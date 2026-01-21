くるくる回して、床すっきり。汚れた水で拭かない新発想の「回転モップ くるモピ」を1月21日より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、常にキレイな水でお掃除ができるバケツ付きモップ「回転モップ くるモピ」を1月21日（水）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/18813

床掃除のたびに気になる「その水、もう汚れてない？」問題。

そんなモヤモヤを解消するのが、今回新登場の回転モップ くるモピです。

くるモピ最大の特徴は、汚水とキレイな水を分けて使える“汚水分離式”構造。

洗浄タンクと汚水タンクが分かれているので、モップを洗うたびに常に清潔な水でお掃除できます。電気は不要。上下に動かすだけでモップが洗浄でき、思い立ったらすぐ使える手軽さも魅力です。

くるくる回して、ゴミも汚れも一気にオフ！

モップをセットして上下に動かすと、15か所の水噴射口から水が噴き出し、モップ全体をしっかり洗浄。バケツには洗浄タンク2.5L/汚水タンク2.5Lの大容量タイプを採用。さらに、底面用・側面用の3タイプのブラシが、繊維に絡みついたゴミや汚れをしっかりかき出します。汚水の排水もフタを開けるだけ。付属の掃除ブラシでバケツ内のお手入れも簡単。カバーは取り外せるので、洗浄後の片付けもスムーズです。

一般的なバケツ洗浄に比べ、最小限の水で洗える節水設計なのもうれしいポイント。

同一条件で汚染されたモップで検証した結果、水量と汚水の濃度に見られるように、比較品（バケツ洗浄）は、モップ全体を浸すため、多くの水6000ml(2Lのペットボトル6本)が消費されるのに対し、くるモピは、少量の水220mlで効率よく洗浄でき、節水に繋がった。

360°回転ヘッドで、狭い場所もスイスイ♪

ヘッドは360°回転仕様。モップが折れて角にフィットするので、壁際や部屋のすみまでしっかり掃除できます。途中、手を放すときはモップが自立するのでしゃがんだりしなくて良いのも便利。ハンドルを倒せばソファの下などの低いスペースもラクラク。床はもちろん、階段・壁・窓掃除まで幅広く活躍します。

モップパッドも本体も、使いやすさにこだわり。

モップパッドはマイクロファイバー素材で、細かなゴミやホコリをしっかりキャッチ。取り外して丸洗いでき、いつでも清潔に使えます。モップ本体は112～134cmまで伸縮可能で、分解してコンパクトに収納できる設計、フック穴付きなので、使わないときは吊るして保管することもできます。

毎日の床掃除を、もっと気軽に。

汚れた水で拭かない。

くるくる回すだけで、モップも床もすっきり。

回転モップ くるモピは、掃除の“ちょっと面倒”を減らしてくれる、頼れる新定番。毎日の床掃除を、もっと快適に変えてくれるアイテムです。

【商品情報】

「回転モップ くるモピ」

価格：8,800円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/18797



販売先：全国のバラエティショップ・専門店など

【お問い合わせ先】

会社名：株式会社コジット

所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20

担当者：向川

e-mail：press@cogit.co.jp