Kong、Scalarとパートナーシップ契約を締結

Kong株式会社

Kong株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：有泉 大樹、以下「Kong」）は、データマネジメント分野の最前線で先進的な技術製品を展開する株式会社Scalar（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：深津 航、代表取締役CTO：山田浩之、以下「Scalar」）と、パートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。本パートナーシップにより、Kongは日本市場におけるAPIマネジメントおよびAI時代の接続基盤ソリューションの提供体制を一層強化し、ScalarはKong製品の再販パートナーとして、API戦略と先進的なデータ基盤の統合によって企業のDX推進を加速します。

■背景

近年、企業のデジタル変革において、APIは単なる技術インターフェースにとどまらず、データ連携・アプリケーション統合・AIシステムのコネクティビティを支える中核的な基盤技術として位置付けられています。Kongは、APIマネジメントとAIコネクティビティの包括的なプラットフォームとして、国内外の企業がAPIファーストな開発文化を実現できるよう支援しています。

一方のScalarは、「データマネジメントの未来を創る」というビジョンのもと、トランザクションや分析問合せを実現するUniversal HTAP エンジン「ScalarDB」や、データの真正性の課題を解決するデータ改ざん検知ソフトウェア「ScalarDL」などを開発しています。これらの技術は、データの整合性や真正性といったデータの信頼性を支える高度な基盤を提供し、単なるデータ保存にとどまらず、データ駆動型社会におけるシステムの根幹を支える重要な役割を担っています。

さらに、AIエージェントや自動化システムの普及に伴い、それらを支えるデータパイプラインやAPI接続の信頼性が成果を左右する要素となっています。API／MCP（モデル・コンテキスト・プロトコル）とデータ基盤技術の融合は、AI時代のDX推進における決定的な価値となっています。



■パートナーシップで提供する価値

本パートナーシップにより、KongとScalarは、APIとデータを中核とした技術基盤の整備から、AI活用を見据えた接続基盤の構築、さらにそれらを支える内製開発人材の育成まで、企業のDXを多面的に支援します。具体的な価値は下記の通りです。

- APIとデータの統合基盤によるDX推進

KongのAPIマネジメントと、Scalarの分散データプラットフォームを組み合わせることで、企業は安全かつスケーラブルなAPI基盤と信頼性の高いデータ管理基盤を同時に構築できます。

- AI時代のコネクティビティの実現

AIエージェントの裏側では、複数のサービス／データソースをリアルタイムに結びつけるAPIや接続技術が必須です。KongとScalarは、AI時代のコネクティビティ基盤として、API連携とデータ信頼性を包括的にサポートします。

- 内製開発人材の育成支援

Scalarは本契約に合わせて、新たに内製開発人材育成サービスの提供を開始します。本サービスでは、開発者がKongの技術とプラットフォームを学習し、企業内でKongを主体的に活用できる技術者の育成を支援します。これにより、API戦略の内製化と継続的な技術力強化が実現されます。

■ 株式会社Scalarの新サービス「AI駆動開発による内製化支援サービス」

本サービスは、AIを活用して、企業がマイクロサービスによるAPI基盤を自ら設計・運用できる体制を構築することを目的とした、内製開発人材支援サービスです。株式会社Scalarがこれまで培ってきた分散システムおよびデータ基盤に関する知見をもとに、ScalarDBによるトランザクション管理、KongのAPIマネージメントプラットフォーム、GitLabによるコード管理を組み合わせ、AI駆動開発によるAPIの設計・開発のフレームワークを実践的に学習するプログラムを提供します。

開発者は、自身の所属する企業が持つ既存システムを題材に、AIエージェントを用いて、既存システムの解析を行い、課題を抽出し、マイクロサービス化とAPI化に向けたロードマップを策定し、そこから題材となる機能を1つ選択し、APIをAI駆動開発で実際に構築し、その後、Kongを用いたAPI設計、セキュリティ、ガバナンス、運用のベストプラクティスを体系的に学習していきます。

実際の業務を想定したハンズオンでの学習を通じて、即実戦可能なAI駆動開発のスキルを習得することで、外部ベンダーに依存せず、自社でAPI戦略を推進できる開発体制の確立を支援します。本サービスは、現在試験的な提供を開始しており、すでに第一号顧客が参画しており、人材育成をスタートしております。

■今後の展望

KongとScalarは、今回のパートナーシップを通じて、日本企業のDX推進を強力に後押ししていきます。両社は、API導入支援、運用支援、データ統合、AI活用に関する包括的な支援体制を構築し、企業が競争力を高めるための技術基盤を提供します。

将来的には、APIとデータ信頼性を両立する新たなユースケースの創出や、企業ごとの最適な接続戦略に基づくソリューション開発を共同で推進してまいります。

株式会社Scalar 代表取締役CEO 深津 航 氏は次のように述べています。

「Kong社との協業を通じて、APIとデータプラットフォームが連携した次世代のDX基盤を提供できることを大変嬉しく思います。Scalarが有する分散データ基盤技術とAIを用いたAPI開発のノウハウ、およびKongのAPIコネクティビティ基盤を組み合わせることで、企業は信頼性と柔軟性を兼ね備えたシステムを手にすることができます。本パートナーシップを基に、企業のAI活用とデジタル戦略実現を共に支援してまいります。」

Kong株式会社 代表取締役社長 有泉 大樹氏は次のように述べています。

「Scalar様とのパートナーシップは、Kongが掲げるAPIファーストのビジョンをさらなる高みに引き上げます。特にAI時代において、APIや接続基盤の重要性は一段と増しています。Scalar様の先進的なデータプラットフォームと組み合わせることで、お客様にとって価値ある提案が可能になると確信しています。今後も共に、日本市場におけるAPIとデータ基盤の強化を推進してまいります。」

株式会社Scalarについて

株式会社Scalarは、東京、札幌、サンフランシスコに拠点を持つ2017年に設立された日本発のグローバルスタートアップです。「データマネジメントの未来を創る」をビジョンとし、異種複数のデータベースをまたがるトランザクションを管理し、分散したデータベース間の整合性の課題を解決する、汎用的なトランザクションマネージャ・HTAPエンジン「ScalarDB」とデータの完全性と真正性の課題を解決するデータ改ざん検知ソフトウェア「ScalarDL」の開発・販売をしています。

詳細情報は、https://www.scalar-labs.com/ja をご覧ください。

Kongについて

API マネジメントプラットフォームのリーディング企業である Kong は、グローバルにおけるAPIマネジメントの分野で高い評価を受けており、世界中の企業が「API ファースト」企業になることを使命としています。世界で最も採用されているAPI ゲートウェイ上に構築された Kong の統合クラウド API プラットフォームは、API の構築・運用・管理のライフサイクル全体を一気通貫で提供することで開発者の生産性を高めると同時に、高速かつセキュアで拡張性のある製品とサービスにより、ビジネスのデジタル体験を向上させ、イノベーションを加速します。詳細はウェブ、SNSをご覧ください。

会社概要： https://jp.konghq.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/kong-japan/

Facebook：https://www.facebook.com/KongJapan.official

X: @KongJPN ( https://X.com/KongJPN )

お問い合わせ：info-jp@konghq.com