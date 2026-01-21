¡Ú¿·ÆüËÜ³¤¥Õ¥§¥êー¡Û¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Î¾èÁ¥Í½Ìó¼õÉÕ¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¿·ÆüËÜ³¤¥Õ¥§¥êー¤Ç¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯´ü´Ö¤Î¾èÁ¥Í½Ìó¼õÉÕ¤ò¤Þ¤â¤Ê¤¯³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤ÏºÇÂç12Ï¢µÙ¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÎ¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª
ËèÇ¯¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿Íµ¤¤Î¹ÒÏ©¤äÁ¥¼¼¤ÏÍ½Ìó³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËËþÀÊ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Äê¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¿·ÆüËÜ³¤¥Õ¥§¥êー¤Ê¤é¡¢¾è¤ê´·¤ì¤¿¥Þ¥¤¥«ー¤ä¥Þ¥¤¥Ð¥¤¥¯¤È°ì½ï¤Ë¡¢µ¤·Ú¤Ç²÷Å¬¤ÊÁ¥Î¹¤Ø¡£
°ÜÆ°»þ´Ö¤âÎ¹¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¾èÁ¥Í½Ìó¤Ï¤´¾èÁ¥Æü¤Î3¥õ·îÁ°Æ±Æü¤Î¸áÁ°9»þ¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¿·ÆüËÜ³¤¥Õ¥§¥êー¤Ç¤ÎÁ¥Î¹¤ò¤´·×²è¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
2025Ç¯11·î½¢¹Ò¡Ö¤±¤ä¤¡×¡ÊÉñÄá～¾®Ã®¹ÒÏ©¡Ë
¡Ö¤é¤Ù¤ó¤À¤¢¡×¡Ê¿·³ã～¾®Ã®¹ÒÏ©¡Ë
¡ýÍ½Ìó³«»ÏÆü
¤´¾èÁ¥¤Î3¥õ·îÁ°¤ÎÆ±Æü¡¡¸áÁ°9»þ¤è¤ê
¡ÊÍ½Ìó³«»ÏÆü¤¬Æü¡¦½ËÆü¡¢Åö¼Ò¤ÎµÙ¶ÈÆü¤Ë¤¢¤¿¤ë¾ì¹ç¤ä³ºÅö¤¹¤ëÆü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÍâ±Ä¶ÈÆü¤òÍ½Ìó³«»ÏÆü¤È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯´ü´Ö¤ÎÍ½Ìó³«»ÏÆü
2026Ç¯4～5·î¤Î±¿¹Ò¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¢±¿ÄÂ´ü´ÖÅù¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.snf.jp/plan-recommended/recommended/2026gw/)¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü¾ï¤Î·öÁû¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¡¢ÁÖ²÷¤ÊÀÄ¶õ¤Î¤â¤È¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯¿åÊ¿Àþ¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¤Ò¤È¤È¤¤â¡¢Á¥Î¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ï¡¢¤¼¤Ò¿·ÆüËÜ³¤¥Õ¥§¥êー¤Ç¤ÎÁ¥Î¹¤Ø¡£
¾èÁ¥Í½Ìó¤Ï1·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡¼õÉÕ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´¾èÁ¥¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤±¤ä¤¡×ÏªÅ·É÷Ï¤
¡Ö¤±¤ä¤¡×¥Õ¥©¥ïー¥É¥µ¥í¥ó
¡Ú £Ó£È£Ë¥é¥¤¥ó¥°¥ëー¥× ¡Û
£Ó£È£Ë¥é¥¤¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ãæ³Ë¤ò¤Ê¤¹´Ø¸÷µ¥Á¥¡¢¿·ÆüËÜ³¤¥Õ¥§¥êー¡Ê£Ó¡Ë¡¢ºå¶å¥Õ¥§¥êー¡Ê£È¡Ë¡¢´Ø³ø¥Õ¥§¥êー¡Ê£Ë¡Ë¤Î¥Õ¥§¥êー²ñ¼ÒÅù¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢³¤±¿¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦µÒÁ¥¡¦´Ñ¸÷»ö¶È¤äÎ¦±¿¡¦ÁÒ¸Ë»ö¶ÈÅù¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Èー¥¿¥ë¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¥ê¥¾ー¥È¤«¤éÁí¹çÊªÎ®¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡Ö¥·ー¥é¥¤¥ó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£