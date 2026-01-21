【大阪初上陸】テレビでも話題の刺身食べ放題「漁港食堂」が1月23日(金)に大阪なんばにOPENします！

株式会社イートウイング

鮮度抜群なお刺身がズラリと並んだ様子は圧巻です！（写真：漁港食堂 えびす市場名古屋駅前店）

テレビにも取り上げられている今話題の「刺身食べ放題 漁港食堂」は、刺身をはじめとした様々な料理が、セルフ形式で60分間食べ放題です。

長崎県の蓄養本鮪、高知県宿毛のブランド鰤など日々8種類以上の刺身ネタは、全国より厳選した仕入れをし旬の食材も季節に応じて提供しています。

■出店エリアを全国に拡大中！

昨年9月にオープンした秦野店、名古屋市2店舗に続き4店舗目と拡大中！

2025年9月20日に神奈川県秦野市にオープンした「漁港食堂 秦野店」は、12時に100名以上が行列を作った日もあるほど話題となりました。オープンから数カ月経った今でも、30名以上が並ぶ日が続く盛況ぶりが見られます。

秦野店は予約も可能ですので、店舗までお問い合わせください。（優先予約料別途）

■漁港食堂 まじめや難波店

（写真：漁港食堂 秦野店）まじめやと漁港食堂のコラボ店舗2026年1月23日(金)オープン予定

まじめや難波店を「漁港食堂」として、リニューアルオープン！

大阪の中心地「なんば駅」から徒歩3分のローケーションであり、アクセス抜群の店舗です。

今回の店舗は「酒場まじめや」×「漁港食堂」のコラボ企画でお昼はお刺身食べ放題を楽しめ、夜は漁港から入荷した鮮度抜群のお刺身をお酒とともに楽しめるコンセプトにします。

また、酒場ならではの「プレミアムプラン」も用意しており、時間制でお客様の利用シーンに応じた使い方を選べるようにします。

餃子をはじめお酒にあう屋台料理を多数ラインナップ！餃子・手羽先はランチ食べ放題でも熱々で提供します。プレーン・柚子塩・味噌醤油・ピリ辛・カレーと5種類の フレーバーから選べる手羽先唐揚【2本380円(税込)】

■食べ放題プラン料金

【スタンダードプラン：60分】

・大人 3,000円(税込 3,300円)

・4～12才 2,300円(税込 2,530円)

・0～3才 無料

【プレミアムプラン：90分】

・大人 5,000円(税込 5,500円)

・4～12才 3,800円(税込 4,180円)

・0～3才 無料



【飲み放題】

■アルコール込飲み放題

60分の場合：+1,000円(税込 1,100円)

90分の場合：＋1,500円(税込1,650円)

■ソフトドリンクバー

400円(税込440円)※60分、90分でも同額価格で提供。

※他店舗で実施の「シニア割」「誕生日割」は実施しません。

※満席時は相席(仕切り有)をお願いする場合があります。

※グループ全員 同じプランの注文をお願いします。

※すべてのメニューは、仕入れ状況により内容が変更になります。

■お食事ラインナップ

種類豊富な刺身はもちろん、本日のサラダ、本日の惣菜、揚げ物、ご飯のおとも、カレー、白飯、酢飯、あら汁、フルーツ、デザートなども食べ放題です。

本マグロは長崎県の専門業者から仕入れている為、数量限定となっており、売切時はご容赦ください。

数量限定 本マグロ

長崎から生の蓄養本鮪の仕入をしています！

オリジナル海鮮丼

自分好みの具材で作れます

揚げ物や逸品も食べ放題

秦野店のイメージ写真

夜は定食もラインナップ

夜は定食・海鮮丼も充実！

■まとめ

「漁港食堂」は、新鮮な刺身をはじめ、揚げ物やお惣菜を心ゆくまで食べ放題で味わえます。

お刺身好きにも、食べ放題好きにも堪らない夢のようなひと時を、思う存分堪能してください！

鮮度抜群のお刺身をお酒とともに一杯やるのも格別な時間になること間違いなしです。

是非！皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■店舗情報

店 名：刺身食べ放題 漁港食堂 まじめや難波店

住 所：〒542-0076 大阪市中央区難波４‐３‐１５ カブキビル２F

電話番号：06‐6649‐2066

営業時間：ランチ …… 12:00～15:00 (最終入店 14:30) ※海鮮お刺身食べ放題はランチのみ

ディナー … 17:00～23:00 (ラストオーダー22:30) ※ディナーはコース・単品での営業

定休日：なし

駐車場：なし

Instagram： https://www.instagram.com/majimeya_123(https://www.instagram.com/majimeya_123/)/(https://www.instagram.com/majimeya_123/)

予約サイト： https://www.hotpepper.jp/strJ003599946/

■取材対応承っております

漁港食堂 まじめや難波店マップ

・テレビ取材

・WEB記事

・インフルエンサー



メディア関係の取材は大歓迎でございます。

【取材問い合わせ先】

株式会社イートウイング

広報担当

MAIL：info@eatwing.jp

※営業に関するお問い合わせは、各店舗までお願いいたします。