%の来客があり、観光のハイライトとして選ばれる目的地型スポットとしての側面も持ち合わせています。
人気宝石ランキングTOP5
データ概要：
ダイヤモンド：52%
アイスブルーダイヤモンド：10%
ムーンストーン：8%
アクアマリン：6%
ブルートパーズ：4%
宝石選びでは、年間平均52.4%と過半数が「ダイヤモンド」を選択されました。手作りというカジュアルな入り口ながら、完成品には一生モノの輝きを求める「本物志向」が顕著です。また、年間を通じてアイスブルーダイヤモンドやアクアマリン、ムーンストーンといった「透明感・ブルー系」の石が上位にランクイン。パートナーへの想いや誕生石を込める、パーソナライズされた指輪作りが楽しまれています。
人気のリング幅
データ概要：
2mm：38%
3mm：36%
4mm：14%
5mm：6%
6mm：2%
7～10mm：2%
2025年でもっとも顕著な変化が見られたのがリング幅です。上半期は「3mm（43%）」が主流でしたが、下半期には「2mm（48.2%）」が急伸し、年間平均でも2mm幅（38.1%）が首位に立ちました。近年のファッションのトレンドである、肌馴染みの良い「スキンジュエリー」のような繊細なデザインが支持されています。細身のリングは重ね着けもしやすく、男性にとっても抵抗感なく日常使いできる点が、年間1位に繋がった要因と言えます。
2025年の傾向：カジュアルから『一生モノの品質』へ
2025年を振り返ると、手作りペアリングにおいて「より細身で、より高品質なもの」を求める傾向が強まりました。
特に象徴的なのはリング幅の変化です。上半期は存在感のある3mm幅が人気でしたが、年間を通してみると2mm幅が38.1%で首位となりました。ファッションを選ばない「スキンジュエリー」としての需要が高まったことが推察されます。
また、宝石においても半数以上の方がダイヤモンドを選択。自分たちで作るという「体験」の価値だけでなく、完成した指輪を「一生大切にしたい本物のジュエリー」として捉えるカップルが増えた、質実剛健な1年であったと言えます。
【調査概要】
調査対象：2025年にペアリングを制作されたお客様
調査実施者：株式会社ｉｃｃｉ
調査方法：自社アンケート
対象人数：2,135名
