ハイレゾ、住友電設とGPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」再販パートナー契約を締結

株式会社ハイレゾ

GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を展開する株式会社ハイレゾ（本社：東京都新宿区、代表取締役：志倉喜幸、以下当社）は、住友電設株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：谷信、以下住友電設) と再販パートナー契約を締結し、「GPUSOROBAN」および「GPUSOROBAN-AIスパコンクラウド（以下AIスパコンクラウド*）」の同社による販売を開始します。

*AIスパコンクラウドについては、株式会社ハイレゾ香川とのパートナー契約

近年、製造業、金融、医療、小売業などの事業会社のみならず、学術機関や大学研究室においてもAI導入が急速に進んでいます。特に生成AIや機械学習を活用した研究・開発の加速に伴い、膨大な計算処理が求められる中、それを支えるGPUなどの高性能計算基盤へのニーズが急増しています。しかし、高性能な計算基盤は価格高騰や供給不足、運用コスト増加などの課題を抱え、これが研究や開発の障壁となるケースも少なくありません。

当社が提供する「GPUSOROBAN」は、低コストで柔軟性のあるGPUクラウドサービスとして、企業や学術機関が直面する課題を解決するソリューションを提供しています。住友電設は、学術機関を含めた幅広い顧客ネットワークを有しており、今回のパートナー契約を通じて、「GPUSOROBAN」の販路拡大と市場への浸透が期待されます。一方で、住友電設は、自社の提案ラインアップに「GPUSOROBAN」を加えることで、顧客への提案の幅を広げ、AI開発における課題を解決する支援を強化します。

当社は、本パートナー契約により、さらなる市場拡大を目指し、AI技術の進展を力強く後押ししてまいります。生成AIや機械学習の研究を支える高性能な計算基盤の提供を通じ、次世代のイノベーションを生み出す環境作りに貢献していきます。

GPUSOROBANについて

「GPUSOROBAN」は、画像生成AIやLLM（大規模言語モデル）等の膨大な計算処理を高速化するGPUクラウドサービスです。データセンターの建設コストや運転コストを抑えることで、NVIDIA の高性能なGPUサーバーを低コストで提供しています。GPUSOROBANは累計2,000件を超える利用実績があり、IT業界から製造業、建設業、大学研究機関まで幅広く利用されています。

住友電設 会社概要

会社名 住友電設株式会社

本社 大阪府大阪市西区阿波座2-1-4

代表者 代表取締役 谷 信

事業内容 電気工事、情報通信工事、電力、空調、プラントなど、幅広い設備の設計・施工

コーポレートサイト https://www.sem.co.jp/

株式会社ハイレゾについて

ハイレゾは、2019年より石川県志賀町にてGPUデータセンターを運営し、GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を提供しています。

2024年には香川県に中四国地方初となる「AI開発用GPU専用データセンター」を高松市に開設。2025年8月には、佐賀県玄海町の廃校を利活用したGPUデータセンターを新規開設。2026年には中四国地方2拠点目となるGPUデータセンターを香川県綾川町に開設予定。これらの地方拠点を通じて、地方創生と生成AIの発展を推進しています。

2022年6月 NVIDIA「Best CSP Partner of the Year」受賞

2024年4月 経済産業省による「クラウドプログラム」供給確保計画に認定

会社概要

会社名 株式会社ハイレゾ

本店 佐賀県東松浦郡玄海町諸浦106-1

東京本社 東京都新宿区市谷田町3-24-1

代表者 代表取締役 志倉 喜幸

事業内容 GPU専用データセンターの運営、GPUクラウドサービスGPUSOROBANの提供

コーポレートサイト：https://highreso.jp/

GPUSOROBAN： https://soroban.highreso.jp/

サービスに関するお問い合わせ先：ln-gpu-sales@highreso.co.jp

リリースに関するお問い合わせ先：press@highreso.co.jp