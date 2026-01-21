中島裕翔が表紙を飾る「TVガイドPLUS ライブスペシャル2026」2025年後半から2026年にかけてのライブリポートを一挙掲載！

株式会社東京ニュース通信社「週刊TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、高画質なグラビアなど、それぞれの特集を写真満載の大ボリュームで展開する、新時代のTVガイドに＋オンした保存版ビジュアル誌「TVガイドPLUS ライブスペシャル2026」を本日1月21日（水）に発売。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。「TVガイドPLUS ライブスペシャル2026」（東京ニュース通信社刊）

「TVガイドPLUSライブスペシャル2026」は、中島裕翔の表紙・巻頭をはじめとした最新グラビアに加え、2025年後半から2026年の年明けのライブリポートを一挙で掲載。さらに、週刊TVガイド、月刊TVガイドのお正月号、新春号で撮りおろした全13グループのグラビアのオフショットを収録し、内容ぎっしりの“永久保存版”の1冊です。

表紙・巻頭は、「連続ドラマW シリウスの反証」に主演する中島裕翔。冤罪事件を扱う社会派ミステリーにかかわる思い、撮影現場でのエピソードなどを明かしてくれました。

そして、ライブリポートは、「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」、「Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say」「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」「関西ジュニアあけおめコンサート2026 A HAPPY NEW ERA PARTY」「ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-」など全15ライブのほか、舞台リポート12ステージ分を掲載。

「週刊TVガイド×月刊TVガイド 新春グラビア(秘)舞台裏メイキング・グラビア」と題した、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group、ACEes、KEY TO LIT、B&ZAI、AmBitiousのオフショット集にもご注目ください！

ラインナップ

●表紙・巻頭

「連続ドラマW シリウスの反証」

中島裕翔

●ライブリポート

COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE

Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say

Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON

Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers

関西ジュニアあけおめコンサート2026 A HAPPY NEW ERA PARTY

ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-

SUPER EIGHT 超八 in 日本武道館

A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!

●週刊TVガイド×月刊TVガイド

新春グラビア(秘)舞台裏メイキング・グラビア

Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、SixTONES、

Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ！ group

ACEes、KEY TO LIT、B&ZAI、AmBitious

●インタビュー

ドラマ[パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－]

ジェシー

舞台「エクウス」

織山尚大

●2025後半LIVE一挙見せ！

KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2025 RAISE

King & Princeとうちあげ花火 2025

NEWS LIVE TOUR 2025 変身

嶋崎斗亜＆西村拓哉 Concert 2025

KEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL

SpeciaL LIVE 2025 4ever SpeciaL

Boys be 8 Summer Live

●2025後半STAGE一挙見せ！

「すべての幸運を手にした男」

「サマータイムマシン・ブルース」

「『新 画狂人北斎』-2025-」

「十二夜」

「ハロルドとモード」

「ドラマプランニング」

「Once」

「ANDO」

「ブロードウェイ・バウンド」

「ある日、ある時、ない男。」

「ぼくらの七日間戦争2025」

「あの夏、君と出会えて～幻の甲子園で見た景色～」

【紙版 商品情報】

「TVガイドPLUS ライブスペシャル2026」

●発売日：2026年1月21日（水）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価：2,200円

●表 紙：中島裕翔

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281703511/b/2801648＞ほか）にてご購入いただけます。



【電子版 商品概要】

「TVガイドPLUS ライブスペシャル2026」

●配信日： 2026年1月下旬以降順次配信開始予定

●価 格：2,200円

●表 紙：中島裕翔

※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「TVガイドPLUS ライブスペシャル2026」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。



