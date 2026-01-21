ストラタシス、「新型T25高速ヘッド」が搭載されたF770プリンタでスバルオブアメリカ社の金型開発時間を50％以上短縮

株式会社ストラタシス・ジャパン

ストラタシス（本社：米国ミネソタ・ミネアポリス＆イスラエル・レホボト、NASDAQ: SSYS）は、本日、スバルオブアメリカ 社（以下スバル）がストラタシスのF770 3Dプリンタ向け「新型T25高速ヘッド」を活用し、自動車用金型開発を加速させている事例を発表しました。社内で活用しているアディティブ製造に高速のプリントヘッドを導入したスバルは、金型開発期間を50％以上短縮すると同時に、プロトタイピングおよび金型全体のコストを大幅に削減しました。--(BUSINESS WIRE)--

本プレスリリースにはマルチメディアが含まれています。全文はこちらでご覧ください。：

https://www.businesswire.com/news/home/20260115331373/en/

ストラタシスF770用「新型T25高速ヘッド」により、スバルはサイドボディモールディングを取り付けるためのこの位置決めツールのような部品、試作品、工具を製造できるようになった

スバルのエンジニアリングチームは、アクセサリおよび取付工具の開発を支援する部門として、「新型T25高速ヘッド」をいち早く導入しました。同チームは、自動車組立ラインの円滑な稼働に不可欠な作業工程全体において、速度・一貫性・応答性の向上を図るため、この新型ヘッドを活用しています。その結果、同社は以下の成果を達成しました。

・ツール開発時間の50％以上の削減

・プロトタイピングおよび工具製作コスト全体の70％削減

・標準ヘッド製品と比較して、36インチツールの造形速度がほぼ2倍（1.96倍の向上）

T25高速ヘッドの導入により、スバルはストラタシスF770プラットフォームへの生産集約を実現。再現性と部品品質を向上させると同時に、緊急に金型が求められる際の迅速な対応を可能にしました。このアプローチにより、スバルは変化する要求に効果的に対応できると同時に、長いリードタイムや外部委託製造への依存度を低減しています。

「F770による生産性向上により、より信頼性の高い堅牢な運用が実現しました。社内の顧客に部品を早期に提供することによって、開発段階で気づかなかった問題を発見する機会が生まれます。これにより修正を早期に行え、不良品の生産による時間と材料の無駄を最小限に抑えられるのです」と、スバルのプロジェクト・エンジニアリング・マネージャー、Matt Daroff 氏は述べています。

ストラタシスF770用「新型T25高速ヘッド」は、スバルのようなメーカーが部品、試作品、工具を従来の機械加工よりもはるかに高速で製造することを可能にします。

スバルの成果は、ストラタシスが新たに導入したT25高速ヘッドの効果を浮き彫りにしています。このヘッドは大型部品の造形速度を最大2.3倍へと高速化しながら部品品質を維持します。T25高速ヘッドは、産業生産環境をサポートするよう設計されており、自動車用金型の開発加速、ターンアラウンドタイムの短縮、金型・試作・生産アプリケーション全体での俊敏性を向上します。

ストラタシスのアディティブ製造ソリューションは、従来の金型製造手法で製造業者が直面する共通課題にも対応します。具体的には、8～12週間という長いリードタイム、高コストなCNC加工、外部委託に伴うリスクなどが挙げられます。大型金型部品の社内生産を迅速化することで、製造業者は品質と管理を維持しながら業務効率を向上させられます。

ストラタシスの産業部門最高責任者である Rich Garrity は、つぎのように述べています。「お客さまは部品品質を犠牲にせず、不必要なコストもかけずに迅速に対応できる能力を求めています。T25高速ヘッドはまさにそれを実現し、製造業者が大型工具をより迅速に生産することを支援するとともに、過酷な産業環境下でも部品が確実に機能するという確信を提供します」。

T25高速ヘッドは現在受注受付中です。詳細およびスバルが工具効率向上に活用した事例については、こちらのケーススタディ全文(https://www.stratasys.co.jp/resources/case-studies/subaru-f770-t25-tooling-efficiency/)をご覧ください。

ストラタシスについて

ストラタシスは、航空宇宙、自動車、医療、コンシューマー製品、教育などの業界に向けた革新的な3D造形ソリューションを通じたアディティブ製造技術への世界的な移行を牽引しています。スマート・コネクテッド3Dプリンタ、樹脂材料、ソフトウェア・エコシステム、オンデマンド部品を通じて、製品バリューチェーンのあらゆる段階において競争優位性を提供しています。世界中の先進的な企業が、製品設計の革新、製造プロセスの効率化、患者ケアの向上を実現しています。

ストラタシスのロゴ

ストラタシス・ジャパンはStratasys Ltd.の日本子会社で、ストラタシスが製造する3Dプリンタおよび3Dプリンタ材料の販売やパーツ造形サービス（DFP）の提供を行っています。本社は東京都中央区で、大阪に支店があります。ストラタシスの詳細については、ウェブサイト(https://www.stratasys.co.jp/) 、ストラタシスのブログ(https://www.stratasys.co.jp/) 、X/Twitter(https://twitter.com/stratasys) 、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/stratasys/) 、をご覧ください。

ストラタシスは、米国証券取引委員会（SEC）の公正開示規則（Regulation FD）に基づき、重要かつ非公開情報を共有するため、ストラタシスウェブサイトを含む前述のソーシャルメディアプラットフォームのいずれかを利用する権利を留保します。適用される法律で必要かつ義務付けられる範囲において、ストラタシスは当該情報を公開開示書類にも記載します。