2026年2月3日（火）ウェビナー開催のお知らせ『生成AI、どこまで使って良いのか？ ～権利・炎上リスクを読み解く「判断の視点」～』

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章、以下「アマナ」）は、2026年2月3日（火）、『生成AI、どこまで使って良いのか？ ～権利・炎上リスクを読み解く「判断の視点」～』をテーマにオンラインセミナーを開催します。

クリエイティブ制作や情報発信の現場において、生成AIを活用していくことは一般的になりつつあります。同時に、著作権侵害やクレームにつながるリスクも存在し、その利用にあたっては各社さまざまな模索が続いているのではないでしょうか。

本セミナーでは、生成AIを巡るリスクの構造や判断の視点にフォーカスし、生成AIを積極的に活用していくために、どのような考え方が求められるのかを読み解きます。

スピーカー

野口 貴裕

株式会社アマナ／リーガルマネジメント/クリエイティブライツチーム

クリエイティブに関する権利全般をサポートする法務部内のクリエイティブライツチームに所属し、著作権を中心とした権利課題の解決に従事。

また、 社員の権利意識向上を目的とした社内活動を推進するほか、社外セミナーや講演にも多数登壇。

このような方にオススメです

・広告制作に携わる企画・制作の方

・広告制作や情報発信に生成AIを取り入れることを検討中の方

開催概要

日時：2026年2月3日（火） 14:00～14:40

定員：100名

参加費：無料

申込用URL：https://bit.ly/4blmIhB

問い合わせ：TEL 03-3740-4011（代表）、E-Mail：eventpro@amana.jp

株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する、国内最大規模の制作会社へと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 15,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり・人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。

株式会社アマナ 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 金子剛章

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

設 立：1979年4月

資本金：100百万円

従業員数：（連結）430名 ※2025年1月1日現在

事業内容：

ビジュアルコミュニケーション事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL：https://amana.jp/