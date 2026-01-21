「モノづくりを通した人づくりが、企業の未来を支える」――株式会社東海理機、人を原点にした現場主導の働き方改革

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）が運営する「ホワイト企業認定」は、国内で唯一の総合的な企業評価制度です。

本認定は、「ブラックではない企業」ではなく「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を対象としています。

ビジネスモデルや人財育成、柔軟な働き方、ダイバーシティ、健康経営、労働法遵守など、実に70項目に及ぶ厳格な審査基準をもとに総合評価を行い、2026年1月時点で累計634社がこの認定を取得しています。

そして、2026年1月1日付で株式会社東海理機が新たにホワイト企業認定を取得いたしました。

「モノづくりを通した人づくり」を、言葉だけで終わらせない

株式会社東海理機が掲げる理念は、「モノづくりを通した人づくり」「人づくりを原点とした価値創造」。

長年、技術と品質を武器に、自動車部品をはじめとする社会インフラを支えてきた同社は、モノづくりの根幹に“人”を置くことを揺るぎない信条としています。

人手不足・働き方改革・世代間ギャップといった複雑な課題が絡み合う今、東海理機が再定義したのは、「続けられる職場」ではなく「成長しながら働き続けられる職場」。

その実現に向け、社員の誇りと安心が、企業の価値になるという考え方を明文化し、制度と文化の両面からの改革に取り組んでいます。

人を大切にすることは“やさしさ”ではなく“戦略”である

東海理機では、制度や表面的な改革ではなく、現場の「当たり前」を変える挑戦が続いています。

属人化を防ぐ業務の見える化、責任の偏りを防ぐ仕組み化、そして個人ごとの目標設定と対話の重視。

これらの取り組みは、「がんばっている人が損をしない」「頑張りすぎなくても結果が出る」環境づくりの一環です。

また、管理職が“現場を支える存在”として機能する組織文化を醸成するため、評価基準の再設計やフィードバックの質向上にも着手。

こうした“人への投資”は、単なる社内施策ではなく、品質向上・顧客満足・地域への信頼といった外部価値にも直結しています。

自分の子どもにも勧めたくなる職場を目指して

東海理機は今、「人の頑張りに依存しない会社」から「仕組みで安心を支える会社」への転換期を迎えています。

若手が安心して挑戦でき、ベテランの知見が自然に継承される環境を整えることが、企業の未来を守る一歩だと捉えているからです。

だからこそ同社は、「社員が誇りを持ち、家族にも勧めたくなる職場づくり」にこだわります。

その姿勢は、単なる人材定着を超え、次世代に残すべき組織文化の形成という、より本質的な価値へと進化しています。

株式会社東海理機 代表 西氏の想いと挑戦

社員の幸せを経営の“はじまり”にしたかった

私たちの製品は、社員一人ひとりのこだわりと誇りによってつくられています。

だからこそ、社員が“自分の人生”も“仕事”も大切にできる環境を整えることが、経営において最優先であるべきだと考えました。ホワイト企業認定の取得は、働く人に“ここで働いていてよかった”と思ってもらえる会社でありたいという、私たちの宣言でもあります。

（株式会社東海理機 代表 西 保幸 氏）

属人化や人材不足に悩む中小製造業にとって、東海理機の取り組みは、現場に根ざした「リアルな働き方改革」のモデルです。

派手さはなくとも、社員とともに制度と意識を“耕してきた”同社の姿勢は、多くの企業にとって参考になるはずです。

社員の幸せが、企業の信頼と成長をつくる時代。

ホワイト企業認定は、同社の「人を大切にすることが、企業の価値につながる」という信念に共感し、この挑戦を力強く後押ししています。

会社概要

社名 ：株式会社東海理機

本社所在地：愛知県大府市横根町惣作70番地

代表 ：西 保幸

HP ：https://www.tokai-riki.co.jp/

事業内容 ：各種スプリング、金属プレス、プレート、ワイヤーフォーミング、モジュール製品開発、自動車部品製造、無酸化ロー付、樹脂成形部品製造

企業情報（株式会社東海理機） :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/13121

ホワイト企業認定とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

一般財団法人 日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）が定義する「ホワイト企業」とは、世間で言われる「ブラック企業ではない企業」ではなく、「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を指します。

認定基準に基づき、社員が家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。また、働くすべての人が個性や特性を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を実現できる環境を推進し、「はたらく」が楽しい社会の実現を目指しています。

日本で唯一「総合評価の認定」

1,000社以上の調査を通じて、企業のホワイト化に向けた70項目の設問を作成。この設問を7つの項目に分けて、企業の取り組みの有無を確認し、認定を付与しています。

ホワイト企業認定は、単一の取り組みにとどまらず、総合的に人事制度や企業の取り組みを評価・判断するものであり、この認定を実施しているのは日本唯一の認定組織です。

2026年1月時点で、累計634社が認定を取得しています。

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

ホワイト企業認定の詳細 :https://jws-japan.or.jp/recognition/