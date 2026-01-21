中島裕翔が表紙を飾る「TVガイドPLUS ライブスペシャル2026」2025年後半から2026年にかけてのライブリポートを一挙掲載！
「TVガイドPLUS ライブスペシャル2026」（東京ニュース通信社刊）
「TVガイドPLUSライブスペシャル2026」は、中島裕翔の表紙・巻頭をはじめとした最新グラビアに加え、2025年後半から2026年の年明けのライブリポートを一挙で掲載。さらに、週刊TVガイド、月刊TVガイドのお正月号、新春号で撮りおろした全13グループのグラビアのオフショットを収録し、内容ぎっしりの“永久保存版”の1冊です。
表紙・巻頭は、「連続ドラマW シリウスの反証」に主演する中島裕翔。冤罪事件を扱う社会派ミステリーにかかわる思い、撮影現場でのエピソードなどを明かしてくれました。
そして、ライブリポートは、「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」、「Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say」「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」「関西ジュニアあけおめコンサート2026 A HAPPY NEW ERA PARTY」「ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-」など全15ライブのほか、舞台リポート12ステージ分を掲載。
「週刊TVガイド×月刊TVガイド 新春グラビア(秘)舞台裏メイキング・グラビア」と題した、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group、ACEes、KEY TO LIT、B&ZAI、AmBitiousのオフショット集にもご注目ください！
ラインナップ
●表紙・巻頭
「連続ドラマW シリウスの反証」
中島裕翔
●ライブリポート
COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE
Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say
Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON
Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers
関西ジュニアあけおめコンサート2026 A HAPPY NEW ERA PARTY
ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-
SUPER EIGHT 超八 in 日本武道館
A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!
●週刊TVガイド×月刊TVガイド
新春グラビア(秘)舞台裏メイキング・グラビア
Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、SixTONES、
Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ！ group
ACEes、KEY TO LIT、B&ZAI、AmBitious
●インタビュー
ドラマ[パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－]
ジェシー
舞台「エクウス」
織山尚大
●2025後半LIVE一挙見せ！
KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2025 RAISE
King & Princeとうちあげ花火 2025
NEWS LIVE TOUR 2025 変身
嶋崎斗亜＆西村拓哉 Concert 2025
KEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL
SpeciaL LIVE 2025 4ever SpeciaL
Boys be 8 Summer Live
●2025後半STAGE一挙見せ！
「すべての幸運を手にした男」
「サマータイムマシン・ブルース」
「『新 画狂人北斎』-2025-」
「十二夜」
「ハロルドとモード」
「ドラマプランニング」
「Once」
「ANDO」
「ブロードウェイ・バウンド」
「ある日、ある時、ない男。」
「ぼくらの七日間戦争2025」
「あの夏、君と出会えて～幻の甲子園で見た景色～」
【紙版 商品情報】
「TVガイドPLUS ライブスペシャル2026」
●発売日：2026年1月21日（水）※一部、発売日が異なる地域がございます
●定 価：2,200円
●表 紙：中島裕翔
全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281703511/b/2801648＞ほか）にてご購入いただけます。
【電子版 商品概要】
「TVガイドPLUS ライブスペシャル2026」
●配信日： 2026年1月下旬以降順次配信開始予定
●価 格：2,200円
●表 紙：中島裕翔
※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。
※「TVガイドPLUS ライブスペシャル2026」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。
