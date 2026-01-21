ボルドーのアルティザン・ショコラティエ「アスナ」　2026年 JR名古屋タカシマヤ「アムール・デュ・ショコラ2026」を皮切りに、４店舗にて販売

株式会社JFLAホールディングス

株式会社JFLAホールディングス（本社：東京都中央区／代表取締役社長：檜垣周作）の子会社である株式会社アルカン（本社：東京都中央区／代表取締役社長：檜垣周作）は、フランス ボルドーに工房を構えるアルティザン・ショコラブランド「Hasnaa アスナ」のショコラとショコラ製品をバレンタインの期間限定で輸入販売いたします。

◆ボルドーのショコラティエ「アスナ」

アスナ Hasnaa Chocolats Grands Crusは、ボルドーを拠点とする女性アルティザンショコラティエ、アスナ・フェレラが夫、ヴァンサン・フェレラとともに設立したブランドです。

単一農園でエシカルな栽培方法、かつ小規模ロットで育てられたカカオ豆を調達。人と自然と環境を尊重する生産者からのみ仕入れを行い、カカオ豆の価値を最大限に引き出すため自家焙煎による丁寧なビーントゥバー製法でショコラ創りを行っています。

◆ファッションモデル・会社員を経てショコラティエの道へ

アルティザンショコラティエとしての高度な技術、社会的責任や環境へも配慮した取り組みが評価され、2016年「クルブ・デ・クロクール・ドゥ・ ショコラ」（C.C.C）から「2016年のショコラティエール」に選出されました。その後も独創的なショコラを世に送り出し、数々の権威ある賞に輝いています。

◆モロッコとボルドー、二つのルーツを大切に

世界的に評価された今も真摯なもの作りの姿勢を忘れないアスナ。小さい頃、母の手料理によく使われていた白ごまや、モロッコで伝統的に使用されるコリアンダーを使ったガナッシュのレシピを開発する一方で、ボルドー特級ワインの澱を用いた「ワインガナッシュ」を４年の歳月をかけて完成させています。

育った土地と暮らす土地。それぞれへの愛情を糧に、ショコラづくりへの変わらぬ情熱で常に変化と躍進を続けています。

◆2026年 出展のご案内

◎ JR名古屋タカシマヤ『アムールデュショコラ』

１月 16 日（金）～２月 14 日（土）

◎ 日本橋高島屋『アムールデュショコラ』

１月 22 日（木）～２月 14 日（土）

◎ 大丸東京『Chocolat Promenade』

１月 29 日（木）～２月 15 日（日）

◎ 新宿伊勢丹『サロンデュショコラ』

２月７日（土）～２月 15 日（日）

※期間中、アスナ・フェレラが各店に立ち寄ります。

◆既存品ラインナップ

ラインナップは店舗により一部異なります

◆ワインガナッシュ ボルドー

本拠地ボルドーの一流ワインシャトーと提携し、グランクリュ格付けワインの澱を使ったガナッシュが誕生しました。ワインの香り豊かなガナッシュは、ワインとショコラの異な るテロワールが紡ぐ特別な逸品です。

さっぱりとドライな印象の左岸、果実味溢れるスイートな右岸と、ワインの味わいがそのままガナッシュに結実し、左岸・右岸それぞれ４種類ずつ異なる味わいを、まるでワインをテイスティングするように味わえる特別なショコラです。

【右岸シリーズ】

4個入\3,219（税込）／9個入\5,811（税込）／12個入\6,999（税込）

【左岸シリーズ】

4個入\3,219（税込）／9個入\5,811（税込）／12個入\6,999（税込）

◆プラリネ・ガナッシュ エクラン

エクランはフランス語で「宝石箱」を意味する言葉。ハーブとカカオの香りを巧みに融合させたショコラが並び、蓋を開けるとまるで宝石のような輝きと豊かな芳香を放ちます。シトロン、キャラメルなどフレーバーは全部で12種類。

4個入\2,808（税込）／9個入\5,055（税込）／12個入\6,027（税込）

◆ネネ

プラリネやジャンドゥーヤをベースにマダガスカル産バニラが香るギモーヴのムースを載せてダークショコラでコーティングしました。泡のように柔らかく、繊細で優しい甘さと香りが広がります。

３種類×各１個入\4,947（税込）

５種類×各１個入\6,459（税込）

※「ネネ」はフランス語で乳房を表す言葉。毎年、ネネの売り上げの一部がボルドーのがん治療施設ベゴニア財団に寄付され、がん研究のために役立てられています。

◆プロムナード

植物の豊かなアロマを楽しめる３種類のサブレをショコラで包んだサブレ缶。

ココ・ベルガモット・ジャスマン

３種×各９枚 \4,299（税込）

◆ショコラサブレ

フランスで親しまれる２種類をセレクトし、ショコラで包みました。

ココ14枚・カカオ13枚 \3,975（税込）

株式会社アルカン（高級料理食材、製菓材、小売食品、ワインの輸入販売）

1980年より西洋料理食材をヨーロッパより輸入するパイオニアとして世界中から選び抜かれた生産者の優れた食材を提供しています。高級食材やワイン、製菓材料、グロッサリーなど約2,000アイテムを日本中のシェフ、ソムリエ、パティシエ、 リテーラーの方々へお届けしております。

■本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目5番6号 盛田ビルディング

■代表取締役社長：檜垣 周作

■HP https://www.arcane.co.jp

株式会社JFLAホールディングス

■事業内容：乳製品・酒類・醤油・調味料等の製造販売、高級食材・ワイン等の輸入販売、外食フランチャイズ本部の運営及び外食店舗の運営

■本社所在地 : 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目5番6号 盛田ビルディング

■代表取締役社長：檜垣 周作

■HP https://j-fla.com