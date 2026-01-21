2025年12月度派遣求人　3大都市圏の平均時給は1,646円

ディップ株式会社

ディップ株式会社（以下「当社」）は、2025 年12月度 3大都市圏の派遣時給データを発表しました。本調査は、社員・派遣・パートの求人情報サイト「はたらこねっと」に掲載された派遣・紹介予定派遣の求人広告データをもとに集計したものです。

12月の派遣平均時給は1,646 円（前年比47円増、前月比10円増）となりました。また派遣・紹介予定派遣の求人件数は約154 ,000件となり、前年比27.2%減、前月比7.1%減となりました。

「はたらこねっと」：https://www.hatarako.net

■概要

【エリア別】2エリアで前年比プラス

各エリアの平均時給について、関東エリアは1,636円（前年比52円減、前月比93円減）、東海エリアは1,488円（前年比54円増、前月比16円増）、関西エリアは1,532円（前年比60円増、前月比3円増）となりました。



【職種別】すべての職種で前年比プラス

職種別の平均時給について、「事務・オフィス系」は1,613円（前年比40円増、前月6円増）、「販売・営業・飲食・サービス系」は1,569円（前年比31円増、前月比21円増）、「WEB・クリエイター系」は1,836円（前年比39円増、前月比14円減）、「IT・エンジニア系」は2,308円（前年比2円増、前月比41円減）、「医療・介護・研究・教育系」は1,696円（前年比133円増、前月比35円増）、「工場・軽作業・物流・土木系」は1,425円（前年比35円増、前月4円増）となりました。

■調査概要

集計対象

当社が運営する社員・派遣・パートの求人サイト「はたらこねっと」に掲載された求人情報より、雇用形態「一般派遣」「紹介予定派遣」を抽出し、募集時の平均時給を集計いたしました。サンプル数が10件以下未満のものは”-”表記となっております。なお、算出データに基本時給以外の報酬（※）は含まれておりません。

（※）残業手当、深夜手当、休日手当、通勤手当、賞与などの報酬を指します

対象エリア

（関東）東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県

（東海）愛知県、岐阜県、三重県、静岡県

（関西）大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県

集計対象職種

・事務・オフィス系

└一般事務、営業事務、データ入力、テレフォンオペレーター、英文事務、金融事務、経理・会計・財務、総務・人事・法務、秘書、貿易事務など

・販売・営業・サービス系

└アパレル販売、携帯・家電販売、テレマーケティング・テレアポインター、営業・ラウンダー、接客・ショールームカウンター、旅行関連など

・WEB・クリエイター系

└DTPオペレーター、WEBディレクター、WEBデザイナー、制作、映像・音響、制作・編集・校正・ライターなど

・IT・エンジニア系

└CAD、SE・プログラマ、ネットワークエンジニア、ヘルプデスク、運用管理・保守、設計、評価・テストなど

・医療・介護・研究・教育系

└介護系、看護系、保育系、医療事務、研究・開発・検査、薬剤師・栄養士など

・工場・軽作業・物流・土木系

└ドライバー、軽作業、食品製造、製造（組立・加工）など

「はたらこねっと」概要

「はたらこねっと」は、日本最大級の社員・派遣・パートの求人情報サイトです。幅広い「雇用形態」・「勤務地」・「職種」・「こだわり」など、充実した検索条件からお仕事を探す事ができます。

