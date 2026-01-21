PingCAP、2月開催・AI時代における内製開発の本質的な価値を考えるイベント「内製開発Summit 2026」に協賛

PingCAP株式会社

PingCAP株式会社 (本社：東京都千代田区、代表取締役社長：Eric Han、以下 PingCAP) は、2026年2月25日に開催されるAI時代における内製開発の本質的な価値を考えるイベント「内製開発Summit 2026」にプラチナスポンサーとして協賛します。生成AIの登場をはじめとする技術革新は、ビジネス環境の変化をさらに加速させ、もはや表面的な効率化やアジリティだけでは、競争優位を保てない時代です。本イベントでは、自社のドメイン知識を「ソフトウェア」という武器へと昇華させ、いかに事業の核として育てていくかを探ります。多角的な視点から設計判断への理解を深めるとともに、自社の未来を支える「核」を見出すための実践的なヒントを得ることができます。

開催概要

名称：内製開発Summit 2026

日時：2026年2月25日 (水)

会場：浜松町コンベンションホール

主催：ファインディ株式会社

参加費：無料 (事前登録制)

URL：https://inhouse-dev-summit.findy-tools.io/2026

セッション概要

セッション日時：2026年2月25日 (水) 12:50 ～ 13:30

会場：Room C

講演：東京ガス株式会社

セッション名：

東京ガス「myTOKYOGAS」内製化の3年：プロダクトオーナーとエンジニアが語るリアル

セッション内容：

昨年創立140周年を迎えた東京ガスで、ガス・電気のお客さま向けの会員サイト「myTOKYOGAS」チームが内製化に舵を切り3年。本セッションでは、プロダクトオーナーとエンジニアがそれぞれの視点から、直面した課題や試行錯誤、今も向き合う現実を率直に語ります。加えて、現在取り組んでいるTiDBを採用したマイクロサービス化についてもお話しします。双方の立場から見た「内製開発のリアル」が、これから内製化を目指す方や、すでに取り組んでいる方の参考になれば幸いです。

セッション参加者の中から抽選で10名様にTiDBのTシャツをプレゼント！

本セッションに参加しアンケートに回答された方から抽選で10名様にTiDBのオリジナルTシャツをプレゼントします。数量限定のため、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

TiDBについて

PingCAPの主力製品である分散型NewSQLデータベース「TiDB (タイ・デー・ビー)(https://pingcap.co.jp/tidb/?utm_source=press_release&utm_medium=news_wire&utm_campaign=findy-inhouse-dev2026)」は、ゲーム業界、金融、決済サービス、Eコマース、コンテンツサービス、ロジスティックス、通信、製造、流通、メディアなど多種多様な業界やミッションクリティカルな場面での導入が進み、全世界で4,000社以上の企業に採用されています。TiDBは、MySQLやPostgreSQLなどの従来のリレーショナルデータベースと同様にSQLを使用してデータにアクセスすることができ、分散型のアーキテクチャにより水平方向の拡張性、強力な一貫性、MySQLとの互換性を備えた高い可用性、HTAP (ハイブリッドトランザクション/分析処理) 、クラウドネイティブを特徴としています。また、TiDBの機能をクラウド上で使用できるフルマネージドサービスのTiDB Cloudを提供しています。TiDB Cloudは、スケーラビリティとコスト効率に優れたオプションとして注目されており、また従来のデータベースの枠を超えた付加サービスを提供しています。中でも、OpenAIが提供するChatGPTとTiDB Cloudを組み合わせて開発した自然言語クエリジェネレータ「Chat2Query(https://pingcap.co.jp/blog/introducing-chat2query-an-innovative-ai-powered-sql-generator-for-faster-insights/?utm_source=press_release&utm_medium=news_wire&utm_campaign=findy-inhouse-dev2026)」はAIとデータベースを融合した最新技術として注目され、AIがユーザーのデータスキーマを理解して自動でクエリを生成、膨大なデータを超高速処理で分析し、リアルタイムで結果を返します。

PingCAPについて

PingCAPは、エンタープライズ向けのソフトウェアサービスプロバイダーとして2015年に設立され、オープンソースでクラウドネイティブなワンストップのデータベースソリューションを提供することにコミットしています。PingCAPの社名は、ネットワークの疎通を確認するために使用されるコマンド「Ping」とCAP定理の「CAP」の2つの単語を組み合わせています。3つのうち2つを選ばなければならないとされるCAP定理のC (Consistency - 一貫性)、A (Availability - 可用性)、P (Partition Tolerance - ネットワーク分断への耐性) ですが、この3つの全てに接続したい (Ping) という思いが込められています。PingCAPの詳細については https://pingcap.co.jp (https://pingcap.co.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=news_wire&utm_campaign=findy-inhouse-dev2026)をご覧ください。

会社概要

会社名：PingCAP株式会社

所在地：東京都千代田区大手町2丁目6番4号 TOKYOTORCH 常盤橋タワー 9F

代表者：Eric Han (エリック・ハン)

設立：2021年3月15日

URL：https://pingcap.co.jp/(https://pingcap.co.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=news_wire&utm_campaign=findy-inhouse-dev2026)

事業内容：分散型NewSQLデータベース「TiDB」を主力とした、オープンソースでクラウドネイティブなワンストップのデータベースソリューションを提供