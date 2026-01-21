看板業界の人手不足を「外注DX」で解決。高耐久・高品質な看板製作外注サービスECサイト「カツオブシプリント」を開始
カツオブシプリント ECサイト
サインの企画施工や看板製作などを展開している、株式会社ハイテクノ（代表取締役：廣田 佳幸 URL：https://hi-techno.co.jp/(https://hi-techno.co.jp/)）は、大型インクジェット出力に特化したECサイト「カツオブシプリント」（URL：https://katsuobushi-print.com/(https://katsuobushi-print.com/)）のサービスを、2025年12月より開始しました。
「看板屋」として長年現場に携わってきた当社の技術を活かし、高品質なシート出力をオンラインで手軽に発注できる仕組みを構築。現場のシビアな要求にも応える、インクジェット出力の”新しいカタチ”を提供します。
鮮やかで耐久性のあるシート出力が魅力で、特殊サイズにも対応可能。急ぎの注文にも柔軟に対応できるので、広告代理店や看板工事業者の方にもおすすめのサービスです。
■カツオブシプリントの由来とは？
カツオブシプリントという名前は、社内で公募して決定しました。一見、出力とは無縁に思える「カツオブシ」には、二つの強い想いが込められています。
１.回遊魚であるカツオのように止まることなく、常に変化し挑戦し続ける（泳ぎ続ける）サービスでありたい。
２.インクジェット加工で「刷る」と、カツオブシを「削る（する）」を掛け合わせ、妥協のないモノづくりを表現。
あえて社名とは遠い、キャラクター性のある名前を選ぶことで、より多くの方に親しみを持っていただきたいと考えています。現代の”モノクロの世界”に彩りを届け、お客様に新たな価値を提供します。
■カツオブシプリントを作った背景
看板・建設業界では、「人材不足」や「育成リソースの欠如」などの深刻な社会課題があります。特にサイン工事は、工期の後半でスケジュールが過密化されやすく、現場のコントロールが難しくなるケースもあります。こうした課題に対して、「現場出身の私たちだからできることは何か？」と考え、本サービスが誕生しました。
■業界特有の稼働率を一定に保ち、持続可能な社会へ
看板業界は繁忙期と閑散期の差が激しく、長時間労働や人手不足がたびたび問題視されています。 当社はこの課題に対し、ECサイトで「全国からの外注窓口」を確立することで、安定した受注を確保し、業界の雇用安定に寄与したいと考えました。
- 発注者側（お客様）： 出力工程を外注化することで、自社の限られたリソースを施工や育成に集中できるようになる。
- 受注者側（当社）： 安定した受注を確保することで、稼働を安定させ、社員が安心して働ける環境を構築する。
外注サービスとして「カツオブシプリント」を確立することで、業界の需要を一定に保ち、雇用の安定を追求します。
■カツオブシプリントの魅力
１.現場を知る「プロ」が製作
単なる出力業者ではなく、看板施工の現場を知るプロが製作。視認性や耐久性など、現場で求められるシビアな品質にも応えます。
２.LINEでの気軽な相談体制
「納期が迫っている」「仕様が不安」など、現場特有の悩みに応えるため、LINEでの相談窓口を設置。スピード感を持って、顧客の課題を解決します。
３.国内メーカー機による高品質・低コストを実現
日本のメーカー出力機を使用することで、発色の良さと長寿命を実現。徹底した工程管理により業界最安値水準に挑戦しています。
■ハイテクノが実現する「一気通貫」の体制
実は、今回リリースした「カツオブシプリント」のロゴデザイン、ECサイトの構築、UI設計は、すべて弊社ハイテクノで行いました。広告代理店や同業者からも、Webサイト制作やロゴデザインのご依頼も多数承っております。看板製作の枠を超え、お客様のブランド価値を最大化する「最強のパートナー」として、ビジネスをバックアップします。
■カツオブシプリントの今後の展望
カツオブシプリントを通じて、インクジェット出力技術が持つ”可能性”を社会に浸透させたいと考えています。ガラス面や壁面に彩りを添えることで、空間の価値をより引き出し、訪れる人に「ワクワク感」を提供したい。それが私たちの使命です。今後はラインナップもさらに拡充し、空間そのものの価値を高めるクリエイティブな提案を強化して参ります。
■社員の想い
私たちはこれまで、サインの企画施工や看板製作などを行ってきました。ただ、対面ではなく、顔の知らない人への販売は初めて。これはハイテクノの”新たな挑戦”でもあると思っています。何より、業界の課題に対して「何か役に立ちたい」という強い想いがあるんです。同じ業界の仲間が安定的な経営を目指すために、「私たちができることは何か？」と常に考えてきました。
カツオブシプリントのクリエイティブな世界観を知っていただき、「こんな出力ができるんだ」「こんな空間を作れるんだ」といった、ワクワクを感じていただけたら嬉しいです。ハイテクノのキーワードは「CHANGE CHALLENGE」。この想いを胸に、みんなで挑戦を続けていきます。
■カツオブシプリント概要
名称：カツオブシプリント
URL：https://katsuobushi-print.com/
運営：株式会社ハイテクノ
■会社概要
株式会社ハイテクノは、「＋1」の精神と「CHANGE CHALLENGE！」を胸に、常に変化と挑戦を楽しみながら、顧客や地域に新たな価値を届けています。デザインと提案力でFUNを創出し、設計から施工・販促まで一貫対応。挑戦を恐れず一瞬一瞬を積み重ね、幅広い業界で「ハイテクノにお願いしてよかった」と思われる未来を描き続けます。
会社名：株式会社ハイテクノ（https://hi-techno.co.jp/）
所在地：兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬551-1
代表：廣田 佳幸
資本金：20,000,000円
事業内容：内外装建築工事（デザイン・設計・施工）
サイン＆ディスプレイ事業（デザイン・設計・施工）
LEDビジョン・LEDサイネージ（販売・設計・施工）
公共工事
WEB・グラフィックデザイン
イルミネーション演出（企画・設計・施工）
総合広告事業（屋外広告・交通広告・デジタルサイネージ広告など）
グループ会社：株式会社大裕
株式会社アスレチックラボ
株式会社ファインド
運営店舗：スナップフィットネス板宿店
共生型デイサービス「楽歩プラス」