中島裕翔が表紙を飾る「TVガイドPLUS ライブスペシャル2026」2025年後半から2026年にかけてのライブリポートを一挙掲載！

株式会社東京ニュース通信社
「週刊TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、高画質なグラビアなど、それぞれの特集を写真満載の大ボリュームで展開する、新時代のTVガイドに＋オンした保存版ビジュアル誌「TVガイドPLUS ライブスペシャル2026」を本日1月21日（水）に発売。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。

「TVガイドPLUS ライブスペシャル2026」（東京ニュース通信社刊）

「TVガイドPLUSライブスペシャル2026」は、中島裕翔の表紙・巻頭をはじめとした最新グラビアに加え、2025年後半から2026年の年明けのライブリポートを一挙で掲載。さらに、週刊TVガイド、月刊TVガイドのお正月号、新春号で撮りおろした全13グループのグラビアのオフショットを収録し、内容ぎっしりの“永久保存版”の1冊です。



表紙・巻頭は、「連続ドラマW シリウスの反証」に主演する中島裕翔。冤罪事件を扱う社会派ミステリーにかかわる思い、撮影現場でのエピソードなどを明かしてくれました。



そして、ライブリポートは、「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」、「Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say」「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」「関西ジュニアあけおめコンサート2026 A HAPPY NEW ERA PARTY」「ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-」など全15ライブのほか、舞台リポート12ステージ分を掲載。



「週刊TVガイド×月刊TVガイド 新春グラビア(秘)舞台裏メイキング・グラビア」と題した、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group、ACEes、KEY TO LIT、B&ZAI、AmBitiousのオフショット集にもご注目ください！



ラインナップ



●表紙・巻頭


「連続ドラマW シリウスの反証」


中島裕翔



●ライブリポート


COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE


Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say


Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON


Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers


関西ジュニアあけおめコンサート2026 A HAPPY NEW ERA PARTY


ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-



SUPER EIGHT 超八 in 日本武道館


A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!



●週刊TVガイド×月刊TVガイド


新春グラビア(秘)舞台裏メイキング・グラビア


Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、SixTONES、


Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ！ group


ACEes、KEY TO LIT、B&ZAI、AmBitious



●インタビュー


ドラマ[パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－]


ジェシー



舞台「エクウス」


織山尚大



●2025後半LIVE一挙見せ！


KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2025 RAISE


King & Princeとうちあげ花火 2025


NEWS LIVE TOUR 2025 変身


嶋崎斗亜＆西村拓哉 Concert 2025


KEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL


SpeciaL LIVE 2025 4ever SpeciaL


Boys be 8 Summer Live



●2025後半STAGE一挙見せ！


「すべての幸運を手にした男」


「サマータイムマシン・ブルース」


「『新 画狂人北斎』-2025-」


「十二夜」


「ハロルドとモード」


「ドラマプランニング」


「Once」


「ANDO」


「ブロードウェイ・バウンド」


「ある日、ある時、ない男。」


「ぼくらの七日間戦争2025」


「あの夏、君と出会えて～幻の甲子園で見た景色～」



【紙版 商品情報】
「TVガイドPLUS ライブスペシャル2026」
●発売日：2026年1月21日（水）※一部、発売日が異なる地域がございます
●定　価：2,200円
●表　紙：中島裕翔
全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281703511/b/2801648＞ほか）にてご購入いただけます。

【電子版 商品概要】
「TVガイドPLUS ライブスペシャル2026」
●配信日： 2026年1月下旬以降順次配信開始予定
●価　格：2,200円
●表　紙：中島裕翔
※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。
※「TVガイドPLUS ライブスペシャル2026」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。

