【POP UP開催】”幹細胞研究×スキンケア”ベスコスなども受賞する『エテルナム』が日本橋三越本店で1週間の期間限定POP UP開催！限定購入特典に加え、三越伊勢丹アプリ限定特典も！
『永遠の美しさへの夢が、夢に終わらない未来を創りあげること』を使命に掲げる、化粧品の研究開発・製造販売を行う株式会社エテルナム（本社:東京都渋谷区、代表取締役:松本隆明）は、2026年1月28日（水）～2月3日（火）の期間中、日本橋三越本店 本館5階 リラクシングラボラトリーにてPOP UPを開催いたします。
本イベントでは、ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液*（*整肌成分）を高配合したスキンケア製品「エテルナム」シリーズ、話題のリップセラムを実際にお試し、購入いただけます。
※医療機関専売品の展示・販売は行いません。
POPUP限定キャンペーン
■購入特典
１. 「エテルナム上清原液SAITAI」（税込11,000円）ご購入で「エテルナムトライアルセット7日分」をプレゼント
２. エテルナムスキンケア（ローション・セラム・クリーム）いずれかご購入で「ハンドクリーム+ミニ美容液 のノベルティBOX」（※非売品）を プレゼント
■三越伊勢丹アプリ限定特典
３. 税込16,500円以上のご購入で「エテルナムフェイシャルマスクEX1枚」をプレゼント
イベント概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/143635/table/55_1_c88b1ee4641613e736d91bcdfa56f96c.jpg?v=202601211051 ]
エテルナムとは
■Eternamブランド
「エテルナム」それは、幹細胞研究から生まれたスキンケアブランド。リップセラム、医療機関専売のスキンケア、一般消費者向けのスキンケアを展開しています。「エテルナム」はラテン語で「永遠」を意味し、希少価値の高い臍帯由来間葉系幹細胞を独自に培養した上清液で、これまでにない美を届けます。心の奥に宿る「永遠の美」への憧れに、贈るもの。 想いに寄り添い、進み続ける自信をくれるもの。エテルナムはそんなブランドでありたいと考えます。
POP UPの見どころ
１.リニューアルしたスキンケアラインを体験
11月にリニューアルしたエテルナムスキンケアラインを体験！
リポソーム化と4種類の美容成分が追加によって
さらに高まったうるおい・ハリ・透明感・香りの心地よいテクスチャーをぜひ体験ください。
３.話題の『唇育』リップセラムと集中ブースター美容液「SAITAI」の魅力を体験
10月に新色2色を追加し、『唇育(R)※』で話題の「エテルナム リップセラム」をはじめ、9月に発売した集中ブースター美容液「SAITAI」など人気スキンケアを実際にお試しいただけます。愛され続ける理由を感じる体験をお楽しみください。
※唇育はエテルナムの登録商標です。
エテルナム製品一覧
エテルナム スキンケア シリーズ
肌の悩みを抱えるすべての人の希望になる、幹細胞研究から生まれたスキンケア。
・ローション（100mL) 8,800円（税込）
・セラム（30mL） 14,300円（税込）
・クリーム（30g） 12,100円（税込）
エテルナム 上清原液 SAITAI
1品追加するだけでお手持ちのスキンケアを格上げする、集中ケアの集中ブースター美容液。
・15mL 11,000円（税込）
エテルナム リップセラム
「唇育(R)」という新発想のリップセラム。
・A001～A007（8mL）6,600円（税込）
エテルナム フェイシャルマスク EX
ホームケアのレベルを進歩させる次世代の高機能マスク。
・20mL×5枚入り 16,500円（税込）
トライアルセット（7日分）
「肌が出会う初めての体験」を手軽にお試しいただけるトライアルセット。
トライアルセット 1,980円（税込）
・ローション（13mL）
・セラム（5mL）
・クリーム（5g）
ブランド公式ショップ :
https://ec.eternam.co.jp/
会社概要
社名 ：株式会社エテルナム
本社所在地 ：東京都渋谷区恵比寿1-21-17-7F
代表取締役 ：松本隆明
事業内容 ：化粧品製造販売
創業 ：2023年7月3日